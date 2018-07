Von Petra Sorge, RNZ Berlin

Berlin. Mehmet Daimagüler ist Opferanwalt und Nebenkläger im NSU-Prozess. Der Wirtschaftsanwalt, Unternehmensberater und ehemalige FDP-Politiker war ab 1997 zeitweilig Bundesvorstandsmitglied der FDP.

Herr Daimagüler, das Oberlandesgericht München hat Beate Zschäpe als Mittäterin des zehnfachen Mordes für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Wie haben Sie das Strafmaß aufgenommen?

Das Urteil ist konsequent, was die Haupttäterin angeht, aber zu hart, was den Mitangeklagten Carsten S. angeht. Er wurde zu einer dreijährigen Jugendstrafe verurteilt - wegen Beihilfe zum Mord in neun Fällen. Wir hatten dagegen nur eine Bewährungsstrafe beantragt. S. hat umfassend ausgepackt, bei der Aufklärung geholfen und bereits vor langer Zeit mit der Szene gebrochen. Warum soll man ihn jetzt noch ins Gefängnis stecken? Die Urteile gegen den Waffenbeschaffer Ralf Wohlleben und den Terrorunterstützer André E. wiederum erscheinen uns bei weitem zu milde. Da werden wir uns das Urteil genau anschauen und gegebenenfalls Revision einlegen, wobei die Nebenklage grundsätzlich nur eingeschränkte Rechtsmittelmöglichkeiten hat.

Bei Beate Zschäpe wurde keine anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet. Hat Sie das enttäuscht?

Nein. Ich habe auch nicht damit gerechnet. Das Gericht hat die besondere Schwere der Schuld bei ihr festgestellt - und damit gibt es keine automatische Haftentlassung nach 15 Jahren.

Halten Sie das Urteil für revisionssicher? Die Verteidigung argumentierte, dass es keinen Beweis gab, dass Zschäpe an einem der Tatorte zugegen war…

Die Verteidigung wird sicher Revision beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe einlegen, doch das wird nach meiner Einschätzung erfolglos sein. Es handelte sich hier um einen Indizienprozess, und die Indizien haben eine sehr tiefe Verstrickung und Einbettung Zschäpes in allen Morden nachgewiesen. Dann ist es eine rechtliche Frage, ob man das als Beihilfe oder Mittäterschaft ansieht. In einer würdigen Gesamtschau muss man aber auch die Frage stellen: Wären die Taten ohne Frau Zschäpe möglich gewesen? Und da ist die Antwort nein. Deswegen war das Urteil der Mittäterschaft richtig.

Das Gericht hat fünf Täter verurteilt. Was ist mit dem übrigen Netzwerk?

Das übrige rechtsextreme Netzwerk ist weiterhin auf freiem Fuß und eine große Gefahr für alle, die in irgendeiner Weise anders sind - für Muslime, Juden, Linke, Punks, Obdachlose und Migranten. Die These der Bundesanwaltschaft, dass es sich lediglich um ein Trio gehandelt habe, ist eine Illusion. Und sie ist für manche Menschen in diesem Land geradezu lebensgefährlich. Die Bundesanwaltschaft hat eine geradezu destruktive Rolle in diesem Prozess gespielt. Sie sollte dringend weiter in dem Netzwerk ermitteln und einen neuen Prozess starten.

In dem Internetcafé, in dem 2006 Halit Yozgat erschossen wurde, war ein hessischer Verfassungsschützer zugegen. Ist eine Verstrickung des Staates inzwischen definitiv ausgeschlossen?

Natürlich nicht, ausgeschlossen ist gar nichts. Die Verfassungsschutzbehörden haben Akten dazu zerstört und geschwärzt.

Zieht das Urteil den Schlussstrich oder braucht es politische Konsequenzen?

Nein, es darf keinen Schlussstrich geben. Die juristische Aufarbeitung muss jetzt auf anderen Ebenen weitergehen.