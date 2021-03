Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Ulrich Weigeldt (70) ist Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes. Der Allgemeinmediziner führte in seiner Heimatstadt Bremen bis 2007 eine Hausarztpraxis. Seit 2003 steht er mit einer kurzen Unterbrechung an der Spitze des Hausärzteverbandes.

Könnten die deutschen Hausärzte jetzt sofort mit dem Impfen starten?

Ja. Dazu sind wir schon länger bereit und in der Lage, denn Impfen ist unser tägliches Brot. Wie impfen jährlich über 20 Millionen Menschen gegen Grippe.

Wie ist ihr Informationsstand: Wann werden die Hausärzte eingeschaltet? Wer spricht mit ihnen? Bund? Länder?

Mit uns sprechen unsere Patienten. Die fragen, wann sie denn endlich von ihren Hausärzten geimpft werden können. Aber im Grunde wissen wir derzeit so gut wie gar nichts. Wir hören nur immer wieder neue Aussagen, wann wir anfangen sollen: Mitte März? Anfang April? Ende April? Oder Mai? Es gibt schon sarkastische Rückfragen, um welches Jahr es sich handelt. Davon, dass der Bund oder die Bundesländer das Gespräch mit uns suchen, haben wir bisher wenig bis gar nichts gemerkt. Bis auf wenige Ausnahmen gibt es kaum Versuche, diesen Kontakt herzustellen. Unsere Seite versucht seit Monaten, miteinander zu sprechen, um das alles zu organisieren.

Wie ist die Aufgabenverteilung zwischen Impfzentren und Hausärzten?

Man hört jetzt von den Gesundheitsministern, dass die Impfzentren bis September unbedingt offen gehalten werden sollen – was dann vom Bund finanziert wird. Ich frage mich, was das soll. Impfzentren wurden ja eingerichtet, weil der Impfstoff zunächst knapp war und bei minus 70 Grad gekühlt werden musste. Inzwischen wissen wir, dass sich der Impfstoff über mehrere Tage auch bei normalen Kühlschranktemperaturen hält. Wir können die Vakzine in den Praxen also gut nutzen. Dazu kommt: Wir würden alle verfügbaren Dosen verimpfen und nicht vier Millionen Dosen in Kühlschränken liegen lassen, wie es vielerorts in den Impfzentren passiert, aus welchen Gründen auch immer.

Was ist die Folge dieser großen Unsicherheit über den Starttermin für das Impfen durch die Hausärzte?

Die Patienten sind ungeduldig, das erleben wir. Und die Sorgen bei ihnen sind groß. Sie wollen von uns geimpft werden, nicht in einem Impfzentrum. Auch aus medizinischer Sicht ist zu fragen: Ist die aktuelle Praxis mit den Impfzentren schlau? Denn die Impfreaktionen werden in einem Impfzentrum ja gar nicht erfasst, sondern bei uns in den Praxen. Insofern wäre es nur vernünftig und pragmatisch, endlich in die Praxen zu gehen. Wir sind schnell und flexibel. Wir würden so viele Menschen wie nur möglich schnell impfen. Die Hausärzte sind sich zudem ihrer Verantwortung bewusst, dass sie selbstverständlich diejenigen Menschen zuerst impfen, die es medizinisch am dringendsten brauchen.

Ist es in Hinblick auf das Impftempo vernünftig, zunächst die Impfzentren zu versorgen und die Hausärzte nur mit den Rest-Dosen zu nutzen?

Auf keinen Fall. Es macht viel mehr Sinn, umfassend über die Hausärzte zu gehen. Wir könnten die Impfstoffe bestellen. Wenn sie dann da sind, egal in welchem Umfang, verimpfen wir sie zunächst an diejenigen, die es am nötigsten haben. Wir sind da extrem flexibel, kennen unsere Patienten und sie uns. Zudem haben wir bessere Beratungsmöglichkeiten, wenn Patienten etwas skeptisch sind.

Sollte man die starre Impfreihenfolge ganz aufgeben?

Man sollte die Priorisierungen als Leitlinie sehen. Diese Einordnungen waren ja nicht verkehrt. Aber man sollte Flexibilitäten erlauben. Ich kenne kein Land in der Welt, das so rigide und in einer gewissen Gnadenlosigkeit mit diesen Priorisierungen umgeht. Das macht es uns schwer.

Wie sind die Hausärzte in die Teststrategie eingebunden?

Also, von eingebunden wollen wir da gar nicht reden. Wir haben erfahren, quasi rückwirkend, dass wir daran beteiligt sind. Grundsätzlich gilt: Ja, wir erledigen Schnelltests für unsere Patienten. Es gibt aber nur wenige Praxen, die sagen, wir machen jetzt den Tag der offenen Tür und testen jeden, der spontan vorbeikommt. Das ist in den meisten Praxen nicht möglich, denn wir müssen ja unsere anderen Patienten auch noch versorgen.