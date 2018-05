Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. Walter Riester ist früherer Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung.

Herr Riester, die Rentenkommission der Bundesregierung soll Wege zur Stabilisierung von Rentenniveau und -beiträgen aufzeigen. Ist das nicht eine "Mission Impossible"?

Dieser Auftrag führt in die Irre! Die Fixierung auf ein stabiles Rentenniveau ist falsch. Denn das Rentenniveau gilt nur für Durchschnittsverdiener, die 45 Jahre Beiträge gezahlt haben. Tatsächlich arbeiten inzwischen 40 Prozent der Beschäftigten in Teilzeit, bei Einführung des Systems 1957 waren es fünf Prozent. Und wir haben einen gravierend gewachsenen Niedriglohnsektor, der sich durch die Digitalisierung noch ausweiten dürfte. Nur noch die Hälfte aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird nach Tarif bezahlt. Dass trotzdem das Rentenniveau als Maßstab für eine auskömmliche Rente genommen wird, lenkt von den eigentlichen Herausforderungen durch die Umwälzungen am Arbeitsmarkt ab.

Das heißt, die doppelte Haltelinie beim Niveau und den Beiträgen würde für einen Großteil der Menschen keine stabilen Renten bedeuten?

Genau da liegt das Problem. Ein stabiles Rentenniveau bietet nur eine scheinbare Sicherheit für immer weniger Menschen. Die Mitglieder der Rentenkommission wissen das auch. Doch statt die wirklichen Aufgaben anzupacken, wird der Fokus nur auf das Rentenniveau gelenkt.

Welche Baustellen gehören denn in den Fokus?

Zunächst gilt es, die Augen vor der Realität nicht zu verschließen. Die Zeit, in der Menschen Rente beziehen, ist von 9,9 Jahren bei Einführung des Systems über 16 Jahre zum Jahrtausendwechsel auf mittlerweile 20 Jahre angestiegen. Die herkömmliche gesetzliche Rente stößt an ihre Grenzen. Die Koppelung der Alterssicherung an Erwerbseinkommen muss ganz dringend ergänzt werden. Nur wenn die Menschen selbst Rücklagen bilden, kann das System stabilisiert werden. Schon heute werden 93 Milliarden Euro an Steuereinnahmen ins Rentensystem gepumpt, doppelt so viel wie vor 20 Jahren. Wer meint, so könnte es weitergehen und auf ein ewig kräftiges Wirtschaftswachstum setzt, ist naiv.

Sie wollen die nach Ihnen benannte Riester-Rente zur Pflicht machen?

Ja. Wir müssen die ergänzende Altersvorsorge zur Pflicht machen. Das mag sich brutal anhören, ist aber die Realität. Die Rentenkommission wird vermutlich den Mut dazu nicht aufbringen, das wäre höchst bedauerlich. Die Alternativen sind massive Altersarmut oder ein immenser Anstieg der Steuerzuschüsse, wenn die Rentenbeiträge nicht explodieren sollen.

Statt einem Revival wird die Riester-Rente immer wieder schlechtgeredet…

16,5 Millionen Menschen haben heute entsprechende Verträge auf freiwilliger Basis, obwohl das System des Vorsorgesparens bei weitem nicht optimal ist. Durch einfache, für den Staat kostenlose Verbesserungen wäre es leicht hinzubekommen, die ergänzende Vorsorge noch viel attraktiver zu machen.

Fehlt der Krankenschwester nicht das Geld, um anzusparen?

Irrtum! Eine teilzeitbeschäftigte Frau mit zwei kleinen Kindern und einem Jahreseinkommen von 10.000 Euro müsste selbst 60 Euro im Jahr an Rücklagen bilden, um 775 Euro an Sparunterstützung vom Staat zu erhalten! Gerade die Bezieher geringster Einkommen werden am stärksten gefördert.

Gehört es auch zur Wahrheit, dass die Menschen bald deutlich länger werden arbeiten müssen?

Bis zum Jahr 2028 wird sich mit hoher Sicherheit nichts ändern. Insofern ist das Renteneintrittsalter bis auf weiteres ein Nebenschauplatz, der die Menschen nur verunsichert. Vielmehr gilt es, die naheliegenden Aufgaben anzupacken. Aber klar ist: Auf Dauer wird es ohne eine längere Lebensarbeitszeit nicht gehen.