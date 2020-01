Von Christian Altmeier

Heidelberg. Ein Volksheld im Iran, ein Staatsfeind im Westen: An kaum einer Person schieden sich derart die Geister wie am iranischen General Ghassem Soleimani. Der Anführer der Al-Kuds-Brigaden hätte schon "vor vielen Jahren" getötet werden müssen, twitterte US-Präsident Donald Trump, nachdem Soleimani am Freitag durch eine US-Drohne gestorben war. Soleimani galt als Architekt der aggressiven Militärstrategie des Iran und als Drahtzieher zahlreicher Anschläge. Ein Überblick:

> Irak: "Der Irak ist sicherlich der Schauplatz, an dem es am häufigsten zu einer Konfrontation zwischen den Amerikanern und den vom Iran unterstützten Milizen gekommen ist", meint der Iran-Experte Adnan Tabatabai, Geschäftsführer des Carpo-Instituts in Bonn und Lehrbeauftragter an der Universität Düsseldorf. Seit Jahren finanziert, bewaffnet und trainiert der Iran verschiedene Milizen im Irak. Diese sind teilweise in den irakischen Sicherheitsapparat integriert. Doch viele der vornehmlich schiitischen Einheiten haben ihre Eigenständigkeit bewahrt. "Diese Milizen machen den Amerikanern im Irak das Leben schwer", erklärte Tabatabai gegenüber der RNZ. Soleimani habe hier wie an vielen Orten die Strategie der asymmetrischen Kriegsführung verfolgt. Die Milizen seien als nichtstaatliche Gruppierungen gegründet worden. Neben Raketenangriffen, Sprengfallen und anderen Attacken auf US-Truppen machen die Amerikaner die Milizen für "Entführungen, Morde und Folter" im Irak und auch für den Sturm auf die US-Botschaft in Bagdad verantwortlich.

> Syrien: In Syrien kämpfen die Iraner seit Jahren an der Seite von Diktator Baschar al-Assad. Für den Einsatz wurden auch Freiwillige aus Afghanistan und dem Libanon rekrutiert. Soleimani gilt als Kopf hinter dem brutalen Vorgehen gegen die Zivilbevölkerung. Mit seiner Hilfe wurden Städte wie Aleppo eingekesselt, ausgehungert und geplündert. Soleimani zeigte sich mehrfach an der Front.

> Jemen: Der blutige Bürgerkrieg, der das Land seit fast vier Jahren erschüttert, geht auf einen Aufstand der schiitischen Huthi-Rebellen zurück. Die jemenitische Regierung hatte den Iran bereits 2008 beschuldigt, diesen Aufstand zu führen und zu finanzieren. "Das Wirken von Soleimani ist sicherlich auch im Krieg im Jemen spürbar gewesen", meint Tabatabai. Jedoch habe dort auch die libanesische Hisbollah mitgemischt. Auch diese Schiitenmiliz hatten die Al-Kuds-Brigaden in den 1980er Jahren mitgegründet und unterstützen sie – auch im Kampf gegen Israel. Zudem ist der Iran mit der palästinensischen Hamas verbündet.

> Anschläge: In der Straße von Hormus sind vergangenes Jahr mehrere Tankschiffe attackiert oder vom Iran festgesetzt worden. Im September gab es einen Drohnenangriff auf eine Raffinerie in Saudi-Arabien. Auch hier ist Experten zufolge die Handschrift Soleimanis sichtbar.

> Die Folgen: Trotz der jahrzehntelangen Erfahrung Soleimanis hält Tabatabai die Militärpolitik des Iran nicht für entscheidend geschwächt. "Es wäre falsch zu glauben, dass er hinter allem steckt." Die strategische Ausrichtung sei stark institutionalisiert und werde auch ohne ihn fortgeführt. "Die Strahlkraft und das Charisma Soleimanis werden Teheran aber ohne Zweifel fehlen", glaubt der Iran-Experte.