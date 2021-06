Von Daniel Bräuer

Berlin/Heidelberg. Die Aufregung um ein Video des Bundesforschungsministeriums (BMBF) hat die Arbeitsverhältnisse in der Wissenschaft auf die Tagesordnung gebracht. Am Donnerstag beschäftigte sich auch der Bundestag damit.

> Das Problem:Viele junge Wissenschaftler hängen über Jahre immer wieder in befristeten Verträgen fest. Wer ständig um eine Verlängerung zittern müsse, meide womöglich Risiken oder Konflikte, kritisiert etwa die GEW. Das fördere "Duckmäusertum" und hemme Innovation. Zudem setzt das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) Grenzen: Vor und nach der Promotion sind je sechs Jahre befristete Arbeit an Unis oder Forschungseinrichtungen erlaubt. Dann heißt es sinngemäß: "Professur oder raus."

Ihr Browser kann keine Inline-Frames darstellen. Um dieses Video anzuschauen, besuchen Sie die Mediathek des BMBF.

> Der Anlass: In einem Internetvideo erklärte das Ministerium 2018, wozu es befristete Stellen in der Wissenschaft braucht – anhand einer fiktiven Frau namens Hanna. Die Fluktuation im Uni-Mittelbau stärke die Innovationskraft, hieß es da unter anderem. Es dürfe nicht eine Generation das gesamte System "verstopfen". Mit drei Jahren Verspätung ging das Video kürzlich viral und wurde von Betroffenen eifrig kritisiert, die unter dem Twitter-Stichwort "Ich bin Hanna" ihre Realität aus Alltagsnöten und Zukunftsängsten schilderten.

> Das Reförmchen: 2015 hat der Bund das WissZeitVG reformiert. Verträge sollen sich seither an der Dauer von Forschungs- oder Promotionsprojekten orientieren. Kritiker nannten das schon damals zu wenig. An der "Fallbeil"-Regelung änderte sich nichts.

> Die Zahlen:Laut Gesetz sollten die Folgen "im Jahr 2020 evaluiert", werden. Tatsächlich sind erst die Aufträge vergeben, Ergebnisse werden 2022 erwartet. "Wir brauchen die Evaluation so schnell wie möglich", kritisiert der FDP-Abgeordnete Jens Brandenburg (Wahlkreis Rhein-Neckar).

Der "Bundesbericht wissenschaftlicher Nachwuchs" zeichnet ein Bild für das Jahr 2019: Demnach arbeiten 92 Prozent der hauptberuflichen Wissenschaftler unter 45 in befristeten Verträgen. Laufzeit: im Schnitt 22 Monate bei Doktoranden, bei Post-Docs 28 Monate. Schon das ist deutlich kürzer als eine durchschnittliche Promotion (vier Jahre). Und der Durchschnitt zeigt nicht, wie viele junge Leute sich teils von Semester zu Semester hangeln. "Das belastet sehr", sagt Brandenburg. "Das ist kein Zustand, den wir akzeptieren können." Laut Bundesbericht haben Promotionskandidaten seltener Kinder als Gleichaltrige, die außerhalb der Wissenschaft arbeiten. Zentrale Gründe: schlechte Vereinbarkeit – und hohe Unsicherheit.

> Die Reaktion: Nach dem Shitstorm hat das BMBF das Video vom Netz genommen. Die Debatte habe sich zu sehr "um einzelne Worte" darin gedreht, ohnehin gebe das Video nicht mehr den aktuellen Sachstand wieder. Was genau sich geändert hat – das blieb unklar. Ministerin Anja Karliczek (CDU) bekannte sich am Donnerstag im Bundestag zu dem Ziel, mehr Dauerstellen zu schaffen. Dafür aber seien die Länder und die Hochschulen zuständig. Der Bund habe etwa mit dem Finanzierungspakt für Forschung und Innovation die Grundlagen gelegt. "Wir erwarten, dass die Länder dieser Erwartung gerecht werden." Ganz ohne befristete Stellen bekämen "viel weniger junge Menschen die Chance zu zeigen, was sie können". Ähnlich sagt es die Hochschulrektorenkonferenz.

> Die Debatte: Die Linksfraktion, die die Aktuelle Stunde beantragt hat, schlägt unter anderem vor, Mindestlaufzeiten von zwei oder vier Jahren festzuschreiben. Nach der Promotion sollten Befristungen nur zur weiteren Qualifizierung erlaubt sein – dann würde nach der Habilitation automatisch entfristet.

Unionsredner stuften die Kritik an Karliczek und dem WissZeitVG als "Wahlkampfgetöse" ein. Dagegen forderten Grüne und FDP wie auch Linke mehr "Dauerstellen für Daueraufgaben" etwa in der Betreuung von Studenten oder der Wissenschaftskommunikation. Die SPD warb dafür, Hochschulen eine weniger hierarchische "Department-Struktur" zu geben, um Missbrauch der Befristung zu vermeiden. Zudem sollte ein Jahr nach der Promotion klar sein, ob es Aussicht auf eine unbefristete Stelle gibt – nicht erst nach sechs. Die AfD forderte, die Grundfinanzierung zu erhöhen.

> Abhilfe:Befristungen an sich seien nicht das Problem, sagt FDP-Experte Brandenburg. Selbst Kurzzeitverträge könnten im Einzelfall sinnvoll sein. Was angemessen ist, das könne eine Ombudsstelle prüfen, schlägt Brandenburg vor. Jedenfalls müsse der Bund, der zwei Milliarden Euro pro Jahr gebe, darauf drängen, dass davon langfristige Stellen entstehen. Ein Modell sind "Tenure-Track"-Stellen, eine Art Assistenz-Professur, die nach einigen Jahren Probezeit entfristet wird. "Die sind bei Weitem nicht an allen Hochschulen verbreitet", so Brandenburg. 1000 solcher Stellen will der Bund bis 2032 mit einem eigenen Programm finanzieren, über 300 sind es bereits. Die CDU-Abgeordnete Sibylle Benning berichtet von einem Beispiel aus Münster: Die dortige Uni scheiterte mit einem Antrag auf das Tenure-Track-Bundesprogramm – und richtete die Stelle dann aus Eigenmitteln ein.