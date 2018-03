Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Eindringlich mahnte Angela Merkel, will beide Seiten auf einen Erfolg einschwören. "Es geht um das Wohl unseres Landes", appellierte die Kanzlerin an die Unterhändler von Union und SPD. Darauf müssten jetzt CDU, CSU und SPD "die richtige Antwort in Form einer Regierung" geben, fordert die CDU-Chefin am Dienstagmorgen vor dem großen Finale im Konrad-Adenauer-Haus.

Showdown bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin. SPD-Chef Martin Schulz sprach von einem "Tag der Entscheidung", rechnete zwar mit einer harten Schlussrunde, jedoch nicht mehr mit einem Scheitern. Es werde durchverhandelt, notfalls die ganze Nacht, heißt es vor Beginn. Am Mittwoch, so die Regie, sollen im Falle einer Einigung die Parteigremien und Bundestagsfraktionen von Union und SPD zustimmen und dann, mehr als vier Monate nach der Wahl, der Koalitionsvertrag von den drei Parteichefs besiegelt werden.

Merkel weiß, dass es auch für sie um alles geht. "Jeder von uns wird noch schmerzhafte Kompromisse machen müssen", sagt die Kanzlerin und drängt auf eine Einigung. Dazu sei sie auch bereit, "wenn wir sicherstellen können, dass die Vorteile zum Schluss die Nachteile überwiegen". Da ist sie wieder, die Krisenkanzlerin, die an Verantwortung und Vernunft der Unterhändler appelliert. "Wir leben in unruhigen Zeiten", warnt die Kanzlerin.

"Ich habe "guten Grund, anzunehmen, dass wir heute zu Ende kommen werden", gibt sich SPD-Chef Schulz optimistisch. Auch am letzten Tag der Koalitionsverhandlungen quietscht und hallt es noch mächtig. Immer noch lässt der Durchbruch bei wichtigen Punkten auf sich warten. Bis zum Schluss wurde vor allem um die beiden zentralen Streitthemen, die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen und die Anpassung der Ärztehonorare für Privat- und Kassenpatienten, gerungen. Braucht die SPD hier doch dringend vorzeigbare Erfolge, um den Genossen die Zustimmung beim Mitgliederentscheid zu erleichtern.

Niemand in der Runde der Unterhändler geht gestern noch ernsthaft davon aus, dass es so kurz vor dem Ziel doch noch scheitern könnte. Für CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ist die "Stunde der Wahrheit" angebrochen. Jetzt gehe es für beide Seiten darum, "sich aus ihren Schützengraben rauszubewegen". Eingraben gehe jetzt nicht mehr. Eine dritte Verlängerung soll es nicht geben. "Die Nacht wird lang", prophezeite CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer.

14 Kapitel, 167 Seiten plus x, und noch etliche offene Punkte gibt es am Dienstagnachmittag noch im Entwurf des Koalitionsvertrages, den die RNZ als Download zum Nachlesen anbietet. Stück für Stück werden die letzten offenen Fragen geklärt. CDU-Vizechef Volker Bouffier gibt sich zuversichtlich, sagt aber auch: "Gesichert ist hier gar nichts."

Hinter den Kulissen hat bereits das Ringen um die Posten begonnen. In der SPD wächst der Druck auf Parteichef Schulz, nicht als Außenminister und Vizekanzler in die Regierung zu gehen. Doch Schulz hält sich diese Option weiter offen, will sich diesmal nicht festlegen. So sollen im Koalitionsvertrag zwar die künftigen Ressorts benannt werden, die Namen der Minister jedoch nicht.