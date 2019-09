Von Christian Ebner und Marco Engemann

Frankfurt am Main. Kanzlerin Angela Merkel hat auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) der deutschen Autoindustrie eine enge Zusammenarbeit versprochen. Gemeinsam müsse man die "Herkulesaufgabe" bewältigen, den Verkehrssektor schnell klimafreundlicher zu machen, sagte sie zur offiziellen Eröffnung am Donnerstag in Frankfurt. Am Ende ihres 90-minütigen Rundgangs mit Besichtigung etlicher Elektroautos und autonom fahrender Shuttle-Busse sowie mit etwas Klimaprotest zieht die E-Kanzlerin ein zufriedenes Fazit: "Ich konnte mich überzeugen, dass wir nicht vor einem Umbruch stehen, sondern dass dieser Umbruch bereits Realität ist."

Nichts ist mehr übrig von der vor zwei Jahren noch deutlich formulierten Kritik an den Dieselschummlern, auch die Vorbehalte gegen die schweren Stadtgeländewagen macht sich die Kanzlerin nicht zu eigen. Die Greenpeace-Proteste gegen angebliche "Klimakiller" an den Ständen von VW und BMW ignoriert sie, fragt die Autobosse nach Batteriereichweiten und nach den verschiedenen Entwicklungsstufen zum autonomen Fahren.

"Wir können das schaffen, als Deutschland vorne mit dabei zu sein", sagt Merkel. Bis 2022 solle entlang aller Autobahnen der neue Mobilfunkstandard 5G zur Verfügung stehen, und zwei Jahre später auch entlang der Bundesstraßen. Die Technologie ist wichtig für neue digitale Funktionen in den Autos.

Bernhard Mattes, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, wendet sich gegen eine Verschärfung der bereits geltenden Klimaziele. Zunächst müsse das erledigt werden, was vereinbart worden sei. Während die Industrie Technologien zur Verfügung stelle, halte die nötige Infrastruktur für alternative Antriebe nicht mit. Mattes nennt den Ausbau der erneuerbaren Energien, die Lade-Infrastruktur und den Netzausbau.

Auch die Zulieferer wollen der Kanzlerin zeigen, was sie beisteuern zur Mobilität der Zukunft. Damit tun sie sich als Teilelieferanten naturgemäß eher schwer - aber die Technik für automatisches Fahren etwa erproben sie alle in kleinen Shuttlebussen, ob nun Bosch, Conti oder ZF. Ob denn angedacht sei, die Dächer der Busse mit Solarpaneelen auszustatten? ZF-Chef Wolf-Henning Scheider muss zugeben, dass der Energiegewinn daraus lediglich für die Klimaanlage reichen würde.

Bosch-Chef Volkmar Denner lässt die Kanzlerin wissen, dass der weltgrößte Autozulieferer bereits ab nächstem Jahr komplett CO2-neutral arbeiten wolle. "Sie beziehen dann Strom aus erneuerbaren Energien oder pflanzen Sie Bäume?" fragt Merkel kritisch nach. Einen Teil der Klimakompensation werde Bosch mit eingekauften Zertifikaten leisten müssen, gesteht Denner ein.

Ebenfalls viel Einigkeit herrschte wenige Stunden später, als Grünen-Chef Robert Habeck und Daimler-Chef Ola Källenius auf einem Mercedes-Podium über den Weg in die Zukunft diskutierten. "Wir sind für eine CO2-Bepreisung", erklärte etwa der Auto-Boss. Habeck will zwar eine höhere Steuer für schwere, große Autos, aber keine SUV-Quote für die Städte. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) schlägt die gleiche autofreundliche Richtung ein: "In der Fläche wird individuelle Mobilität ohne Auto nach meiner Auffassung eine Illusion bleiben", so Bouffier.

Klimaschützer werfen der Autoindustrie dagegen vor, den Wandel zu emissionsfreier Elektromobilität nicht entschlossen genug voranzutreiben. Am Ausstellungsstand von VW klettern zwei Greenpeace-Aktivistinnen auf Autos und halten Plakate mit der Aufschrift "Klimakiller" hoch. Während Merkel den BMW-Stand besucht, wird ein Demonstrant vom Sicherheitsdienst abgeführt. Für das Wochenende sind große Demonstrationen angekündigt.