Putin, der Ausgegrenzte – ein Rächer, vergleichbar einem Amokläufer? Der italienische Straßenkünstler TvBoy schuf dieses Bild des russischen Präsidenten als Gefangenen, also auch Ausgegrenzten, gesehen an der Fassade eines Schuhgeschäftes in Barcelona. Foto: Josep Lago/AFP

Von Thomas Fuchs

Heidelberg. Bereits zuvor haben Detlef Junker und Rainer Holm-Hadulla die historischen und psychologischen Hintergründe des Ukraine-Kriegs beleuchtet. Im Folgenden knüpfe ich an diese Perspektiven an: Es geht mir um die politische Dynamik des Hasses, eines Gefühls, das in der Gegenwart immer mehr eine zentrale Rolle spielt.

Am 24. Februar 2022 erklärte Wladimir Putin der Ukraine den Krieg. Seine einstündige, verbissen vorgetragene Rede gipfelte in hasserfüllten nuklearen Drohungen gegen den Westen und löste weithin Entsetzen aus; von einem "tiefen Blick in Putins schwarze Seele" war die Rede. Freilich trat damit nur offen zutage, was sich in dieser Seele seit langem entwickelt hatte, nämlich eine zutiefst revanchistische, von Ressentiment und Hass getriebene Gesinnung, die sich nun im Rachefeldzug gegen die Ukraine auf einmal ungehemmt Bahn brach: Hass gegen die USA und den Westen, Hass gegen die verräterisch abgefallene Ukraine, Hass gegen die Demokratie-Bewegungen in den russischen Anrainerstaaten. Fassungslos mussten führende westliche Politiker feststellen, dass sie diese sich schon lange anbahnende Entwicklung nicht erkannt und bis zuletzt auf Putins Verständigungsbereitschaft gesetzt hatten.

Wenn wir diese Vorgeschichte verstehen wollen, kann auch ein Blick auf individuelle Hassentwicklungen hilfreich sein, die weit weniger gravierende, für das Umfeld jedoch nicht weniger schockierende Auswirkungen haben, nämlich die wiederkehrenden Amoktaten der letzten Jahrzehnte. Auch sie sind durch eine latente innere Entwicklung charakterisiert, die sich eines Tages in plötzlicher, ungehemmter Gewalt Bahn bricht. Die Wiederherstellung von Macht und Größe ist das gemeinsame Motiv dieser so unterschiedlichen individuellen und kollektiven Dynamiken – "great again".

Muster erkennbar

Betrachten wir die Vorgeschichte von Amoktaten, so lässt sich bei aller Verschiedenheit ein typisches Muster erkennen. Bei den meist jugendlichen Tätern finden sich in der Regel wiederkehrende Erfahrungen von Kränkung, Missachtung oder Demütigung, die zu Minderwertigkeitsgefühlen und sozialem Rückzug, gleichzeitig aber auch zu wachsendem Groll und Verbitterung führen. In dieser oft Jahre anhaltenden Latenzphase nährt der künftige Täter den Hass auf seine Umwelt ebenso wie eine kompensatorische, narzisstische Grandiosität. Virtuelle Realitäten begünstigen die Entwicklung von Rachefantasien, in denen Ohnmacht und Demütigung sich in einen imaginierten Triumph umkehren. In seinen Videospielen und seiner Selbststilisierung ist der Amokläufer der Größte, ein verkanntes Genie, und irgendwann wird er dies der Welt noch zeigen: "Der Tag der Rache wird kommen". Er wähnt sich in einer Welt von Feinden, die ihn klein halten, und verstrickt sich immer mehr in paranoide Ideen und Szenarien. Die zunehmende Einengung und Radikalisierung mündet schließlich in den lange geplanten, ultimativen Racheakt, in eine für die Umgebung vollkommen überraschende, mit äußerster Brutalität ausgeführte Gewaltorgie gegen weitgehend beliebige Opfer.

Im Amok mündet nur eine besondere, wenngleich extreme Hassentwicklung. Generell ist Hass eines der intensivsten und zugleich destruktivsten Gefühle, die Menschen empfinden können. Wie kein anderes Gefühl tendiert er zu Rache und Gewalt, die aber nicht spontan "im Affekt" durchbricht, sondern eher langfristig imaginiert und vorbereitet wird. Es ist der dynamischen Energie und Macht dieses Gefühls nicht auf den ersten Blick anzusehen, dass an seinen Wurzeln in der Regel eine Erfahrung von Schwäche liegt: eine Vorgeschichte von erlittenen Frustrationen, Kränkungen oder Verletzungen.

Triumph über den Feind

Die Erfahrung von Ohnmacht und narzisstischer Kränkung kehrt der Hass um in das Versprechen auf künftige Rache und den Triumph über den Feind, das Böse. Nun wird der Hass zu einer sich fortwährend steigernden, gleichsam sich selbst nährenden Gefühlsverfassung: Der Hassende pflegt seinen Hass, er schwelgt in Rachefantasien und sieht sich von neuem Unrecht nur noch bestätigt. Der Hass wird zur Obsession, die den Hassenden auf seinen Feind fixiert und das ganze Leben dem Streben und Trachten nach Rache unterordnet.

Dabei ist der Hass nicht schlechthin blind oder irrational, sondern durchaus mit einem langfristig und kaltblütig geplanten Vorgehen vereinbar. Dennoch geht er mit einer charakteristischen Einengung einher: Er verzerrt die Realität im Sinne einer paranoiden Schwarz-Weiß-Sicht, einer Spaltung in Gut und Böse, die von allen Ambivalenzen befreit. Alles Böse, alle finsteren Absichten werden auf den Feind projiziert; der Hassende hingegen hat alles Recht auf seiner Seite, seine Rache rechtfertigt alle Mittel. Diese zunehmende affektive und kognitive Einengung macht den Fanatismus des malignen Hasses aus, dem sich schließlich auch rationale Überlegungen unterordnen müssen. Betrachten wir nun seine politische Dynamik.

Bei allen Unterschieden: Die Analogie von Putin und Hitler wird in diesen Tagen nicht zu Unrecht häufig herangezogen. Vor dem Hintergrund der typischen Hassdynamik können wir sie aber noch differenzierter erfassen. Als Ursprung der Obsession lässt sich in beiden Fällen die Erfahrung einer demütigenden Niederlage erkennen. Hitlers Schlüsselerlebnis war die deutsche Revolution und Kapitulation 1918, die er nach vierjähriger begeisterter Kriegsteilnahme als Verwundeter im Lazarett ohnmächtig miterleben musste. "Es war also alles umsonst gewesen", so schrieb er später in "Mein Kampf". "Geschah dies alles dafür, dass nun ein Haufen elender Verbrecher die Hand an das Vaterland zu legen vermochte? (…) Je mehr ich mir in dieser Stunde über das ungeheure Ereignis klar zu werden versuchte, umso mehr brannte mir die Scham der Empörung und der Schande in der Stirn. In diesen Nächten wuchs mir der Hass, der Hass gegen die Urheber der Tat."

Die als katastrophale Schmach empfundene Niederlage schürte also Hitlers Hass gegen die "Novemberverbrecher", aber auch gegen die Juden, die er bald darauf als die eigentlichen Drahtzieher der Revolution zu erkennen glaubte. Diese Schmach ungeschehen zu machen, die Verräter zu bestrafen und Deutschland wieder zu neuer Größe zu führen, wurde zu seinem Lebensinhalt. Die narzisstische Identifizierung mit Deutschland, das hasserfüllte Streben nach Rache und Vernichtung des jüdischen Universalfeinds, die immer wieder ausgemalten Fantasien des ultimativen Triumphs – all dies verlieh ihm Energien, wie sie nur eine Obsession, eine die Psyche immer mehr beherrschende Leidenschaft über Jahre und Jahrzehnte hinweg zu mobilisieren vermag.

Schwäche, Feigheit und Verrat

Das analoge Schlüsselereignis für Putins Hassentwicklung war der Zerfall der Sowjetunion, den er bekanntlich später wiederholt als die "größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts" bezeichnete. Den Zusammenbruch des Ostblocks erlebte er 1989 gleichfalls fern der Heimat, als kleiner KGB-Offizier in Dresden, wo er sich den rebellierenden Bürgern der DDR gegenübersah und kurzzeitig sogar um sein Leben fürchten musste. "Im Felde unbesiegt", nur durch Schwäche, Feigheit und Verrat, so ging auch für Putin das sowjetische Reich unter. Die Schmach wiederholte sich später in der ukrainischen Maidan-Revolution 2014, als der Kleptokrat Janukowitsch ins russische Exil gejagt wurde, und Putin ohnmächtig zusehen musste, wie sich die Ukraine dem Westen zuwandte. In der darauffolgenden Annexion der Krim kann man Parallelen zu Hitlers Rheinlandbesetzung 1936 sehen – erste revanchistische Akte, in denen der Westen beziehungsweise die Alliierten getestet wurden, aber sich nicht zu adäquaten Reaktionen bereitfanden. Der 1. September 1939 kam dann für westliche Appeasement-Politiker ebenso überraschend wie der 24. Februar 2022.

Die Hassentwicklung in der Latenzphase ist typischerweise durch die Bildung einer elaborierten Ideologie, eines paranoiden Narrativs charakterisiert, das wir bei Hitler ebenso finden wie bei Putin. In ihm verfestigt sich ein manichäisches Welt- und Geschichtsbild, das die Welt im Endkampf zwischen dem universalen Bösen und dem strahlenden Guten sieht. Das Gute, die eigene Nation, Religion oder Kultur ist durch das Gegenprinzip, den "Antichrist", das Judentum oder andere Mächte verdunkelt und unterdrückt worden. Doch der Sieg über den Erzfeind wird seine frühere Größe wiederherstellen: "Der Tag der Rache wird kommen." Detlef Junker hat in seinem Artikel dargestellt, wie Hitler für seine Ideologie in "Mein Kampf" weit zurück in die Geschichte greift: Seit 2000 Jahren vergifteten die Juden den Lebensraum der arischen Völker, und in der Vernichtung des Judentums bestehe seine eigene welthistorische Mission.

Symbol der Demütigung

Doch auch Putin hat sich in seinen Klausuren der letzten Jahre ein geschichtstelelogisches Weltbild entwickelt, das in seinem Aufsatz "Über die historische Einheit von Russen und Ukrainern" vom Juni 2021 zutage tritt: Seit den Kiewer Rus des Mittelalters bilde das Russentum eine völkische Einheit, den mythischen Kern einer panslawistischen Idee, für die eine eigenständige Ukraine ein welthistorisches Verbrechen darstellen muss. Putins Weltsicht ist durchsetzt mit völkischen, antiwestlichen und sakralisierten Elementen aus der Ideologie eines Alexander Dugin ("Eurasismus gegen Atlantismus") und anderen Versatzstücken; sie gipfelt in der Idee der imperialen Wiedergeburt, die gegen den Erzfeind, das von Putin gehasste Amerika errungen werden muss. Dass dieses Narrativ die eigene Schwäche verdeckt und in nationale Größe umkehrt – Russland kann ja durchaus als Modernisierungsverlierer angesehen werden – teilt Putin mit weiten Kreisen seines Volkes, so wie Hitler den von Versailles gedemütigten Deutschen den nationalen Wiederaufstieg versprechen konnte. Putin selbst hat diesen Zusammenhang hergestellt, indem er gelegentlich drohend von "Versailles" als Symbol der Demütigung sprach, aus der sich Krieg und Gewalt entwickelt hätten.

Zu den häufigsten Elementen des paranoiden Weltbildes gehört der Mythos der Reinheit: Das eigene Volk ist bedroht vom Fremden, von der rassisch oder moralisch zersetzenden Wirken des Feindes, umso mehr als er sich hinterhältig im Inneren des "Volkskörpers" zu verbergen weiß. Als "Parasit", "Schädling" oder "Ungeziefer" wird er schon verbal dehumanisiert, bevor er mit einem Schädlingsbekämpfungsmittel tatsächlich vernichtet wird; man muss dies für Hitlers mörderischen Antisemitismus nicht näher ausführen. Bei Putin ist es die stalinistische Version der Säuberung vom inneren Feind, die er nun wieder aufleben lässt, wenn er von dem "Abschaum", der "5. Kolonne" und den Verrätern als "Schmeißfliegen" spricht, die das russische Volk ausspucken wird – als eine "notwendige Selbstreinigung". Die Idee der Reinheit gehört zur manichäischen Teilung der Welt in Gut und Böse; sie erlaubt es, alle Gefühle von eigener Schwäche, Kränkung oder Minderwertigkeit durch die Projektion auf den Feind aufzuheben, die Erfahrung eigener Nichtigkeit in die Vernichtung des Bösen umzukehren.

Ein letztes gemeinsames Motiv sei noch hervorgehoben, auf das auch Rainer Holm-Hadulla hingewiesen hat: die narzisstische Angst vor dem Tod. Sebastian Haffner hat als einen der mächtigsten Antriebe Hitlers das Bestreben herausgearbeitet, eine weltgeschichtliche Vision innerhalb seines eigenen Lebens zu realisieren, also die Weltzeit seiner Lebenszeit unterzuordnen. Immer wieder klagte er darüber, nicht genügend Zeit zu haben, alles in äußerster Eile tun zu müssen. Er stehe, so äußerte er gegenüber Vertrauten noch 1945, "unter dem Schicksalsgebot, alles innerhalb eines einzigen kurzen Menschenlebens zu vollenden. (...) Wofür die anderen die Ewigkeit haben, dafür bleiben mir nur ein paar armselige Jahre". In Hitlers "Nero-Befehl" vom März 1945, in dem er selbst die Zerstörung Deutschlands anordnete, manifestiert sich die abgründige Seite dieser narzisstischen Grandiosität: Sollten sich seine Ziele nicht erfüllen, so waren es die Deutschen nicht wert, ihn zu überleben, und sollten mit ihm untergehen. Bereits Ende 1944 hatte er seinem Adjutanten von Below angekündigt: "Wir können untergehen. Aber wir werden eine Welt mitnehmen." Auch dies gleicht der nihilistischen Verfassung des Amokläufers, für den der Triumph oft mit dem eigenen Untergang im Suizid zusammenfällt. Denn was eigentlich triumphiert, ist am Ende nur der Hass selbst, der auch den Hassenden schließlich in die Vernichtung hineinzieht.

Die welthistorische Mission

Es liegt nahe, dass die narzisstische Angst vor dem Tod auch den bald 70-jährigen Putin dazu getrieben hat, alles auf eine Karte zu setzen, um seine selbsterdachte welthistorische Mission noch zu Lebzeiten auszuführen und das großrussische Reich der Zaren wiederherzustellen. Nun sah er den Zeitpunkt gekommen, seinen Amoklauf zu beginnen. Wir wissen nicht, wie weit die fatale Dynamik des Hasses bei ihm vorangeschritten ist; dass auch sie einen nihilistischen Charakter hat, legen schon die Bilder aus Mariupol nahe. Ohne Zweifel hätte Hitler keinen Augenblick gezögert, vor seinem Untergang auch Nuklearwaffen einzusetzen, hätte er sie denn zur Verfügung gehabt. Aber Vergleichen heißt nicht gleichsetzen. Wir können hoffen, dass es für Putin und sein Umfeld noch Optionen gibt, diese letzte Konsequenz des Hasses zu vermeiden.

Blicken wir auf die Kriege und Genozide des 20. und 21. Jahrhunderts, so gelangen wir zu der bedrückenden Einsicht, dass wir es beim kollektiv gebündelten Hass mit der wohl wirkmächtigsten Emotion zu tun haben, die die Geschichte der Menschheit kennt. Dies sollte uns wachsam dafür machen, die fatale Dynamik von Ohnmacht und neuer Größe zu erkennen, die dem Hass zugrunde liegt, seine Macht nicht zu unterschätzen und ihr rechtzeitig entgegenzutreten.

Prof. Dr. Dr. Thomas Fuchs

hat die Karl-Jaspers-Professur für Philosophie und Psychiatriean der Psychiatrischen Universitätsklinik Heidelberg inne.Foto: privat