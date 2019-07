Die sich häufenden Hitzewellen sind eine Gefahr für die menschliche Gesundheit. Die Zahl der Krankschreibungen wegen Schäden durch Hitze und Sonne hat sich zwischen 2008 und 2017 von 17.700 auf 40.500 mehr als verdoppelt. Weil Hitze die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit senkt, liegt es auch im volkswirtschaftlichen Interesse, Menschen vor Hitze zu schützen. Wenn Bauarbeiterinnen oder Bauarbeiter einen Hitzschlag erleiden, ist der Ausfall dramatischer, als wenn sie ihre Arbeitszeit reduzieren. Arbeitgeber haben bereits eine Fürsorgepflicht bei Hitze am Arbeitsplatz. Unter anderem für Menschen, die auf dem Bau in der prallen Sonne arbeiten, sollte diese Fürsorgepflicht konkretisiert werden. Sie sind neben Hitze auch einer erhöhten Feinstaub-, UV-Strahlen- und Ozonbelastung ausgesetzt. Andere Länder sind da schon weiter. In Österreich bekommen Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter, denen die Firma "hitzefrei" gibt, eine gesetzlich geregelte Entschädigung in Höhe von 60 Prozent des Lohnausfalls. Sie wird durch eine Sozialkasse ausgezahlt.

Wir schlagen Betriebsvereinbarungen vor, die dort, wo es möglich und nötig ist, passgenaue Lösungen zum Thema Hitzefrei für Beschäftigte regeln. Das wäre ein guter Anfang. Eine reduzierte Arbeitszeit sollte jedoch immer nur das letzte Mittel sein. Das Recht auf Home-Office für alle Beschäftigten, sofern dem keine betrieblichen Gründe entgegenstehen, kann bei Hitzewellen zum Gesundheitsschutz beitragen. Auf dem Bau sind etwa Sonnensegel eine Option, im Büro eine Lockerung von Bekleidungsvorschriften oder angepasste Pausenregelungen.

Die Biologin Bettina Hoffmann (59) aus Niedenstein bei Kassel ist Sprecherin für Umweltpolitik und Gesundheitsexpertin der Grünen-Bundestagsfraktion.

Es stimmt schon: Zu viel Hitze tut nicht gut. Besonders bedrohlich sind Hitzewellen offenbar für Grüne, denn sie präsentieren bei schönstem Wetter Vorschläge, die weder Betrieben noch Angestellten weiterhelfen. Der "Hitzeaktionsplan" von Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter strotzt vor Aktionismus. Ein "Recht auf Hitzefrei" ist natürlich vollkommen realitätsfern. Verkürzte oder verlagerte Arbeitszeiten gibt es in der Landwirtschaft, der Bauindustrie und anderen wetterabhängigen Branchen jedoch ohnehin schon seit Jahrzehnten. Zugleich gilt aber: Anfallende Arbeit muss erledigt werden, denn nur so kann unsere Wirtschaft funktionieren. Deshalb sprechen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber bei hohen Temperaturen miteinander ab und erzielen so die bestmögliche Lösung für beide Seiten. Das klappte schon, als die Grünen noch nicht einmal gegründet waren - und auch damals gab es schon heiße Sommertage. Hinzu kommt, dass zahlreiche Menschen in Berufen tätig sind, in denen Hitze das ganze Jahr über zum Arbeitsalltag gehört. Man denke nur an Bäcker, Stahlarbeiter, Feuerwehrleute oder Küchenkräfte. Sie alle sind bislang ohne ein "Recht auf Homeoffice" ausgekommen. Und wer im Büro arbeitet, behilft sich mit Klimaanlage, Jalousie oder Ventilator.

Apropos Klima: Forscher haben herausgefunden dass es in unseren Breiten im Winter manchmal kalt wird. Wir dürfen also auf einen "Kälteaktionsplan" der Grünen im Januar gespannt sein. Bis dahin kann man ihnen nur empfehlen, viel Wasser zu trinken, den Sommer zu genießen und dabei einen kühlen Kopf zu bewahren.

Wolfgang Steiger (54) aus Urberach bei Offenbach ist gelernter Bankkaufmann, selbständiger Unternehmer und Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrates.