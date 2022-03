Von Christian Altmeier

Heidelberg. Der Verteidigungsexperte und frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers ist Mitglied im Präsidium des Nato-Parlaments und Honorarkonsul der Republik Estland.

Herr Dr. Lamers, sehen Sie eine Chance, dass die Ukraine sich gegen die russische Invasion verteidigen kann?

Die Bereitschaft und die Leidenschaft der Ukrainer, sich für ihr Land und ihre Freiheit einzusetzen, ist unglaublich groß und bisher ungebrochen. Das erlebe ich derzeit immer wieder in persönlichen Gesprächen mit Menschen aus der Ukraine. Manchmal ist die Überzeugung, für die man eintritt, stärker als alles Militär. Darauf setzen die Ukrainer und verteidigen sich zugleich mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln. Ich gebe das Land keinesfalls verloren.

Wie äußert sich diese Überzeugung?

Ich schildere das mal am Beispiel des Leiters der ukrainischen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung der Nato. Das ist eigentlich ein Abgeordneter des ukrainischen Parlaments. Der saß am vergangenen Samstag in einer Militäruniform in einer digitalen Sitzung des Präsidiums des Nato-Parlaments und sagte gleich zu Beginn: "Ich habe genau 30 Minuten Zeit. Dann muss ich wieder raus auf die Straße, wo wir unsere und auch eure Freiheit verteidigen."

Verteidigungsexperte und frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers (71). Foto: zg

Aber reicht das gegen die russische Übermacht?

Die Russen haben hochmodernes militärisches Material. Daran gibt es keinen Zweifel. Aber sie schicken vielfach junge Wehrdienstleistende, die zu Anfang dachten, sie seien nur in einer Militärübung und dann davon überrascht wurden, dass sie sich im Krieg befinden. Natürlich ist Russland hochgerüstet und die militärischen Kräfte der Ukraine sind nicht annähernd mit Russlands Militärmacht vergleichbar. Aber die russischen Soldaten verfügen vielfach nur über eine geringe Motivation. Viele Ukrainer sprechen die russischen Soldaten auch an und bringen sie völlig durcheinander. Denn den Russen wurde erzählt, sie kämen als Befreier, um die Ukrainer von einem faschistischen Regime zu erlösen. Und die sind dann verwundert, wenn ihnen zugerufen wird: "Haut ab, ihr Besatzer!"

Wie reagiert Moskau darauf?

Putin schickt nun zehntausend Soldaten aus Tschetschenien, die für ihre außerordentliche Brutalität bekannt sind und die kein slawisches Brudervolk der Ukrainer sind, wie die Russen. Putin reagiert also auf die Probleme des Vormarsches. Personell durch die tschetschenischen Einheiten und taktisch, indem die Strategie des Einsatzes umgestellt wurde.

Was bedeutet die Umstellung der Strategie für die Ukraine?

Ich befürchte, dass die Lage dort nun immer schlimmer wird. Die russische Armee und Putin nehmen keine Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Es sind Kriegsverbrechen, die hier stattfinden, weil jetzt auch ganz bewusst Wohnhäuser und sogar Krankenhäuser angegriffen werden. Deshalb gehört Putin für meine Begriffe vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag.

Glauben Sie, die Friedensverhandlungen haben eine Chance?

Ich bin da leider sehr skeptisch. Ich habe nicht den Eindruck, dass Putin sich ernsthaft mit den ukrainischen Anliegen auseinandersetzt. Ich glaube, Putin macht das, was er schon vor der Invasion getan hat. Damals hat er mit den internationalen Staats- und Regierungschefs gesprochen – und gleichzeitig wurde der Krieg vorbereitet. Jetzt spricht er mit den Ukrainern – und gleichzeitig wird der Krieg geführt. Während ernsthafter Friedensverhandlungen sollten Kampfhandlungen eigentlich eingestellt werden.

Viele Menschen in Osteuropa machen sich Sorgen, dass Putins Machthunger noch nicht gestillt ist. Wie ist die Stimmung in den baltischen Staaten?

Die Sorgen sind dort in der Tat groß, aber auch die Dankbarkeit und Erleichterung, dass diese Staaten Teil der Nato und der Europäischen Union sind. Die Balten haben absolutes Vertrauen in die Beistandsverpflichtung der Nato. Auch ich selbst habe das Bündnis in den vergangenen 30 Jahren noch nie so geschlossen erlebt. Im Kalten Krieg gab es das Gleichgewicht des Schreckens, das eine direkte Konfrontation immer verhindert hat. Ich hoffe, Putin ist noch rational genug, um jetzt nicht auch noch einen Nato-Staat anzugreifen. Viele Politiker im Baltikum haben schon immer vor Putin gewarnt – und wurden im Westen lange Zeit nicht ernst genommen. Ich habe ihnen immer geglaubt und mich voll für sie eingesetzt.

Welche anderen Staaten könnten denn noch zum Opfer von Putins Expansionsgelüsten werden?

Allen voran ist Moldawien zu nennen. Da ist der Konflikt mit der abtrünnigen Provinz Transnistrien ja schon vorhanden. Und Georgien, das sich um eine Mitgliedschaft in der Nato bemüht, ist ebenfalls gefährdet.