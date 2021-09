Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Auf die permanenten Warnungen von Union und FDP vor einem Linksrutsch hat Janine Wissler nur gewartet. Das sei doch eine "absurde Angstkampagne", ruft die Co-Vorsitzende der Linkspartei in die Heidelberger Altstadt. Mit einem Kanzler Olaf Scholz würde also der Sozialismus einziehen, schmunzelt sie – und entlockt den rund 100 Zuhörern, die es trotz eines heftigen Wolkenbruchs wenige Minuten zuvor auf den Karlsplatz geschafft haben, einen ersten Lacher. "Wir alle kennen Olaf Scholz", sagt sie. Den Minister der Schwarzen Null und der Schuldenbremse, den Mann mit dem Cum-Ex-Skandal in Hamburg, den Verfechter der Agenda 2010 in rot-grünen Zeiten.

Begeisterung für den SPD-Kanzlerkandidaten sieht sicher anders aus. Die härteren Attacken bekommt aber die Konkurrenz rechts der Mitte ab. "Es ist gut zu sehen, dass der Union die Felle wegschwimmen", ruft Wissler. "Dieser Mann gehört nicht ins Kanzleramt", sagt sie über Armin Laschet. Und über FDP-Chef Christian Lindner in Anspielung auf ein Scholz-Interview: "Auf Christian Lindner ist Verlass – wenn man Immobilienlobbyist ist." Erneut Heiterkeit auf dem Platz.

In ihrer gut halbstündigen Rede rast Wissler vor allem durch innenpolitische Themen. Kernthese: Das Land war schon vor Corona sozial gespalten, und die Pandemie hat vieles nur noch verschärft. Wissler wettert gegen die Privatisierung von Bahn ("Tausende Kilometer Gleise stillgelegt"), Krankenhäusern ("Die sollen Menschen gesund machen, keine Gewinne abwerfen."), Sozialwohnungen ("Wir brauchen den bundesweiten Mietendeckel.") oder Rente ("Wie soll denn die alleinerziehende Kassiererin privat vorsorgen? Die ist froh, wenn sie die Miete zahlen kann").

Das Gegenmittel lautet: Umverteilung. Wissler wirbt für eine Vermögenssteuer ab der zweiten Million ("Die erste Million ist frei, falls sich jemand Sorgen macht."), die zudem mit einem Prozent "absolut moderat" ausfalle. Dass im Wahlprogramm progressiv bis zu fünf Prozent stehen, bei der Einkommenssteuer gar 75 Prozent, bleibt unerwähnt.

Wissler fordert 13 Euro Mindestlohn, bessere Bedingungen in der Pflege ("Applaus zahlt keine Miete"), warnt davor, das Rentenalter zu erhöhen – die Linke will gar die Rente mit 67 zurücknehmen. Pfleger gingen mit 60,9 Jahren in Rente. Das würden sie weiterhin, weil sie nicht mehr könnten, dann eben mit noch mehr Abzügen. "So produziert man Altersarmut", ruft Wissler.

Den beiden Parteigängern, die bis dahin unverdrossen ein großes Transparent mit der Aufschrift "Pflegenotstand stoppen" hochgehalten haben, sind inzwischen die Arme schwer geworden. Die Ablösung eilt herbei.

Was auffällt: Wissler sagt "Hartz-IV überwinden". Nicht "abschaffen". Wie überhaupt die ganz scharfen Anwürfe auf die SPD ausbleiben, wie sie etwa von Oskar Lafontaine üblich waren.

Die SPD plakatiere Mindestlohn, stabile Renten, Mietendeckel. "Wie zum Teufel wollt ihr das alles umsetzen mit Christian Lindner?", fragt Wissler. "Ein Politikwechsel geht nur mit Links, nicht mit der FDP."

Kohleausstieg, Umverteilung, Gesundheit, Asyl – die Liste der Themen, in denen SPD und Grüne der Linken näher sind als Union oder FDP, ist lang. Dennoch haben die SPD und Grüne eine Linkskoalition zwar nicht ausgeschlossen, aber dafür sehr hohe Hürden aufgestellt. Knackpunkt: Die Außenpolitik, das pauschale Nein der Linken zu Auslandseinsätzen und ein fehlendes Bekenntnis zu Nato oder deren Zwei-Prozent-Ziel.

"Ich will nicht über Bekenntnisse reden. Lasst uns doch erstmal gucken, was man zusammen erreichen will", sagt Wissler – tatsächlich schneidet sie die Außenpolitik erst ganz am Ende ihrer gut halbstündigen Rede an. Der Regen hat inzwischen wieder eingesetzt, Direktkandidatin Zara Kiziltas hält auf der Bühne den Schirm über die Parteichefin.

Es ist der 20. Jahrestag von 9/11. Für Wissler der Bogenschlag zum gerade so dramatisch wie blamabel beendeten Afghanistan-Einsatz: "Die humanitäre Lage ist katastrophal. Die Taliban sind stärker als je zuvor", sagt sie. Krieg schaffe nunmal keinen Frieden. "Nach 20 Jahren müssen die Parteien, die dafür verantwortlich sind, ihre außenpolitischen Positionen überdenken, doch nicht wir", lautet ihre von Beifall begleitete Schlussfolgerung.

Wissler findet die Debatte vorgeschoben. "Wenn man was will, sucht man Wege. Wenn man was nicht will, sucht man Gründe." Aber will die Linke in die Regierung? Wissler gibt als Ziel aus, "mit einem starken Ergebnis wieder in den Bundestag einzuziehen". Sie wolle sehr wohl Wege suchen, betont Wissler im Anschluss im Gespräch mit der RNZ. Rot-Grün-Rot sei nicht die wahrscheinlichste Koalition, sagt sie. Aber auch nicht ausgeschlossen. "Die SPD muss gucken, mit wem sie am ehesten Kompromisse eingehen kann."