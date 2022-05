Von Christian Altmeier

Heidelberg. Der US-Generalleutnant a.D. Frederick Benjamin Hodges war von 2014 bis 2017 Oberkommandierender der US-Landstreitkräfte in Europa. Hodges arbeitet heute für das Center for European Policy Analysis (CEPA), eine Denkfabrik mit dem Schwerpunkt Sicherheitspolitik und Osteuropa. Die RNZ sprach mit ihm am Rande eines Vortrages am Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) in Heidelberg.

Herr Hodges, Russland hat nach Angaben der Ukraine Truppen für eine großangelegte Offensive im Osten des Landes zusammengezogen. Erwarten Sie eine drastische Ausweitung der Kämpfe?

Nein, ich glaube, dass die Russen bereits alle Truppen einsetzen, die sie haben. Sie verfügen nicht über die Fähigkeiten, die wir erwartet hatten. Die Russen hatten nicht genügend Zeit, all das Material zu ersetzen, dass sie in den ersten acht Wochen des Krieges verloren haben. Außerdem arbeiten Heer, Luftwaffe und Marine nicht effektiv zusammen. Deshalb sehen wir nun eine Art der Kriegsführung wie im Ersten Weltkrieg, mit Artillerie und Schützengräben. Doch das Blatt wendet sich zugunsten der Ukraine, denn den Russen wird irgendwann die Munition ausgehen.

Wurde die russische Armee im Vorfeld überschätzt?

Ja, eindeutig. Auch ich habe übersehen, dass der überwiegende Teil der russischen Armee über keinerlei reale Kampferfahrung verfügt. In Georgien, Syrien und auf der Krim etwa sind lediglich rund fünf Prozent der Truppen zum Einsatz gekommen. Und auch die Manöver sind bei den Russen eher Schauveranstaltungen als echte Übungen. Hinzu kommt das erhebliche Ausmaß der Korruption. Russland verfügt auf dem Papier etwa über 900.000 Soldaten. Aber in Wirklichkeit sind es vermutlich nicht einmal halb so viele kaum mehr als halb so viele. Die Führung der Armee hat dadurch aus dem russischen Staatshaushalt Sold für viele Soldaten bekommen, die es gar nicht gibt. Das Material ist zudem durch mangelnde Wartung oft in schlechtem Zustand.

Wie ist es mit dem Einsatz von Wehrdienstleistenden?

Auch das ist ein wichtiger Faktor. Es sind sehr viele, sehr junge Wehrdienstleistende im Einsatz, die oft nicht einmal wussten, dass sie in einem Krieg eingesetzt werden und deren Motivation gering ist. Denn in der russischen Armee gibt es eine Tradition von Gewalt, Unterdrückung und Misshandlung von Wehrdienstleistenden.

Was braucht die Ukraine denn derzeit am dringendsten, um sich verteidigen zu können?

Vor allem Munition für die Waffen, die sie haben. Diese stammen überwiegend aus sowjetischer Produktion und funktionieren auch. Aber die Vorräte an Munition sind weitgehend aufgebraucht. Deshalb wird derzeit am dringendsten Munition aus osteuropäischen Nato-Staaten gebraucht, die diese Waffen auch noch benutzen. Aber auch den Russen fehlt es anzunehmend an Munition. Die Sanktionen haben dabei übrigens eine wichtige Bedeutung, auch bei der Herstellung von Munition. Die Russen haben die meisten ihrer Cruise Missiles verwendet. Sie können aber keine neuen produzieren, weil wichtige Bauteile dafür wegen der Sanktionen nicht mehr importiert werden können.

Munition alleine wird aber nicht genügen, oder?

Nein. Der Ukraine fehlen außerdem Waffen, um die Ziele aus weiter Entfernung treffen zu können, wie Haubitzen oder Schiffsabwehr-Raketen, um beispielsweise russische Abschussrampen für schwere Artillerie und Raketen treffen zu können. Erfreulicherweise haben aber die Nato-Staaten haben solche Waffen ja zum Teil bereits zugesagt.

Ist es denn ohne weiteres möglich, die Waffen in die Ukraine zu bringen?

Nein, das ist das Schwierigste daran. Waffen und Munition werden bis nach Polen, Rumänien oder in die Slowakei gebracht. Aber von dort müssen die Ukrainer sie selber abholen. Die Logistik innerhalb der Ukraine aber musste von null aufgebaut werden. Nato-Soldaten dürfen hier auf dem Gebiet der Ukraine nicht helfen.

Wie groß ist ihre Sorge, dass Wladimir Putin taktische Nuklearwaffen einsetzen könnte?

Ich nehme diese Bedrohung sehr ernst und deshalb müssen wir Putin unablässig kommunizieren, was die Folgen wären, wenn er dies täte. Die westlichen Regierungen müssen aber auch ihrer eigenen Bevölkerung offen darlegen, wie sie mit der Bedrohung umgehen und welche Abwägungen sie treffen. Denn wenn wir der Drohung Russlands mit dem Einsatz von Atomwaffen nachgeben, würde Putin selbst würde ebenfalls ermutigt, seinen Feldzug auszuweiten und neue Forderungen zu stellen. Und würden Nordkorea, China oder Iran würden dies sehr aufmerksam beobachten. Und Putin selbst würde ebenfalls ermutigt, seinen Feldzug auszuweiten und neue Forderungen zu stellen.

Wie könnte Putin denn davon abgehalten werden, Atomwaffen einzusetzen?

Zunächst einmal hätte er keinerlei strategische Vorteile dadurch. Die Zerstörung in Städten wie Mariupol könnte dadurch kaum noch nicht wesentlich größer werden, und auch die Terrorisierung und das Leid der Bevölkerung sind ja kaum noch zu steigern. Würde nicht wesentlich gesteigert. Wir müssen Putin und allen Menschen in seinem Umfeld zudem signalisieren, dass es drastische Konsequenzen hätte, wenn er das tut.

Welche Konsequenzen wären das?

Ein nuklearer Angriff bedeutet nicht automatisch, dass es zu einem Atomkrieg kommen muss. Es gibt viele andere Möglichkeiten, Russland erheblich zu schaden – angefangen von Cyberangriffen, einer kompletten Zerstörung des russischen Finanzsystems oder massiven Luftschlägen. Die Luftwaffen der Nato könnten die russischen Waffen in der Ukraine innerhalb von vier bis fünf Tagen komplett vernichten. Ich glaube nicht, dass Putin wahnsinnig ist. Er wird nicht der Kaiser Nero von Russland sein wollen, der sein eigenes Land zerstört.

Der Westen ist derzeit so geeint wie lange nicht. Wird diese Geschlossenheit den Krieg in der Ukraine überdauern?

Es gibt ermutigende Signale. Dazu zähle ich etwa das klare Bekenntnis der Bundesregierung, künftig deutlich mehr in Sicherheit und Verteidigung zu investieren oder das erklärte Ziel der meisten Nato-Staaten, unabhängig von russischem Öl und Gas zu werden. US-Präsident Joe Biden hat von Beginn seiner Amtszeit dem transatlantischen Bündnis große Aufmerksamkeit gewidmet. Und wir alle wurden daran erinnert, wie sehr wir einander brauchen. Die Nato bietet den Rahmen dafür. Die USA müssen aber auch selbst die demokratischen Standards erfüllen, die sie von anderen einfordern. Es liegt also auch an uns Amerikanern.

Wie zufrieden sind Sie mit den Beschlüssen der Bundesregierung zur Bundeswehr?

Wenn die Pläne so durch den Bundestag kommen, wird das enorm dabei helfen, dass Deutschland als wichtigstes Land in Europa wieder über die Fähigkeit verfügt, sowohl sich selbst als auch Europa maßgeblich zu schützen. Das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro ist daher notwendig, um die Versäumnisse der vergangenen 20 Jahre aufzuholen. Die Bundeswehr muss nicht nur etwa ihre Luftwaffe modernisieren, sondern zunächst für eine bessere Ausrüstung der Soldaten selbst sorgen. Und auch die Digitalisierung wird eine große Herausforderung. Die deutsche Armee ist da rund 15 Jahre hinterher.

Werden sich die USA nach dem Ukraine-Krieg wieder verstärkt dem pazifischen Raum zuwenden?

Ich denke, die Amerikaner haben erkannt, dass unsere besten und zuverlässigsten Verbündeten – abgesehen von Kanada und Australien – in Europa sitzen und dass der Wohlstand der USA vom Wohlstand und der Sicherheit Europas abhängt. Das zeigt sich auch daran, dass die Zahl der amerikanischen Soldaten in Europa wieder deutlich aufgestockt worden ist. Aber natürlich werden sich die USA auch künftig den Herausforderungen überall auf der Welt stellen müssen – auch im Pazifik.