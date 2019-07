Von Michael Abschlag

Heidelberg. Alexander Handschuh (46) ist Sprecher des Deutschen Städte- und Gemeindebundes.

Herr Handschuh, hat die Gewalt gegen Bürgermeister zugenommen?

Ja, das muss man leider sagen. Sowohl die Zahl der Beleidigungen und Bedrohungen, gerade in den Sozialen Netzwerken, als auch die Zahl der gewaltsamen Übergriffe hat zugenommen. Es gibt dazu auch eine aktuelle Umfrage, aus der hervorgeht, dass jeder fünfte Kommunalpolitiker und Bürgermeister schon Opfer von Beleidigungen und Bedrohungen wurde.

Ist es ein neues Phänomen, dass ein Bürgermeister nicht auf einer Veranstaltung, sondern sogar bei sich zu Hause angegriffen wird?

Das ist in der Tat in dem aktuellen Fall von Herrn Gummer in Hockenheim ein neues Phänomen. Bisher kannten wir keinen Fall, in dem ein Bürgermeister in seinen eigenen vier Wänden angegriffen wird. Das ist noch einmal bedrohlicher. Wenn ein Bürgermeister in seiner Gemeinde unterwegs ist, ist er es gewohnt, dass er in der Öffentlichkeit erkannt, angesprochen vielleicht auch verbal angegangen wird. Aber ein tätlicher Angriff auf dem eigenen Grundstück ist noch einmal eine andere Qualität.

Woran liegt diese Entwicklung denn?

Das lässt sich nicht so einfach beantworten. Ich denke, dass es schon mit der Kommunikationskultur im Internet und in den Sozialen Medien zu tun hat. Was früher am Stammtisch geredet wurde, blieb auch am Stammtisch. Heute findet das einen deutlich größeren Resonanzraum, und in diesen geschlossenen oder halb geschlossenen Kreisen erhalten Sie schnell Zustimmung. Aber die Entwicklung hat natürlich auch damit zu tun, dass einige Hemmschwellen in der Kommunikation gefallen sind. Extreme Beleidigungen und Bedrohungen haben nach unserer Beobachtung in den letzten 10, 15 Jahren zugenommen, und diese Entwicklung ist noch nicht am Ende.

Was kann man denn tun, um Bürgermeister zu schützen? Man kann ja schlecht rund um die Uhr einen Polizisten vor die Tür stellen ...

Nein, und die Bürgermeister, mit denen ich spreche, wollen das auch nicht. Ein Bürgermeister auf lokaler Ebene lebt davon, dass er mit den Menschen ins Gespräch kommt, dass er ein offenes Ohr hat, dass er ansprechbar ist. Es kann keine Lösung sein, mit Personenschutz zu arbeiten, außer vielleicht in Einzelfällen, wenn konkrete Morddrohungen vorliegen. Stattdessen sollten solche Delikte, auch Bedrohungen und Beleidigungen, besser geahndet werden. Wir stellen immer wieder fest, dass das rechtliche Instrumentarium nicht ausgeschöpft wird und auch Gerichte oft nicht mit der nötigen Konsequenz dagegen vorgehen. Das ist auch ein Problem für die lokale Demokratie: Wenn Menschen, die sich vor Ort engagieren, Angst um ihr Leben haben müssen, wird es immer weniger Menschen geben, die das auf sich nehmen.

Aber muss denn die Adresse des Bürgermeisters öffentlich sein? Oder lässt sich das nicht geheimhalten?

Je kleiner die Kommune ist, desto weniger ist das möglich. Gerade in kleineren und mittleren Kommunen wissen die Menschen, wo ihr Bürgermeister wohnt. Er ist ja auch ein Bürger dieser Gemeinde, ist ein Nachbar und Mitglied in Vereinen. Es kann auch nicht das Ziel sein, den Wohnort geheim zu halten. Wir müssen alles tun, um eine Entwicklung zu verhindern, die das erforderlich machen würde.