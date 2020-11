Von Matthias Kehl

Wien/Heidelberg. Für einen letzten Kaffee vor dem Lockdown verlässt Recep Gültekin (21) am Montagabend das Haus. Sein Kumpel Mikail Özen (25) holt ihn mit dem Auto ab, es soll Richtung Wiener Innenbezirk zu ihrem Lieblingsrestaurant gehen. Als sie am Schwedenplatz aussteigen, fallen plötzlich Schüsse. Um sie herum Schreie, flüchtende Menschen, es herrscht Panik.

Die beiden Kampfsportler gehen in Deckung. Und beobachten die Situation. Geduckt eilt Gültekin einer Frau, die am Boden liegt, zur Hilfe. Der 21-Jährige hilft ihr auf und trägt sie in den deckungssicheren Eingang einer Bar. Als er sich umdreht, blickt er in die Augen des Attentäters. Gültekin rennt los, als dieser ihn anvisiert. Er schlägt Haken, macht eine Vorwärtsrolle, wird an der Wade getroffen.

Der Täter sucht sich ein anderes Ziel. Gültekin und Özen alarmieren das nächste Polizei-Revier. Aber sie ziehen sich nicht zurück. Die Wiener begeben sich zurück in die Gefahrenzone, holen eine orientierungslos wirkende ältere Frau aus dem Kugelhagel. Dann sehen sie, wie ein Schuss einen Wachmann trifft. Zusammen mit einem weiteren Mann schultern sie den blutenden Polizisten, befördern ihn schnurstracks zu einem Krankenwagen.

Vier Menschen verlieren an diesem Abend ihr Leben. Gültekin und Özen riskieren ihr eigenes, um das Leben dreier ihnen unbekannter Menschen zu retten. Über soziale Medien verbreiten sich Bilder und Videos der mutigen Aktionen. "Leute, mir gehts guot. Machts euch keine Sorgen", wienert Gültekin noch in der Nacht in einem Kurzvideo auf seinem Instagram-Kanal. Ein Bild zeigt ein Pflaster, das auf seiner rechten Wade die Schusswunde verdeckt.

Gültekin ist hart im Nehmen. Beim Vollkontakt-Kampfsport MMA (Mixed Martial Arts) tritt er in Wien im Leichtgewicht an. Auf Instagram zeigt sich der Wiener mit türkischen Wurzeln gerne im Ring oder vor schnellen Sportwagen. Aber auch gesellig und gut gelaunt mit seinen Brüdern. Oder handzahm mit seiner Nichte im Arm. Sogar Eindrücke von der Terror-Nacht finden sich als gespeicherte Momentaufnahmen in seinem Profil.

Angst, erinnert sich Gültekin, habe ihn in der Ausnahmesituation nicht geleitet. "Der Wille, Menschen zu helfen, ist in mir drin", sagt der gläubige Muslim im österreichischen Fernsehen. Als Sicherheitsmitarbeiter sei er darin geübt, in hektischen Situationen die Ruhe zu bewahren.

Terror will immer die Demokratie destabilisieren, die Menschen physisch wie psychisch verwunden. Eine starke Gesellschaft hält da dagegen. Gestern habe ich 2 türkischstämmige Bürger getroffen, die unter Lebensgefahr einen Polizisten gerettet haben. 1 pic.twitter.com/JGJDoKeyck — Michael Ludwig (@BgmLudwig) November 4, 2020

Weitreichende Reaktionen auf den Einsatz von Gültekin und Özen ließen nicht lange auf sich warten. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig lud die Austro-Türken ins Rathaus ein. "Eine starke Gesellschaft hält gegen Terror zusammen, egal welcher Herkunft man ist", sagte Ludwig.

"Ich bin mir sicher, dass ihr den Frieden und das Schöne repräsentieren werdet.”

Der türkische Präsident Erdoğan hat die beiden Helden des Wiener Attentats per Videocall angerufen und ihnen für ihre Zivilcourage gedankt. pic.twitter.com/Fe6rNk5ld4 — TRT Deutsch (@TRTDeutsch) November 3, 2020

Auch der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan meldete sich. Zwei Clips zeigen den Video-Anruf zwischen ihm, Gültekin, Özem und deren Familienmitgliedern. Erdogan lobt die Retter. Recep Gültekin, dessen Vater ihn einst nach Erdogan benannte, äußert auf Türkisch seine Hochachtung gegenüber dem Präsidenten. Bittet sogar darum, ihn beim nächsten Türkei-Aufenthalt besuchen zu dürfen. Verbreitet werden die Aufnahmen vom türkischen Staatssender TRT. Eine offenbar gut koordinierte PR-Aktion.

Im Netz hagelte es massive Kritik für den Kuschelkurs mit dem Autokraten.

Die Austro-Türken setzten indes als furchtlose Lebensretter ein Zeichen. Gegen islamistischen Terror. "Es ging nicht um Muslim oder Christ. Wir wollten helfen", sagte Gültekin. Dies sei keine Glaubensfrage. Sondern eine der Menschlichkeit.