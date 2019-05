Von Peter Riesbeck, RNZ Berlin

Herr Häusling, der Konzern Bayer muss in den USA Milliardenzahlungen an Krebsopfer des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat zahlen. Weitere Klagen sind anhängig. War das Glyphosat-Risiko bei der Übernahme des US-Konkurrenten nicht absehbar?

Die Risiken waren bekannt. Aber die Bayer-Spitze um Konzernchef Werner Baumann hat das alles arrogant weggelächelt. Dabei gab es in der Europäischen Union eine breite politische Debatte über die weitere Zulassung von Glyphosat. Es gab den Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO über Krebsrisiken von Glyphosat. Das war bestenfalls naiv. Da wurden Milliarden vernichtet. Die Aktionäre des Konzerns haben ja bereits gehandelt und Bayer-Vorstand Baumann in einer einmaligen Aktion die Entlastung verweigert. Für meine Begriffe muss Baumann jetzt die Verantwortung für das Desaster und die Kapitalvernichtung übernehmen und seinen Hut nehmen. Der Konzern steckt in einer tiefen Krise, nicht allein, weil weitere Klagen in den USA drohen und Milliarden an Kapital vernichtet werden. Bayer setzt mit Monsanto voll auf Gentechnik - und das ist rufschädigend.

Jetzt ist eine Liste von Monsanto aufgetaucht, auf der Daten von Kritikern des Konzerns zusammengefasst sind. Stehen Sie auch drauf?

Das würde ich auch gerne wissen. Deshalb habe ich mich mit dem Grünen-Fraktionschef im Bundestag, Anton Hofreiter und weiteren Grünen, in einem offenen Brief an Bayer gewandt. Dass der Konzern aber jetzt selbst erstmal einen Rechtsanwalt mit den internen Untersuchungen beauftragen muss, zeigt, wie wenig die Konzernspitze über die Vorgänge und das Geschäftsgebaren von Monsanto auch ein Jahr nach der Übernahme weiß. Das ist peinlich.

Was folgt aus den Urteilen in den USA für die Zulassung von Glyphosat in der Europäischen Union und in Deutschland?

Die Frage steht ja im kommenden Jahr wieder an. Und die politische Debatte - auch über das Versagen der Großen Koalition in der Frage des Glyphosat-Verbots - dauert an. Fest steht schon jetzt die EU-Kommission und die zuständige Aufsichtsbehörde EFSA können die Erkenntnisse aus den USA nicht einfach übergehen. Glyphosat muss endlich vom Feld.