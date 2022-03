Spinat und Kohl an einem Gemüsestand in Berlin: die Preise steigen. Foto: AFP

Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. "Keine Bezahlung – kein Gas!" Mit dieser Drohung reagierte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow auf die Weigerung von Deutschland und seinen G7-Partnern, russisches Gas, wie von Präsident Wladimir Putin gefordert, künftig in Rubel und damit nicht mehr vertragsgemäß in Dollar oder Euro zu bezahlen. Kommt es damit tatsächlich zu einem Gas-Lieferstopp Russlands, dürfte das den ohnehin schon immer stärkeren Verbraucherpreisanstieg in Deutschland in Dimensionen befördern, wie sie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr gesehen wurden.

Dabei scheinen die Energiepreise bereits außer Kontrolle zu sein, wie neue Zahlen des Statistischen Bundesamts belegen. Importierte Energie, so das Amt gestern, verteuerte sich im Februar um sage und schreibe 129,5 Prozent – also mehr als eine Verdopplung – gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat. Vor allem der Gaspreis ist es, der sie treibt. "Importiertes Erdgas war im Februar 2022 dreieinhalb Mal so teuer wie ein Jahr zuvor – das sind in Zahlen 265,5 Prozent mehr." Zur Erinnerung: 55 Prozent des deutschen Erdgases kam zuletzt aus Russland. Was fast noch mehr beunruhigen muss: Die neuen Zahlen des Wiesbadener Amtes beinhalten noch nicht einmal die jüngste Preisentwicklung nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine.

Zur Wahrheit gehört immerhin: Auf die privaten Haushalte schlug diese Entwicklung bei Weitem nicht so stark durch. Die Energiepreise auf der Stufe des privaten Verbrauchs stiegen um 22,5 Prozent bei Haushaltsenergie und Kraftstoffen; Heizöl- und Spritpreise separat betrachtet stiegen um 30,2 Prozent. Ganz dramatisch getroffen wird dagegen die Industrie, für die Gas der wichtigste Energieträger ist. Industriekunden mussten im Februar fast dreimal so viel – 194,9 Prozent mehr – wie vor einem Jahr berappen. Daraus resultiert für die besonders energieintensiven Branchen ein hoher Bedarf an staatlichen Abfederungen.

Aus der Wirtschaft gibt es zudem schon länger die Forderung nach einem Belastungsmoratorium. Auch das Handwerk mahnt Handeln an. "Die derzeitige Entwicklung zeigt: Handwerksbetriebe brauchen schnelle und unbürokratische Entlastung", twitterte deren Verband ZDH. Die Verbrauchssteuern auf Strom und Gas auf die europäischen Mindestsätze senken und die CO2-Abgabe befristet aussetzen, lautet die Forderung.

Ein von Moskau verfügter Lieferstopp für russisches Gas, darin sind sich die Experten einig, würde die Industrie dramatisch treffen. Er könnte, ebenso wie umgekehrt ein deutsches Embargo für russische Energien, die Produktion in manchen Firmen zum Erliegen bringen und damit zu Kurzarbeit oder gar Entlassungen führen. Besonders angreifbar sind dabei, wie Achim Wambach, der Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW dem Sender Phoenix sagte, die chemische und andere Grundstoffindustrien.

Der Industrieverband BDI hatte dieser Tage gewarnt, blieben Energielieferungen aus Russland aus, werde es zu "Produktionsstopps mit unübersehbaren Folgen für Lieferketten, Beschäftigung und auch die politische Handlungsfähigkeit unseres Landes" kommen.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte wiederholt erklärt, Deutschland sei für den Fall der Fälle vorbereitet. Bei einer von seinem Haus mit ausgerichteten Konferenz plädierte der Vizekanzler gestern dafür, sich in Deutschland und Europa schrittweise aus der Abhängigkeit von russischen Energien zu lösen. Dafür sprächen nicht nur ökologische und energiepolitische Argumente. "Das ist nötig aus sicherheits- und geopolitischen Gründen." Dieser Kurs habe aber Konsequenzen, etwas in Hinblick auf die Inflation. Habeck bezifferte die erwartete Teuerung auf fünf bis sechs Prozent, manche sprächen schon von acht Prozent. Der Minister warnte zugleich, dieser Kurs habe aber auch Folgen für die Energie-Weltmärkte und wichtige Produktmärkte, etwa die Düngerproduktion. Das könnte vor allem die ärmsten Länder dramatisch treffen und dort Hungersnöte mit sozialen Turbulenzen auslösen. "Wir müssen aufpassen, dass wir unsere energiepolitische Umstellung nicht zu Lasten von Dritten machen."