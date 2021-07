Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Die CDU-Abgeordnete Nina Warken (42) aus Tauberbischofsheim ist Obfrau der Union im Parlamentarischen Begleitgremium zur Corona-Pandemie.

Frau Warken, was schätzen Sie, wie viele Bürger kennen das Begleitgremium?

Ich glaube nicht, dass es die große Aufmerksamkeit in der Bürgerschaft hat. Gleichwohl unsere Anhörungen alle öffentlich im Parlamentsfernsehen verfolgt werden können – eigentlich eine große Transparenz!

Für die, die es nicht wissen: Was macht das Gremium eigentlich?

Wir haben zum einen zurückgeblickt: Was hätte man besser machen können bei der Bewältigung der Pandemie? Aber wir fragen uns vor allem auch: Was ist jetzt noch zu tun im Hinblick auf den Herbst? Damit die Schulen geöffnet bleiben können, damit die Impfkampagne nicht nachlässt? Wir haben immer ein spezielles Thema, zum Beispiel die Auswirkungen auf die Kultur, den Handel, die Innenstädte. Dann beim nächsten Mal die Schulen. Wir können die Themen sehr in die Tiefe behandeln und haben da eine große Expertise an Sachverständigen. Das ist sehr breit und spannend.

CDU-Abgeordnete Nina Warken. Foto: zg

War der Bundestag in der Pandemie bislang laut genug zu hören? Hätte er sich stärker einbringen müssen?

Das ist immer auch eine Frage der Wahrnehmung. Die ganzen Wirtschaftshilfen wurden von uns debattiert und geschaut: Wo kann man nachsteuern? Wir haben das Kurzarbeitergeld oder den Pflegerettungsschirm beschlossen. Da waren wir direkt im Austausch mit den Betroffenen. Im Rahmen unserer Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz haben wir den Rahmen festgelegt, nach dem die Länder ihre Maßnahmen treffen konnten. Aber für konkrete Maßnahmen vor Ort ist nicht der Bundestag zuständig, das macht es vielleicht weniger greifbar. Ich fand es gut, dass es dann die Bundesnotbremse gab. Da konnten Bürgerinnen und Bürger sehen: Das hat ein Parlament festgelegt. Das hat sicher gutgetan.

Hätte dem Begleitgremium eine prominentere Besetzung gutgetan?

Es ist extra interdisziplinär besetzt worden, nicht nur mit Kolleginnen aus dem Gesundheitsausschuss, sondern auch aus Rechtsausschuss, Innen, Familie, Wirtschaft etc. Das bringt unterschiedliche Sichtweisen. Die Kolleginnen, die dem Gremium angehören, sind für ihre Fraktionen auch die Fachpolitiker. Das tut dem Gremium in der Sacharbeit gut. Wenn sich da jetzt Herr Lauterbach mit ich weiß, nicht wem gestritten hätte, kann ich mir schon vorstellen, dass es mehr Aufmerksamkeit bekommen hätte. Aber ob das unbedingt der Sache dienlich gewesen wäre, weiß ich nicht.

Besteht eigentlich noch eine pandemische Lage nationaler Tragweite?

Momentan sind die Zahlen schon sehr weit unten. Aber immer noch ist das Virus nicht besiegt. Es gibt bundesweit Infektionen. Man muss sich sorgen, dass es wieder Engpässe im Gesundheitssystem gibt. Die pandemische Lage ist derzeit sicher abgeschwächt. Deswegen gibt es jetzt die Lockerungen. Aber es kann auch wieder nach oben gehen. Da muss man einfach vorsichtig sein.

Von einer Überlastung des Gesundheitssystems sind wir weit entfernt!

Das stimmt.

Wäre es jetzt an der Zeit zu sagen: Es besteht keine nationale Notlage? Wenn es im Herbst wieder schlimmer wird, kann man sie ja wieder ausrufen.

Es sind ja nicht nur die Einschränkungen wie Maskenpflicht oder Schulschließungen daran geknüpft, sondern sie schafft auch die Grundlage für viele der Hilfsmaßnahmen. Die Wirtschaftshilfen, das Kurzarbeitergeld – ich glaube schon, dass wir da in der momentanen Situation noch Flexibilität brauchen. Und wenn das Gesundheitssystem nicht überlastet ist, werden natürlich, wie es ja im Moment der Fall ist, auch die Beeinträchtigungen für den Einzelnen zurückgefahren. Das halte ich für ein austariertes System.

Boris Johnson sagte am Montag, im Herbst werde der Eintritt zu Veranstaltungen oder Nachtclubs nur noch für Geimpfte möglich sein. Ist das hier auch vorstellbar?

Es ist schlichtweg so: Wenn von jemandem keine Gefahr mehr ausgeht, kann es für ihn keine Grundrechtseinschränkung mehr geben. Von wem noch eine Gefahr ausgeht, für den muss es andere Einschränkungen geben. Man will ja nicht einfach grundlos den einen besser stellen als den anderen. Aber sobald jemand geimpft ist, sind gewisse Einschränkungen einfach nicht mehr gerechtfertigt. Wenn jemand in der Privatwirtschaft entscheidet, dass er seinen Betrieb nur noch so hinbekommt, indem nur noch geimpfte Zutritt haben – dann ist es wahrscheinlich schwierig, das zu untersagen. Wir hoffen ja, dass viele sich impfen lassen.

Das heißt, wenn ein Discobetreiber sagt: Zutritt nur für Geimpfte – dann ist das in Ordnung, man kann es aber nicht per Gesetz so regeln?

Per Gesetz ist das schwierig. Was der Discobetreiber tatsächlich macht, ist ein Stück weit seine Entscheidung. Man kann natürlich Auflagen machen, zum Beispiel so wie jetzt: Nur Getestete, Geimpfte oder Genesene. Das geht. Ich kann auch staatlich gewisse Einschränkungen für Menschen festlegen, die nicht getestet, geimpft oder genesen sind. Aber ob man sagt: Es dürfen nur noch Geimpfte zu Veranstaltungen gehen? Bislang stellen wir das Testen dem gleich. Aber natürlich können wir nicht dauerhaft kostenlose Tests finanzieren. Vielleicht wird irgendwann derjenige, der sich trotz bestehender Möglichkeit dazu nicht impfen lässt, selbst dafür aufkommen müssen. Das werden sicherlich Überlegungen sein. Und umgekehrt: Wenn es Erleichterungen für Geimpfte gibt, dann ist das gerechtfertigt. Das ist eine Ungleichheit zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften, weil ich dem Geimpften gegenüber die Einschränkungen schon aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht mehr rechtfertigen kann.

Weil es einen medizinischen Unterschied gibt.

Genau, weil die Gefährdung nicht mehr so von ihm ausgeht. Das ist die wissenschaftliche Lage derzeit. Aber auch die kann sich ja wieder ändern.