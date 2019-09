Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Der Historiker Philipp Gassert wurde in Heidelberg promoviert. Seit 2014 hat er an der Uni Mannheim den Lehrstuhl für Zeitgeschichte inne. 2018 erschien von ihm eine Monographie über deutsche Protestkultur seit 1945.

Herr Gassert, ist die "Fridays for Future"-Bewegung etwas Neuartiges?

Sie steht auf den Schultern der neuen sozialen Bewegungen und in deren Kontinuität. Die Friedensbewegung und die Anti-AKW-Bewegung haben auch schon sehr fundamental nach den Dimensionen unserer Gesellschaft und der Art, wie wir wirtschaften, gefragt.

Die Studentenproteste 1968 waren eine Provokation. Mit den Zielen der "Fridays" kann sich fast jeder irgendwie identifizieren. Wie kommt’s?

Man kann sagen, dass die "Fridays" in einen generellen Diskurs integriert worden sind. Die Politik nutzt das auch, um dem Thema eine höhere Dringlichkeit zu verleihen. Das ist auch der Erfolg der Fridays gewesen. Aber abgesehen vom Schulstreik war "Fridays for Future" von vorn herein nicht so auf Konfrontation gebürstet wie die 68er-Bewegung. Die Fridays sind eine sehr viel stärkere konsensuale Linie gefahren und haben direkt die Politik angesprochen. Die 68er-Bewegung hatte einen völlig anderen Ansatz.

Obwohl der Schulstreik natürlich auch Aufmerksamkeit durch Provokation erzeugen sollte.

Das ist immer der Trick bei Protesten: Durch eine Provokation bekomme ich mediale Aufmerksamkeit. Das war mit dem Schulstreik definitiv der Fall. Und darauf fokussierte sich dann ja auch ein großer Teil der Kritik. Ein wichtiger Unterschied ist übrigens auch, wie viele Leute "Fridays for Future" mobilisiert. Das ist deutlich mehr, als die Studentenbewegung auf die Straße brachte, auch wenn es noch lange nicht an die große Friedensbewegung der 80er Jahre heranreicht mit 300.000 Leuten im Bonner Hofgarten.

Für heute hoffen die Schüler auf "die größte Demo, die Heidelberg je gesehen hat". Ist das denkbar?

Das dürfte kaum zu erreichen sein. Im Februar 1948 demonstrierten 60.000 Heidelberger gegen eine Kürzung der Fettration, mehr als die Hälfte der damaligen Bevölkerung. Wenn man es relativ sieht, müssten es also sogar mehr als 60.000 sein. Die Veranstalter rechnen mit 5000 bis 10.000. Das wäre schon eine ganz ordentliche Truppe, da wird es richtig voll.

Wieso braucht Protest immer noch mediale Wirkung, wenn sich die Botschaft über Twitter und Instagram schneller und weiter verbreiten ließe?

Die physische Präsenz von vielen Menschen erregt Aufmerksamkeit. Das wird als Einsatz wahrgenommen, zumal wenn es heiß ist oder regnet oder Wasserwerfer vor Ort sind. Das nehmen auch die Außenstehenden ganz anders wahr, als wenn ich mich im Internet mit Kommentaren verbreite. Deswegen funktionieren Straßendemos immer noch, obwohl wir in einer ganz anderen Medienwelt leben als die 68er im Fernsehzeitalter oder die Arbeiterbewegung im Kaiserreich mit der Massenpresse.

Noch könnte man sagen: Solange es sich digital abspielt, hören uns die Erwachsenen, die Politiker ja eh nicht. Das könnte sich ändern, wenn Digital Natives selbst an den Schaltstellen sitzen.

Ich glaube nicht. Die Straßendemonstration hat eine über 200-jährige Geschichte. Und sie hat gezeigt, dass sie sich an ein neues Umfeld anpassen kann. Als es noch keinen Bildjournalismus gab, führten die Demonstrierenden keine Plakate mit. Und wir wissen ja gar nicht, was für ein Medienumfeld wir in 30 Jahren haben werden. Vielleicht gibt es bis dahin die nächste mediale Revolution mit etwas, das wir uns noch gar nicht vorstellen können. Aber ich erwarte nicht, dass diese Protestform verschwindet.

Wo sind Sie am Freitag?

Ich werde mir das ansehen ...

Als Teilnehmer oder Beobachter?

Als Wissenschaftler würde ich mich nicht als Teilnehmer bezeichnen. Ich finde das Phänomen interessant. Ich glaube aber, dass die Bewegung ihren Höhepunkt überschritten hat. Das wird am Freitag noch einmal sehr groß werden, und danach ist die Luft raus, weil die Nachricht in der Gesellschaft angekommen ist. Mehr kann eine solche Bewegung nicht erreichen, als ein Thema oben auf der Agenda zu platzieren.

Also Mission erfüllt?

Ja, auch wenn die Fridays selbst das so nicht sehen.