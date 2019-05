Politischer Werdegang mit Kalkül: Annegret Kramp-Karrenbauers Wort hat schon jetzt Gewicht in der Koalition. Foto: dpa

Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Bleibt sie oder tritt sie früher ab? Zieht sich Angela Merkel vorzeitig von ihrem Amt als Kanzlerin zurück, um den Weg freizumachen für Annegret Kramp-Karrenbauer? Spätestens seit der Wahl Kramp-Karrenbauers zur CDU-Chefin und Nachfolgerin Merkels Anfang Dezember gibt es Spekulationen über einen solchen Wechsel. Die Kanzlerin hatte zwar angekündigt, sie werde bei der nächsten Bundestagswahl 2021 nicht mehr antreten. Doch versicherte Merkel gleichzeitig, dass sie die gesamte Wahlperiode im Amt bleiben wolle. Rücktritt nach der Europawahl? Diese Frage könne sie "mit einem klaren Nein beantworten", hatte Merkel zuletzt auf Spekulationen reagiert, sie werde bereits in wenigen Wochen auch ihr Amt als Kanzlerin aufgeben.

Kein Ausstiegsplan, keine Absprachen mit Kramp-Karrenbauer? Jetzt stellt auch CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer in einem Interview klar, dass sie keine Ablösung Merkels plane. "Ich kann also für mich ausschließen, dass ich auf einen mutwilligen Wechsel hinarbeite", erklärte sie. Merkel und die Bundesregierung seien für die ganze Legislaturperiode gewählt. Die Bürgerinnen und Bürger erwarteten zu Recht, dass sie ihrer Verpflichtung und Verantwortung gerecht würden. Nach den Plänen der CDU-Chefin soll die Kanzlerkandidatur im Spätherbst 2020 geregelt werden. Dann würden die Christdemokraten auf einem Bundesparteitag über ein neues Grundsatzprogramm und wohl auch über die K-Frage entscheiden, so AKK.

Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen darüber gegeben, ob Merkel anders als geplant, bereits früher ihr Amt als Regierungschefin abgeben würde. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hatte überraschend für Anfang Juni zu einer Klausurtagung der CDU-Führung nach Berlin eingeladen. Offiziell soll es bei dem Treffen um die Ergebnisse der Europawahl, die Konsequenzen aus der Steuerschätzung und den künftigen Kurs der schwarz-roten Koalition gehen. Doch könnte je nach Wahlausgang auch über mögliche personelle Konsequenzen beraten werden.

Ein nahtloser Wechsel im Kanzleramt von Merkel zu AKK wäre nur schwer möglich. Aus der SPD hatte es zuletzt Signale gegeben, man werde eine Kanzlerin Kramp-Karrenbauer nicht mitwählen. Platzt die Große Koalition nach der Europawahl stünden die Zeichen folglich auf Neuwahlen, auch wenn die FDP zuletzt ihre Bereitschaft für einen Neuanlauf für eine schwarz-gelb-grüne Jamaika-Koalition signalisiert hatte.

Kramp-Karrenbauer geht hart mit der Großen Koalition ins Gericht: Angesichts der schlechten Umfragewerte müssten Regierung und CDU-Führung noch bessere Arbeit leisten, forderte die CDU-Chefin und schloss auch eine Kabinettsumbildung nach der Europawahl nicht aus. Gemeinsam mit Merkel werde sie dann über die Auswahl der Minister entscheiden. Sie selbst strebe allerdings keinen Ministerposten an. Zuletzt hatte sich CDU-Wirtschaftsexperte Friedrich Merz als Minister ins Gespräch gebracht, der das Rennen um den Parteivorsitz gegen AKK knapp verloren hatte.

Von Aufbruchstimmung ist in der CDU inzwischen nach dem personellen Neuanfang nicht mehr viel zu spüren. Die neue CDU-Chefin hat laut Meinungsforschern deutlich an Zustimmung und Beliebtheit eingebüßt. Und nur elf Prozent der Deutschen können sich Kramp-Karrenbauer als Kanzlerin und Nachfolgerin von Angela Merkel vorstellen. Im Falle einer Schlappe bei der Europawahl in zwei Wochen könnte der Druck auf Kramp-Karrenbauer und Merkel größer werden.

Auf die Frage nach ihrem persönlichen Verhältnis zu Angela Merkel stellt die CDU-Chefin klar, dass sie politische Weggefährtinnen seien und keine Freundinnen. Vertraute oder Rivalinnen? Die Beziehung Merkel und Kramp-Karrenbauer könnte schon bald auf eine harte Probe gestellt werden.

Unterdessen gerät der Streit der Großen Koalition über die Finanzen nach der Steuerschätzung zu einer Zerreißprobe. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer nannte die Pläne von Bundesfinanzminister Olaf Scholz und der SPD "unverantwortlich", zur Finanzierung der Grundrente auf die Rentenrücklage zurückgreifen zu wollen. Auch stünden die Pläne von Arbeitsminister Hubertus Heil "nicht auf der Grundlage des Koalitionsvertrages". Die SPD dagegen lehnt die Forderung der Union nach stärkeren Investitionen und einer Soli-Abschaffung ab. Wenn die Union die Grundrente in Frage stelle, gleichzeitig aber eine Milliardenentlastung für Spitzenverdiener fordere, zeige dies "ihre soziale Kälte", kritisierte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Am Donnerstag treffen sich die Spitzen von Union und SPD zum Koalitionsgipfel.