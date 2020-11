Nicht von allen geliebt, aber für seine Durchsetzungskraft respektiert: Kevin Kühnert, der nach drei Jahren an der Juso-Spitze Platz macht und sich auf seine Bundestagskandidatur konzentrieren will. Fotos: dpa/zg

Von Sören S. Sgries

Berlin/Heidelberg. Drei Jahre lang, seit dem 24. November 2017, stand Kevin Kühnert an der Spitze des SPD-Nachwuchses. Der heute 31-Jährige kämpfte mit seinen Jusos in einer großen Kampagne gegen eine Neuauflage der Großen Koalition, mischte auch in den Kämpfen um die Parteispitze mit – und hat sich jetzt von dem Posten verabschiedet, macht Platz für Jessica Rosenthal. Die RNZ hat Parteifreunde, die mal mit, mal gegen ihn um die Zukunft der Partei rangen, um kurze Statements zum Abschied gebeten.

Leni Breymaier, Bundestagsabgeordnete und frühere Landes-Parteivorsitzende.

> Leni Breymaier (60), Bundestagsabgeordnete und SPD-Landeschefin in Baden-Württemberg von Oktober 2016 bis November 2018: "Kevin Kühnert traf ich das erste Mal im Nebenzimmer einer Berliner Kneipe. Er wurde mir vorgestellt als künftiger Nachfolger von Johanna Ueckermann, als Juso-Chef. Selten hat mein erster Eindruck so getäuscht: Ein netter, freundlicher, unauffälliger, pausbäckiger Kerl mit Vornamen Kevin wird also Juso-Chef. Ich habe Kevin Kühnert total unterschätzt. Freilich ist er nett und so. Aber vor allem ist er ein kluger, strategischer Kopf, der es schafft, sich Gehör zu verschaffen, der nicht persönlich wird. Kevin Kühnert hat den Jusos gut getan und er wird der SPD weiter gut tun und der deutschen Politik insgesamt. Ich bin manchmal nicht mit ihm einer Meinung, doch bin ich froh, dass die Sozialdemokratie ihn hat."

> SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil (42): "Kevin Kühnert ist für mich das größte politische Talent in der SPD seit Gerhard Schröder. Er hat die Jusos und damit auch die SPD in den letzten drei Jahren so geprägt wie vor ihm wenige andere. Oft lagen wir bei inhaltlichen Positionen, zum Beispiel was eine Regierungskoalition mit CDU und CSU anging, auseinander.

Lars Klingbeil, Generalsekretär der Bundes-SPD.

Trotzdem haben wir es geschafft, immer fair und konstruktiv miteinander umzugehen. Normalerweise fliegen zwischen einem Generalsekretär und einem Juso-Chef die Fetzen. Das hat bei uns nicht wirklich oft geklappt und schon gar nicht öffentlich. Mittlerweile ist eine echte Freundschaft zwischen uns entstanden, was ich nicht oft in der Politik erleben. Basis dafür ist das gleiche Verständnis von Politik: Nicht von oben herab, Menschen mitnehmen statt Basta, Führen durch Überzeugung. Wir sind beide der Meinung, dass es sich lohnt Brücken zu bauen, denn man erreicht seine Ziele nur zusammen, niemals im Gegeneinander. Das werden wir auch künftig als Generalsekretär und stellvertretender Parteivorsitzender tun. Kevin Kühnert wird im Bundestagswahlkampf eine wichtige Rolle für uns spielen, wenn es darum geht, die jungen Menschen in diesem Land anzusprechen und ihnen ein Angebot zu machen. Ich freue mich auf den Wahlkampf mit ihm und alles was danach folgt."

Andreas Stoch, Chef der Südwest-SPD.

> Andreas Stoch (51), baden-württembergischer SPD-Chef und Fraktionsvorsitzender im Landtag: "Kevin Kühnert hat in seiner Zeit als Vorsitzender den Einfluss der Jusos im innerparteilichen Diskussionsprozess deutlich gestärkt und sie zu einem Machtfaktor gemacht. Zum Beispiel in der NoGroKo-Kampagne und insbesondere in der Mitgliederbefragung zur neuen Parteispitze. Ich selbst hatte und habe zu ihm ein gutes Verhältnis und nehme ihn als klugen und strategisch denkenden Sozialdemokraten wahr, mit dem man aber auch über Fußball und alles andere, was Spaß macht, sprechen kann."

> Lothar Binding (70), SPD-Finanzpolitiker und Heidelberger Bundestagsabgeordneter: "Kevin Kühnert hat die Jusos und die SPD in den letzten drei Jahren maßgeblich mitgeprägt. Ihm verdanken wir wesentlich auch die Wahl von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als SPD-Vorsitze, zu der Kevin für die Jusos aufgerufen hatte. Hier sind auch Kraft und Einfluss der Jusos zu erkennen.

Lothar Binding, Heidelberger SPD-Bundestagsabgeordneter.

Das sage ich gern, obwohl, nein weil ich der Vorsitzende der AG SPD 60 plus bin. Denn wenn es um Gerechtigkeit und Freiheit geht, wenn wir für Frieden und gesellschaftlichen Zusammenhalt streiten, wenn wir uns für einen starken Staat und gegen mit Individualität verwechselten Egoismus wenden, stehen wir eng zusammen. Und bei all dem hilft das große politische Talent von Kevin.

Die Debatten sind dabei nicht immer einfach, aber einfache Debatten gehen an der Wirklichkeit vorbei. Kevin Kühnert gibt zwar den Juso-Bundesvorsitz ab. Ein gutes Zeichen. Er klebt nicht an seinem Stuhl. Aber er bleibt der SPD als stellvertretender Parteivorsitzender erhalten und kandidiert für den Bundestag – auch dort sind rhetorisches Talent, Dynamik, jugendliche Frische und Schlagfertigkeit gefragt.

Aber Kevin Kühnert geht es um mehr. Wir konnten in der Krise hören, wie junge Politiker mit den Alten umgesprungen sind. Isolieren, sterben sowieso bald. Kevin Kühnert hat sich um die ethische Dimension gekümmert, um die Würde des Menschen, nicht um die Würde des jungen Menschen. Wer diese Dimension für unsere Gesellschaft erschließt, ist im Parteivorstand gut aufgehoben und kann getrost das gut bestellte Feld der Jusos in jüngere Hände legen."

Lara Herter, Juso-Chefin im Südwesten.

> Lara Herter (25), seit September 2020 Juso-Chefin in Baden-Württemberg: "Kevin Kühnert hat den Jusos deutlich mehr Aufmerksamkeit und Bedeutung erstritten. In der SPD und darüber hinaus. Meine erste bewusste Begegnung mit ihm war auf dem Juso-Bundeskongress 2017 in Saarbrücken, als er zum Vorsitzenden gewählt wurde. Er hat es damals schon geschafft, in seiner Rede das zu machen, was der SPD oft nicht gelingt: Zukunftsvisionen zu entwickeln, die junge Menschen begeistern. Mit seinen klaren Positionierungen schafft er es, die Sozialdemokratie für Bewegungen wie Fridays for Future oder Black Lives Matter interessant zu machen. Was mir persönlich gefällt: Er stellt die Systemfrage und hinterfragt, ob "immer mehr, höher, schneller" die Zukunftsdevise sein kann und unsere Wirtschaft und Gesellschaft nicht stärker an sozialen und ökologischen Kriterien ausgerichtet werden müssen. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass er im Verband integrativer aufgetreten wäre und stärker versucht hätte, auf alle Landesverbände zuzugehen – auch auf diejenigen, die als Juso-interne Opposition wahrgenommen werden. Wir erhoffen uns daher jetzt von seiner Nachfolgerin Jessica Rosenthal ein gewisses Entgegenkommen. Die Jusos Baden-Württemberg unterstützen sie bei ihrer Kandidatur, um zu zeigen, dass wir es mit dem Kulturwandel in der Zusammenarbeit mit dem Juso-Bundesverband ernst meinen. Gleichzeitig fordern wir aber auch eine bessere Einbindung aller Landesverbände und eine klar progressive Positionierung zur Klimapolitik sowie zum 1,5-Grad-Ziel ein. Da gibt es bei der Beschlusslage unseres Bundesverbands noch Luft nach oben."