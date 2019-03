Von Jan Kuhlmann und Heinz Gstrein, RNZ Athen

Damaskus/Athen. Kurz vor dem Ende verbreitete die IS-Terrormiliz noch Durchhalteparolen. Als in den sozialen Medien eine neue Botschaft von IS-Sprecher Abu al-Hassan al-Muhadschir auftauchte, klang dessen Stimme wütend. Er drohte mit Widerstand bis zum Schluss. "Wartet auf die Seen aus Blut", wetterte Abu al-Hassan. Was immer die "Koalition der Ungläubigen" auch tun werde - am Ende siege der Islamische Staat.

In Syrien und Irak sieht die Realität anders aus, derzeit zumindest. Nach dem jahrelangen Krieg gegen die Extremisten ist deren selbst ernanntes Kalifat endgültig besiegt. Am Samstag erklärten die von Kurden angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) den Fall der letzten IS-Bastion in der Region, Baghus, an der Grenze zum Irak.

Der IS setzt auf Guerilla-Kampf

"Wir stehen hier, um den Sieg über Daesh zu verkünden", ruft SDF-Kommandeur Maslum Kobane bei einer Militärzeremonie am nahe gelegenen Ölfeld Al-Omar. Eine Kapelle spielt Blasmusik, Männer und Frauen in Uniform marschieren zur Feier des Erfolgs und zur Ehrung der Gefallenen auf. "Die Freude über den Sieg ist unermesslich", sagt SDF-Kommandeur Adnan Afrin. "Unsere gelben Fahnen wehen jetzt über Baghus."

Bilder aus dem kleinen Ort im Euphrat-Tal lassen erahnen, wie brutal die Schlacht war. Baghus ist eigentlich ein grünes Dorf. Doch wo die Dschihadisten zum Schluss hausten, sind nur braune Gräben und tiefe Krater geblieben, die Jets in den Boden gebombt haben. Die Raketen haben Wagen zerfetzt und Bäume verkohlt. Überall liegen Leichen, entstellt und verbrannt.

Fast fünf Jahre ist es her, dass sich IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi das einzige Mal öffentlich zeigte. Anfang Juli 2014 trat er zu einer Freitagspredigt in Mossul auf. Gerade hatte der IS sein "Kalifat" ausgerufen. Er kontrollierte riesige Gebiete im Irak und in Syrien.

Doch im Spätsommer 2014 begann die internationale Anti-IS-Koalition unter Führung der USA ihren Einsatz gegen die Extremisten. In monatelangen Kämpfen konnten irakische Bodentruppen mit Hilfe von Luftangriffen der Koalition ihr Land befreien, in Syrien nahmen vor allem die SDF-Truppen das Gebiet der Dschihadisten ein.

Die militärische Niederlage des IS und der Untergang des Kalifats sind allerdings nicht gleichbedeutend mit dem Ende der Terrormiliz. Schon vor Monaten haben die Dschihadisten auf den Zerfall ihres Reichs reagiert und die Strategie angepasst. Längst sind sie zu einem Guerilla-Kampf übergegangen. Tausende Anhänger von Daesh, wie der IS auf Arabisch genannt wird, dürften in den riesigen und schwer zu kontrollierenden Wüstengebieten Syriens und des Iraks untergetaucht sein.

Es mangelt deshalb auch nicht an Warnungen vor einem schnellen Abzug der US-Truppen aus Syrien, wie ihn Präsident Donald Trump vorantreibt. "Wie schnell wir die Lehren aus der jüngeren Vergangenheit vergessen", schreibt etwa der Syrien-Experte am Middle East Institute in Washington, Charles Lister, für die Seite Politico. Hart erkämpfte Gewinne gegen den IS einfach aufzugeben garantiere dessen Überleben.

Zudem hat der IS längst in anderen Ländern Fuß gefasst: In Ägypten etwa, in Afghanistan, in Nigeria oder in Ost-Afrika. Die militärische Niederlage könnte auch Sympathisanten in anderen Teilen der Welt dazu bringen, aus Wut und Rache neue Terroranschläge zu planen.

Viele Fragen sind ungeklärt: Was geschieht mit den IS-Anhängern, die festgenommen wurden? Tausende sitzen in Gefangenenlagern der SDF, die damit völlig überfordert sind. Schon früher waren Gefängnisse ideale Orte, an denen Extremisten ihr Gedankengut verbreiten konnten.

Die chaotischen politischen Verhältnisse im Irak und in Syrien, die den IS einst groß werden ließen, bestehen weiter. Im Irak etwa wurden die vornehmlich sunnitischen Gebiete, in denen der IS herrscht, bei der Rückeroberung massiv zerstört. Doch der Aufbau kommt kaum voran. Die Sunniten sehen sich noch immer von der Mehrheit der Schiiten im Irak diskriminiert - das ließ einst viele mit dem IS sympathisieren.

Auch Syriens Bürgerkrieg ist weit von einer politischen Lösung entfernt. Stattdessen droht eine neue Front, denn die Türkei ist zu einer Offensive gegen die syrischen Kurden entschlossen. Über den Jubel von Baghus fällt daher nun der Schatten eines drohenden Überfalls der Türkei auf die gesamten Syrischen Demokratischen Kräfte. Aus Ankara hat Präsident Recep Tayyip Erdogan eine groß angelegte Offensive schon oft angekündet. Jetzt verhält er sich bedrohlich ruhig, was die syrischen Kurden als Ruhe vor dem Sturm deuten.

Es droht eine neue Front

Sie versuchen daher, sich weiter unentbehrlich zu machen. Die Siegesredner von Baghus haben nicht ohne Grund auf die fortbestehende IS-Gefahr hingewiesen. Angesichts der drohenden Gefahr aus der Türkei betonen die Kurden in dieser für sie kritischen Stunde den territorialen Zusammenhalt Syriens. Über Baghus wehten am Sonntag keine Fahnen mit dem roten Stern ihres Helden Abdullah Öcalan mehr. Die waren allesamt durch die bisher kaum verwendete SDF-Flagge mit der Karte des syrischen Gesamtterritoriums und Beschriftung auf Arabisch, Kurdisch und in neuaramäischem Suroyo ersetzt. Ein klares Angebot an den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad, sich mit den SDF über ein gemeinsames Syrien zu verständigen.

Doch vertreten Beobachter die Ansicht, dass sowohl Damaskus als auch Ankara jetzt nur abwarten, dass die USA ihre Spezialeinheiten aus Syrien abziehen, wie das Donald Trump schon angekündigt hat. Dann würden beide sofort den Wettlauf östlich vom Euphrat antreten und die Kurden dazwischen in die Zange nehmen. Angesichts der doppelten Übermacht ständen die Sieger über den IS dann auf verlorenem Posten.