Von Christian Altmeier

Heidelberg. Ende Juni hat eine nächtliche Explosion die Menschen im hessischen Limburg aus dem Schlaf geschreckt. Eine Weltkriegsbombe hatte sich selbst entzündet und einen riesigen Krater in ein Getreidefeld gerissen. Glimpflicher ging es im Juli in Frankfurt aus, wo eine 500-Kilo-Bombe erfolgreich entschärft wurde. Jedoch mussten fast 17.000 Menschen evakuiert werden.

Zwei Fälle von vielen: Denn die Gefahr lauert überall in Deutschland. "Man geht davon aus, dass noch etwa 100.000 Tonnen Sprengmittel übrig sind. Das entspricht mehreren hunderttausend Bomben", sagt der Karlsruher Militärhistoriker Philipp Vogler im Gespräch mit der RNZ. Eine explosive Altlast, die auch 74 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nichts von ihrem Schrecken verloren hat. Im Gegenteil: "Die Bomben werden immer gefährlicher, je länger sie im Boden liegen", berichtet Mathias Peterle vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg. Grund dafür seien die Zünder, die sich langsam zersetzten. Wenn die Sicherungseinrichtungen sich auflösten, könnten die Bomben jederzeit explodieren. "Denn der Sprengstoff ist luftdicht abgeschlossen und voll funktionsfähig", erklärt Peterle. Bislang gibt es statistisch gesehen etwa eine Selbstdetonation pro Jahr. Doch die Zahlen könnten steigen.

Betroffen sind vor allem die Ballungsräume. "Die meisten Bombardements gab es auf militärisch relevante Ziele, wie etwa Großstädte, Bahnhöfe und auf industrielle Anlagen", weiß Vogler, der im Auftrag einer Luftbilddatenbank daran arbeitet, Blindgänger ausfindig zu machen. Eine absolute Sicherheit gibt es jedoch auch andernorts nicht. "Auch vermeintlich periphere Gebiete waren häufig von Fehlabwürfen oder kleineren Angriffen betroffen", sagt der Experte.

In der Region habe allerdings der Großraum Mannheim-Ludwigshafen das meiste abbekommen. So gab es im vergangenen Jahr in Ludwigshafen gleich zwei Bombenentschärfungen, für die die Bevölkerung evakuiert werden musste. Die allerdings fielen in die Zuständigkeit von Peterles Kollegen in Rheinland-Pfalz, denn Kampfmittelräumung ist Ländersache.

Aber auch in Baden-Württemberg rückt der Kampfmittelbeseitigungsdienst schon mal bis zu dreißig Mal im Jahr zu einem Sprengbombenfund aus. "Eine Entschärfung, die immer mit einer Evakuierung verbunden ist, veranlassen wir jedoch erst bei Bomben ab 50 Kilogramm aufwärts", so Peterle. Kleinere Sprengmittel wie Granaten, Minen und Phosphorbomben müssten er und seine 33 Kollegen hingegen beinahe täglich bergen. Weniger alltäglich war da die Luftmine mit 1,8 Tonnen Gesamtgewicht, die vor einigen Jahren im Raum Böblingen entschärft wurde - die bislang größte in Baden-Württemberg gefundene Bombe.

Besonders schwierig zu entschärfen sind nach Angaben des Experten Sprengbomben mit Langzeitzündern. Das geschehe heute nicht mehr von Hand. Da die Zünder zum Teil mit einer Ausbausperre versehen seien, verwendeten die Kampfmittelräumer dafür meist Fernentschärfungsgeräte. Mit Erfolg: "Seit den sechziger Jahren hat es bei uns keine schweren Unfälle mehr gegeben", so Peterle.