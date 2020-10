Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Kaum Streit, weitgehende Einigkeit und eine breite Mehrheit für das Konzept der Kanzlerin – der "Lockdown light" kommt. Darauf verständigten sich gestern Bund und Länder beim Corona-Gipfel der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten per Videoschalte. Ab kommenden Montag soll das öffentliche Leben für einen Monat lang wieder deutlich heruntergefahren werden. Ziel der Maßnahmen: Das Infektionsgeschehen aufzuhalten und die Zahl der Neuinfektionen wieder in die Größenordnung von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche zu senken. Fakten zu den Beschlüssen des Corona-Gipfels:

> Kontaktbeschränkungen: Abstand zu halten und Kontakte zu verringern, seien "die wichtigste Maßnahme", heißt es in den Beschlüssen. Begegnungen mit anderen Menschen "außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes" gelte es, "auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren". Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist nur noch mit Angehörigen des eigenen Hausstands und eines weiteren Hausstands möglich, auf jeden Fall aber maximal mit zehn Personen. Gruppen von feiernden Menschen in der Öffentlichkeit, aber auch in privaten Wohnungen seien "inakzeptabel".

> Wirtschaft und Industrie: Wie bereits im Frühjahr müssen Betriebe ihre Produktion nicht einstellen. Auch in der Pandemie soll Industrie, Handwerk und Mittelstand sicheres Arbeiten ermöglicht werden. Wo immer es möglich sei, sollten die Arbeitgeber Heimarbeit ermöglichen, heißt es.

> Gastronomie und Nachtleben: Restaurants, Gaststätten, Kneipen, Bars, Clubs und Diskotheken müssen schließen. Nur die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zuhause sowie der Betrieb von Kantinen bleiben erlaubt.

> Reisen: Bürger sollen auf private Reisen und Tagesausflüge verzichten, auch im Inland. Dies gilt auch für Treffen mit Verwandten. Übernachtungsangebote im Inland soll es nur noch für notwendige und nichttouristische Zwecke wie Geschäftsreisen geben.

> Geschäfte: Groß- und Einzelhandel bleiben unter Hygieneauflagen offen. In den Geschäften darf sich nur ein Kunde auf zehn Quadratmetern aufhalten.

> Kultur- und Freizeiteinrichtungen: "Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden untersagt", heißt es. Schließen müssen unter anderem Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen, Messen, Kinos, Freizeitparks, Spielhallen, Spielbanken, Wettbüros, Bordelle, Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbäder, Saunen, Thermen und Fitnessstudios. Profisportveranstaltungen wie die Fußball-Bundesliga dürfen nur noch ohne Zuschauer stattfinden.

> Körperpflege: Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe müssen schließen. Medizinische Behandlungen wie Physiotherapie sollen dagegen weiter möglich bleiben. Auch Friseure können unter den bestehenden Auflagen weiterarbeiten.

> Schulen und Kitas: Kindergärten und Schulen sollen so weit wie möglich geöffnet bleiben. In einigen Hochrisikogebieten wurden allerdings bereits im Falle von regionalen Lockdowns Einrichtungen geschlossen. Die Länder wollen angesichts der hohen Infektionszahlen weitere Schutzmaßnahmen einführen.

> Hilfen für die Wirtschaft: Der Bund plant weitere Nothilfen in Milliardenhöhe. Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern sollen eine außerordentliche Wirtschaftshilfe von 75 Prozent des Umsatzes im Vorjahresmonat erhalten. Die Bundesregierung plant darüber hinaus eine Verlängerung von bereits bestehenden Hilfsmaßnahmen.

> Schnelltests: In Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen werden die Kosten der Schnelltests für Bewohner, Besucher und Personal übernommen.

> Umfassende Kontrollen: Die Beschränkungen sollen intensiver kontrolliert werden. Innenminister Horst Seehofer (CSU) will sogar die Bundespolizei dafür stärker einsetzen. Es soll auch verdachtsunabhängige Kontrollen geben, vor allem im Grenzgebiet.