Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Christian Dürr ist neuer Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion.

Angesichts der nahenden fünften Corona-Infektionswelle – lässt sich ein harter Lockdown noch verhindern?

Christian Dürr. Foto: dpa

Wir sollten ihn unbedingt vermeiden, denn in der Vergangenheit hat er sich nicht als scharfes Schwert gegen die Pandemie erwiesen, sondern eher als Notlösung. Deswegen empfiehlt es sich auf effektivere, wirksamere Instrumente wie Impfen, Tests und Kontaktbeschränkungen zu setzen. Nötig sind nicht Dinge, die besonders hart klingen, sondern die, die besonders gut wirken.

Schließen Sie also einen Lockdown als Möglichkeit aus?

Man sollte in einer so dynamischen Situation nichts ausschließen. Er kann aber höchstens "ultima ratio" sein. Für mich ist die Kernfrage: Ist etwas wirksam? Ist es das, kann es auch zu Einschränkungen der Freiheitsrechte kommen, die dann aber verhältnismäßig ausfallen müssen. Ein Lockdown ist meines Erachtens derzeit nicht verhältnismäßig.

Die Ministerpräsidenten haben von der Regierung einen Zeitplan gefordert für den Weg zur allgemeinen Impfpflicht. Wann wird das entschieden?

Das wird Anfang des kommenden Jahres diskutiert, im ersten Quartal. Eines ist dabei allen klar: Mögliche Impfpflichten wirken allerhöchstens mittelfristig. Kurzfristig sind sie kein wirksames Mittel. Und wenn sie dann kämen, funktioniert das überhaupt? Ich selbst bin unentschlossen. Zudem berührt diese Debatte ethische Fragen. Daher sollte nicht entlang von Partei- und Fraktionsgrenzen diskutiert werden. Im Bundestag werden Gruppenanträge gestellt, bei denen sich Abgeordnete über die Parteigrenzen hinaus zusammenfinden. Dabei dürfte es nicht Schwarz oder Weiß aussehen, sondern auch abgestufte Formen einer Impfpflicht sind zu erwarten.

Sie haben gesagt, sie sind noch unentschlossen. Wie wichtig ist für sie die Stellungnahme des Ethikrates?

Sie ist hilfreich und sehr differenziert. Der Rat sagt ja weder "auf jeden Fall" noch "auf keinen Fall" zur Impfpflicht. Seine Ausarbeitung ist sehr differenziert, und so sollte auch die Debatte geführt werden. Am Ende dürfte es kein richtig oder falsch geben. Was die kurzfristigen Aspekte angeht: Wir haben mittlerweile eine sehr hohe Impfbereitschaft. Die sollte man jetzt erst einmal vorrangig nutzen.

Wird derzeit nicht mit vielen Vorgaben und Einschränkungen eher eine Symbolpolitik betrieben?

Wichtig ist in der Tat: Wir müssen auf die Eigenverantwortung der Menschen setzen. Das gilt für die Vorsichts- und Abstandsregeln, für Tests und auch für die Kontaktbegrenzungen. Eigenverantwortung ist das eigentlich schärfste Schwert gegen die Pandemie.

Wie lange können finanzielle Abfederungen an betroffene Firmen und Menschen noch gezahlt werden?

Wir brauchen schnellstmöglich höhere Wachstumszahlen. Um aus der aktuellen Haushaltsnotlage zu kommen benötigen wir eine florierende Wirtschaft mit höheren Steuereinnahmen. Unendlich kann das nicht so weitergehen. Allerdings gibt es während der Pandemie selbstverständlich auch Hilfe vom Staat.

Zur Haushalts- und Finanzpolitik. Müssen die Stabilitätsregeln in Europa und Deutschland angepasst werden?

Wir als FDP haben als einzige Partei im Wahlkampf eine Verwässerung der Schuldenbremse immer abgelehnt – und dabei bleibt es. Sie ist ein gutes Instrument. Auch die Änderung der Kriterien des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes halt ich weder für nötig noch sinnvoll. Denn sie haben ihre Flexibilität in der Krise bewiesen.

Die Menschen sorgen sich wegen hoher Inflationsraten. Was ist zu tun?

Was wir tun können, ist die staatlichen Kosten zu senken, die die Inflation in einigen Bereichen treiben. Das werden wir etwa mit der Abschaffung der EEG-Umlage tun. Der Staat darf aber nicht in die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank und damit deren Geldpolitik eingreifen. Allerdings kann er der EZB die Zinspolitik erleichtern, indem er zu Haushalten zurückkehrt, die weniger oder gar keine neuen Schulden beinhalten.

Wird die Ampel das Ehegatten-Splitting ändern?

Im Koalitionsvertrag haben wir uns darauf verständigt, dass es bei den derzeitigen steuerlichen Regelungen bleibt. Was wir jedoch tun werden, ist, an die Steuerklassen heranzugehen. Wir werden dafür sorgen, dass in einer Partnerschaft nicht derjenige, der weniger verdient, die unattraktivere Steuerklasse und damit weniger netto in der Tasche hat. Aber die Abschaffung des Ehegatten-Splittings steht nicht an – das wäre eine Steuererhöhung.