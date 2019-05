Berlin. (mün/mare) Deutschland hat gewählt. Für Europa. Die Wahllokale sind geschlossen, die ersten Hochrechnungen und Prognosen sind da.

Bei der ARD-Europawahl-Prognose um 18 Uhr liegt die CDU erwartungsgemäß vorne. Sie erhielt 28 Prozent – 7,3 Prozent weniger als vor fünf Jahren.

An zweiter Stelle hat sich der Trend der Vorwahl-Umfragen bestätigt: Die Grünen lösen die SPD als zweitstärkste Kraft ab und bekommen 22 Prozent – ein Plus von 11,3 Prozent.

Die SPD erhält laut der ARD-Prognose 15,5 Prozent (Minus 11,8 Prozent im Vergleich zu 2014). Damit liegt die Partei noch vor der AfD, die offenbar von 10,5 Prozent der Wähler ihre Stimme bekommen haben – ein Plus im Vergleich zu 2014 von3,4 Prozent.

Die Linke holt 5,5 Prozent (Minus 1,9) und die FDP ebenfalls 5,5 (Plus 2,1) Prozent.

Das ZDF sieht bei einer Wahlbeteiligung von 60 Prozent die CDU bei 27,7 Prozent (minus 7,6 Prozent) vorne. Die SPD rutscht demnach ab und erreicht lediglich 15,6 Prozent - ein Minus von 11,7 Prozent. Zweitstärkste Partei sind die Grünen, die 10,1 Prozent zulegen und nun auf 20,8 Prozent kommen.

10,6 (plus 3,5 Prozent) Prozent der Wähler haben der AfD ihre Stimme gegeben, jeweils 5,5 Prozent erreichen Die Linke (minus 1,9 Prozent) und die FDP (plus 2,1). Die Freien Wähler (plus 0,5) ergattern 2,2 Prozent, Die Partei 2,7 Prozent (plus 2,1). Sonstige Parteien und Wählergruppen kommen zusammen auf 9,4 Prozent.

Die Wahlbeteiligung liegt laut ZDF-Prognose bei 60,0 Prozent. Die ARD geht in ihrer Prognose von einer Wahlbeteiligung von 59 Prozent aus.

Die CSU fuhr am Sonntag nach einer Prognose mit 39,5 Prozent ihr bislang schlechtestes Europawahlergebnis ein. Sie kann sich aber im Vergleich zur historischen Pleite bei der Landtagswahl 2018 wieder leicht verbessern. Die Partei bleibt nach den Zahlen des Bayerischen Rundfunks trotz ihrer Verluste stärkste Kraft im Freistaat. Die Grünen kamen am Sonntag mit einem Rekordergebnis (20,5 Prozent) auf Platz zwei. Dahinter liegen mit Abstand SPD (9,5 Prozent) und AfD (7,0 Prozent).

Update: Sonntag, 26. Mai 2019, 18.22 Uhr