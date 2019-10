PRO

Caren Lay (46) aus Bautzen ist stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag.

85 Prozent der Berlinerinnen und Berliner wohnen zur Miete. Immer mehr Menschen konnten sich angesichts des drastischen Mietenanstiegs der letzten Jahre ihre Wohnung nicht mehr leisten oder hatten Angst, sie zu verlieren. Der Berliner Mietendeckel verschafft den Mieterinnen und Mietern hier eine Atempause: Die Mieten werden fünf Jahre eingefroren. Bei Neuvermietung gelten Obergrenzen. Zu hohe Mieten können bei Neuvermietung abgesenkt werden. Mietsteigerungen durch Modernisierung werden beschränkt. Mit dem Mietendeckel wird das neoliberale Dogma des sich selbst regulierenden Marktes gebrochen. Der sogenannte "freie Markt" diente zuletzt vor allem denjenigen, die Profite machten mit dem Kauf und Verkauf von Wohnungen oder deren Vermietung zu Höchstpreisen. Diese Form der Gewinnmaximierung wird nun begrenzt. Stattdessen werden überzogene Mieten gekappt und damit auch die grassierende Spekulation mit Wohnraum eingedämmt. Die Bezahlbarkeit der Miete geht nun vor. Den Schutz vor Verdrängung hat kürzlich auch das Bundesverfassungsgericht höher gewertet als die Renditeerwartungen von Anlegern. Wenn nun von der Immobilienlobby mit dem Abzug der Investitionen gedroht wird, ist das politisch motivierte Panikmache. In den vergangenen zehn Jahren wurde in Berlin fast zehn Mal so viel in die Modernisierung des Bestands investiert wie in Neubau. Mieten in Neubauten nach 2014 sind vom Mietendeckel ausgenommen. Das bedeutet, dass ab jetzt mehr Investitionen in den Neubau gelenkt werden. Dort gehören sie auch hin. Mit dem Mietendeckel schreibt Berlin Geschichte. Es hat jetzt den besten Mieterschutz der Republik.

CONTRA

Linda Teuteberg (38) aus Potsdam ist FDP-Generalsekretärin.

Der rot-rot-grüne Mietendeckel ist ein hässliches Besteck aus der Sozialismus-Küche. Kleine Hauseigentümer und Genossenschaften werden faktisch enteignet, Vertrauen in Planungssicherheit und Rechtsstaat untergraben - und dabei keine einzige neue Wohnung geschaffen. Neuer Wohnraum entsteht nicht durch Planwirtschaft, das hat die Geschichte der DDR gezeigt. Um Wohnraummangel zu beseitigen und Mieten zu senken, muss vielmehr das Angebot vergrößert werden. Und dazu müssen wir bauen, nicht deckeln. Hier könnte nicht nur der Berliner Senat, sondern auch die Bundesregierung wirklich etwas tun. Beispielsweise indem das Baurecht endlich wieder vereinfacht wird. Seit 1990 hat sich die Zahl der Regulierungen in diesem Bereich vervierfacht - auf mittlerweile 20.000. Dieser Wildwuchs muss zurückgeschnitten und Baustandards kritisch überprüft werden. Denn immer neue und strengere Vorschriften treiben die Baupreise. Die Folgen: steigende Wohnkosten. Wir brauchen weniger Reglementierung und stattdessen bessere Anreize und kluge Förderprogramme, um mehr zu bauen und zu sanieren. Sowohl bei der Grunderwerb- als auch der Grundsteuer und bei der Klima- und Energiepolitik sollte jede Maßnahme auf ihre Wirkung auf die Wohnkosten hin überprüft und stark Verteuerndes unterlassen werden. Denn gerade sie bestimmen maßgeblich die Wohnnebenkosten als zweite Miete. Dass es in Berlin und anderen Städten zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt, ist kein Markt-, sondern ein Politikversagen: zu viel Bürokratie, zu wenig Bauland, zu hohe Kosten. Dagegen helfen keine Rezepte aus der sozialistischen Mottenkiste. Dagegen hilft nur eine Politik, die eine Großstadt nicht mit einer Experimentierküche verwechselt.