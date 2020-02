Von Annette Dönisch, RNZ Berlin

Berlin. Susanne Johna ist Vorsitzende des Marburger Bundes.

Frau Johna, die Ärzte an den Unikliniken gehen auf die Straße. Wie fällt Ihre Bilanz des Streiks aus?

Wir sind beeindruckt. Es haben allein an der zentralen Veranstaltung in Hannover annähernd 4000 Ärzte teilgenommen. Auch an verschiedenen Universitätskliniken gab es Veranstaltungen. Das zeigt: Die Kollegen meinen es mit den Forderungen nach einer spürbaren Entlastung und besseren Arbeitsbedingungen ernst. Der Streik war wirkungsvoll, wir haben aber überall die Notfallversorgung sichergestellt. Die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft der Länder gehen jetzt weiter, unter Umständen bis Donnerstag. Wir wollen zu einem guten Ergebnis kommen.

Warum ist der Streik notwendig?

Leider hat die Arbeitgeberseite für unsere Forderungen bisher wenig Verständnis gezeigt. Wir wollen eine Begrenzung der Arbeitszeiten erreichen und fordern deshalb auch, dass maximal zwei Wochenenden im Monat mit Dienst belastet sind. Von den Arbeitgebern bekommen wir dann zu hören, Ärzte wüssten bei der Wahl ihres Berufes, dass Arbeit zu ungünstigen Zeiten dazugehört. Das ist schon etwas dreist. Uns geht es ja nicht um die Abschaffung der Dienste, sondern um die Vermeidung überlanger Arbeitszeiten. Ein Drittel der Uni-Ärzte arbeitet im Schnitt über 60 Stunden pro Woche. Zwei freie Wochenenden halten wir deshalb für essenziell, damit Ärzte ausgeruht für die Patientenversorgung zur Verfügung stehen können. Unsere Mitglieder wollen mehr Zeit für die Patientenversorgung, für Forschung und Lehre und auch mehr planbare Freizeit. Deshalb muss die Anzahl der Bereitschaftsdienste reduziert werden. Es muss zudem eine manipulationsfreie Arbeitszeiterfassung geben, damit auch Überstunden sicher dokumentiert werden.

Sind die Arbeitsbedingungen an den Unikliniken besonders hart?

Die Arbeitsbedingungen an den Unikliniken sind sicher sehr hart, weil die Ärzte neben der normalen Patientenversorgung zusätzlich Forschung und Lehre betreiben. Politiker betonen, dass gute Forschung an Universitätskliniken wichtig sei, damit wir international mithalten können. Wir halten das auch für wichtig. Dauerbelastete, übermüdete Ärzte können diesem Anspruch aber nicht gerecht werden. Ärzte an Universitätskliniken leisten pro Woche im Durchschnitt acht Überstunden. Hinzu kommen noch die Bereitschafts- und Rufdienste. Im Durchschnitt sind das 56,5 Arbeitsstunden pro Woche. Das ist einfach zu viel.

Ist die Versorgung von Patienten durch die Überlastung der Ärzte bereits gefährdet?

Nein, eine unmittelbare Gefahr gibt es nicht. Wir wissen aber aus Untersuchungen, dass die Gefahr von Fehlern mit der Ermüdung steigt. Das gilt auch für Ärzte. Wir sagen, Patientensicherheit geht nur mit ausgeruhten Ärzten.