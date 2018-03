Von Marco Hadem und Christoph Trost

München. "Das ist nochmal eine Mission und die motiviert mich", sagt CSU-Chef Horst Seehofer - nachdem klar ist, dass er wohl neuer Bundesinnenminister wird. Eigentlich hatte er eine Rückkehr nach Berlin ausgeschlossen. Auf die Frage, ob er am Ende nur aus reiner Not Innenminister geworden sei, sagt Seehofer: "Das ist oft so in der Politik. Ich bin auch aus Not 2008 Ministerpräsident geworden."

Was kurios klingt, hat eine einfache Erklärung. Obwohl die CSU im Bundestagswahlkampf mit den Schlagworten Innere Sicherheit, Migration und Flüchtlings-Obergrenze monatelang um das Innenministerium gebuhlt hat, stand das Ressort bei den Koalitionsverhandlungen auf der CSU-Wunschliste nicht mehr ganz oben. "Wir hätten das Finanzministerium genommen, das war unsere erste Priorität", betont Seehofer. Auch das Außenministerium und das Sozialministerium hätte die CSU lieber gehabt. "Die SPD hat aber sehr darauf beharrt, von vorneherein, dass sie diese drei Ministerien will und dass sie sonst nicht in eine Koalition eintreten kann."

Wer Seehofer kennt, weiß, dass er sich diese Kompromissbereitschaft teuer hat abkaufen lassen. Angereichert mit den Zuständigkeit für Bauen, Wohnen und Heimat besetzt die CSU bald ein Superministerium. Dieser Zuschnitt, daraus macht Seehofer keinen Hehl, habe für ihn einen ganz besonderen Reiz. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Seehofer selbst seit der für die CSU verheerenden Pleite bei der Bundestagswahl ein Getriebener ist. Nach einem monatelangen Machtkampf musste er im Dezember seinen Verzicht auf das Amt des Ministerpräsidenten und die Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl am 14. Oktober versprechen. Wann genau der Wechsel vollzogen wird, will Seehofer nach dem SPD-Mitgliederentscheid Anfang März verkünden.

Im CSU-Vorstand bekommt Seehofer an diesem Donnerstag viel Lob. Einstimmig segnet der Vorstand den Koalitionsvertrag ab. Einen Parteitag wie bei der CDU oder einen Mitgliederentscheid wie bei der SPD will niemand. Denn so wichtig Berlin für die CSU auch ist, der zentrale Fokus liegt auf der Landtagswahl und der Verteidigung der absoluten Mehrheit. Noch ist beides in weiter Ferne.