Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Wie der Heiligabend-Gottesdienst in diesem Jahr aussehen wird? Darüber haben sich die Gemeinden viele Gedanken gemacht, wie Angelika Schmidt erzählt. Sie ist Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinden Michelbach und Unterschwarzach und Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit des Kirchenbezirkes Neckargemünd-Eberbach.

Frau Schmidt, seit Mittwoch wissen Sie, was in den Weihnachtsgottesdiensten erlaubt sein wird. Was machen die Gemeinden daraus?

Einige haben bereits jetzt entschieden, keine Präsenzgottesdienste durchzuführen aufgrund der hohen Infektionszahlen. Andere planen nach wie vor Weihnachtsgottesdienste, werden diese aber kurzfristig absagen, falls die hohen Inzidenzwerte nicht zurückgehen sollten. Alle Gemeinden werden in diesem Jahr erstmals mehr Online-Angebote machen. Weihnachtsgottesdienst, die draußen auf großen, öffentlichen Plätzen geplant waren, sind fast alle abgesagt.

Warum nicht? An der frischen Luft wäre das Risiko doch geringer?

Es wirkt so, als sei es in den Kirchen gefährlicher als draußen. Aber auf großen Plätzen wäre nicht kontrollierbar, wer dabei ist, wer dazu kommt, ob Abstandsregeln eingehalten werden oder nicht. Die Sehnsucht nach Gottesdiensten an Heiligabend ist ja sehr groß. Deshalb kann es sein, dass zu Gottesdiensten auf öffentlichen Plätzen mehr Menschen kommen. In den Weihnachtsgottesdiensten, die wir anbieten, wollen wir aber den größtmöglichen Schutz bieten – mit Maske, Abstand, Verzicht auf Gesang. Wir möchten nicht dazu beitragen, dass sich das Infektionsrisiko noch erhöht. Wenn es Gottesdienste draußen gibt, dann nur, wenn wir die Einhaltung von Abständen kontrollieren können. Viele Gemeinden lassen Besuchende auch nur mit Anmeldung zu.

Wonach entscheiden Sie, ob ein Präsenzgottesdienst zu verantworten ist?

Rechtlich gesehen ist es so, dass die Kirchengemeinderäte und Ältestenkreise die Verantwortung tragen. Es wird also vor Ort entschieden. Sie machen sich die Entscheidung nicht leicht. Die einzige Vorgabe der Landeskirche: Bei einer 7-Tage-Inzidenz von 300 darf es keine Präsenzgottesdienste mehr geben. Im Bereich des Neckar-Odenwald-Kreises liegen die Inzidenzen derzeit in dieser Höhe. Wenn das so bleibt, werden dort alle Gottesdienste ausfallen.

Man kennt den Weihnachtsgottesdienst als sehr gut gefüllt. Wer zu spät kommt, findet keinen Platz mehr. Hat in diesem Jahr jeder eine komplette Reihe für sich?

Die meisten Gemeinden bestehen auf eine Anmeldung, um Abstände einhalten zu können. Und dann hängt von der Art und Größe der Kirche ab, wie viele Personen mit einem Abstand von zwei Metern in eine Bankreihe hineinpassen. Auch vor Weihnachten waren die Gottesdienste ganz anders als gewohnt. Die Leute sitzen da mit großem Abstand, mit Maske, ganz still. Da wirken die Kirchen leerer. Ich erlebte aber auch in diesen Rahmenbedingungen, dass Menschen gestärkt, getröstet und ermutigt aus den Gottesdiensten nach Hause gehen.

Gesang ist verboten – aber doch gerade im Weihnachtsgottesdienst sehr wichtig für die festliche Stimmung. Was bekommt man stattdessen "geboten"?

Es gibt Kirchengemeinden, da singen der Kantor, der Organist, der Pfarrer, oder eine Band macht Musik. Es gibt auch Gemeinden, die das digital lösen. Auf jeden Fall wird Musik da sein – nur eben kein Gemeindegesang.

Ein Krippenspiel wird es auch nicht geben, oder?

Da gibt es unglaublich kreative Ideen. Es gab ja keine Krippenspiel-Proben. Die Kinder konnten sich nicht treffen, sondern sie haben per Video oder Audio mit Figuren die Weihnachtsgeschichte erzählt oder gestaltet. Viele Krippenspiele werden online zu finden sein.

Lohnt sich da der Gang in die Kirche? Oder bleibt man besser zuhause, nutzt digitale Angebote?

Das muss jeder selbst entscheiden. Ich kenne Menschen, die wollen den Heiligen Abend besinnlich mit einem Onlinegottesdienst in ihrem Wohnzimmer gestalten und freuen sich schon darauf. Für andere fehlt etwas Wichtiges, wenn in ihrer Kirche kein Gottesdienst stattfinden kann. Wir haben in diesem Jahr eine nie da gewesene Vielfalt an Möglichkeiten, Weihnachten zu feiern. Dafür haben die Kirchen gesorgt. Natürlich lohnt sich ein Gang in die Kirche immer. Aber das ist in diesem Jahr weniger die Frage, denn Wohlergehen und Gesundheit der Menschen sind auch wichtig. In der Bibel gehören Gottesdienste und Nächstenliebe zusammen. Deshalb kann man auch sagen: Wenn mir das Wohl meiner Mitmenschen am Herzen liegt, dann ist auch das in einer gewissen Art und Weise Gottesdienst.

Gibt es eine Möglichkeit, wie man sich trotzdem ein bisschen kirchliche Weihnachtsstimmung ins Wohnzimmer holen kann?

Ja. Das "Friedenslicht aus Bethlehem" wird in diesem Jahr in unseren evangelischen Kirchen eine wichtige Rolle spielen. Ich kenne Kirchengemeinden, die keine Gottesdienste anbieten, aber ihre Kirche öffnen, damit man das Friedenslicht nach Hause holen kann.

Gottesdienste gibt es ja nicht nur am Heiligabend. Wie erleben Sie den Advent? Kommen die Menschen in die Kirchen?

Wir erleben beides. In einige Gemeinden kommen an den Adventssonntagen weniger Besucher, als sie zulassen dürften. Es gibt aber auch Gemeinden, in denen hat der Gottesdienstbesuch zugenommen – weil Menschen gerade jetzt Gemeinschaft suchen, Trost und Hoffnung.

Wenn viel gelüftet wird, wenn einige Heizungen wegen zu viel Luftverwirbelung nicht laufen dürfen: Ist es dann nicht zugig und ungemütlich?

Grundsätzlich ist es so, dass geheizt werden darf. Nur nicht während des Gottesdienstes. Es kommt darauf an, was für ein Heizsystem die Kirche hat. Beim Heizen werden Aerosole durcheinandergewirbelt. Deshalb wird in vielen Kirchen vorgeheizt, die Heizung vor dem Gottesdienst abgestellt und gelüftet. Unsere Landeskirche hat eine sehr detaillierte Empfehlung dafür herausgegeben. Keiner muss befürchten, in der Kirche zu erfrieren. Nicht zuletzt deshalb, weil die Dauer der Gottesdienste derzeit auf 30 Minuten beschränkt ist. Nach 30 Minuten muss gelüftet werden.

Sind Sie als Pfarrerin eigentlich in dieser Zeit auch jenseits des Gottesdienstes mehr gefragt – als Trösterin, als eine, die Halt gibt?

Die Seelsorge hat sich verändert. Es gibt viel mehr Nachfrage. Ich habe sehr viel mehr Kontakte über Telefon, einige Menschen rufe ich täglich an. Für manche Menschen, die jetzt allein zu Hause sitzen, die Angst davor haben, in die Kirche zu kommen, ist es wichtig, dass ich vorbei komme. Wenn ich Hausbesuche mache, klingle ich, gehe drei Meter zurück – und unterhalte mich draußen mit den Leuten, bete mit ihnen oder gebe ihnen einen Segen mit.

Gibt es ein Bibelwort, das Ihnen persönlich Halt gibt in dieser Zeit?

Fürchtet euch nicht. Das sagt der Verkündigungsengel in der Weihnachtsgeschichte zu den Hirten. Das wird auch das Thema meines Heiligabend-Online-Gottesdienstes sein. Viele Menschen merken gerade, wie nahe ihnen Corona kommt – weil Freunde erkranken oder jemand in der Familie. Oder sie bekommen Angst, weil ihre Corona-Warn-App ihnen anzeigt, dass sie eine Risikobegegnung hatten. Für mich ist wichtig: Auch Christen dürfen Angst haben. Sie bekommen aber auch zugesprochen: Du bist nicht allein. Gott ist bei dir.