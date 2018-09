Kampf gegen Donald Trump: Am Times Square in New York werben Anzeigen für eine Petition zur Amtsenthebung des Präsidenten. Foto: AFP

Von Christian Altmeier

Heidelberg. US-Generalleutnant Ben Hodges (59/Foto: US Army) ist seit 2014 Kommandierender General der US-Armee in Europa. Hodges wird im kommenden Jahr nach 37 Dienstjahren aus der US-Armee ausscheiden.

Ben Hodges, Kommandierender General der US-Armee in Europa.​ Foto: US Army

Herr Generalleutnant, drei frühere Generäle sind bereits in die US-Regierung von Donald Trump eingetreten. Planen Sie nach Ihrer Pensionierung auch eine politische Karriere?

Ich werde mich auf jeden Fall weiter für die transatlantischen Beziehungen einsetzen. Denn ich liebe die Allianz der USA zu Europa und ganz besonders zu Deutschland. Deshalb werde ich nach meiner militärischen Laufbahn eine Position bei CEPA, Zentrum für europäische Politikanalyse - einer Denkfabrik in Washington DC, übernehmen.

Hat die transatlantische Allianz für die USA an Bedeutung verloren?

Ich halte die Beziehung der USA zu Deutschland für die wichtigste Partnerschaft der Welt. Deutschland übernimmt zunehmend mehr außenpolitische Verantwortung. Die Bundeswehr beteiligt sich durch das erteilte Mandat, an derzeit 16 Auslandseinsätzen rund um die Welt. Und auch politisch entwickelt sich Deutschland zu einer der führenden Nationen - die unsere Werte und Ziele teilt. Schon allein deshalb ist die Allianz für die USA unverzichtbar. Aber auch aus ganz praktischen Gründen brauchen die USA die Deutschen: Denn viele der Operationen im Nahen Osten, in Afrika und in Europa wären ohne die amerikanischen Militärbasen in Deutschland gar nicht möglich.

Die Regierung unter Donald Trump scheint ihre Begeisterung für die transatlantische Allianz aber nicht zu teilen.

Alles, was die vorherige Regierung versprochen hat, hält die jetzige Regierung auch ein. Die vorgesehene Stationierung von US-Truppen in Osteuropa bleibt bestehen und die Mittel für die "European Reassurance Initiative", die der militärischen Abschreckung Russlands dienen soll, wurden sogar um mehr als eine Milliarde Dollar erhöht. Das zeigt, dass sich die jetzige Regierung genauso sehr um Sicherheit und Stabilität in Europa kümmert, wie die vorherigen.

Obwohl manche Tweets von Donald Trump das Gegenteil besagen?

Die Europäer sollten die USA nach dem beurteilen, was wir tatsächlich tun. Das ist letztlich das Entscheidende. Zudem geht es nicht allein um die Regierung, auch der Kongress spielt eine wichtige Rolle. Wir bekommen derzeit mehr Unterstützung und Aufmerksamkeit vom Kongress für unser Engagement in Europa als jemals zuvor. Das ist sehr motivierend.

Viele Menschen haben Angst, dass Donald Trump Gebrauch von Atomwaffen machen könnte. Wird das Militär dies verhindern?

Das strikte Protokoll zum Einsatz der Atomwaffen wird jeglichen Missbrauch verhindern. Es geht dabei nicht um einen speziellen Präsidenten. Dieses Protokoll stellt seit Jahrzehnten sicher, dass das Atomwaffenarsenal nicht in den Händen einer einzigen Person liegt. Es gibt keinen roten Knopf, auf den man nur drücken müsste. Die Gefahr eines illegalen oder unvorhergesehenen Einsatzes von Atomwaffen geht definitiv nicht von den USA aus, sondern von Staaten wie Iran oder Nordkorea.

Der zuständige US-General John Hyten sagte erst am Wochenende, er werde jeden illegalen Befehl zum Abschuss von Atomwaffen ignorieren. Wann ist ein Befehl illegal?

Wenn er nicht dem vorgeschriebenen Protokoll folgt, nach dem etwa ein Angriff von außen zunächst bestätigt sein muss. Darüber hinaus ist jeder Offizier für sein Handeln selbst verantwortlich. Er kann sich nicht darauf berufen, dass er nur Befehle befolgt habe. Jeder Offizier muss einen unangemessenen Befehl erkennen.

Der Konflikt der USA mit Nordkorea schaukelte sich zuletzt immer weiter hoch. Fürchten Sie, dass es zu einem Krieg kommen könnte?

Die Situation ist sehr ernst. Wir wissen nicht genau, was in Nordkorea vorgeht. Aber wir wissen, dass das Land über Atomwaffen verfügt und Raketen über Japan und Südkorea hinweg geschossen hat. Ich hoffe, dass Deutschland aufgrund seiner historischen Teilung und Wiedervereinigung, dazu beitragen kann, auf China und Nordkorea einzuwirken, um zu einer diplomatischen Lösung des Konflikts zu kommen.

Glauben Sie, dass Kim zu Verhandlungen bereit ist?

Ja, ich denke China ist der Schlüssel zu Verhandlungen. Daher hat unsere Regierung es auch gegenüber den Chinesen unmissverständlich klar gemacht, dass sie ein größeres Engagement Pekings in dieser Frage erwartet.

Die EU plant den Aufbau einer europäischen Verteidigungsunion mit der Bezeichnung "Ständige strukturierte Zusammenarbeit" (Pesco). Wie stehen die USA dazu?

Ich betrachte das nicht als Konkurrenz zur Nato sondern als Ergänzung. Es könnte den europäischen Pfeiler des Bündnisses sogar stärken. Das größte Potenzial zur Verbesserung sehe ich bei der gemeinsamen Beschaffung von Waffensystemen. Es ist nicht effizient, dass derzeit jede europäische Nation parallele Systeme unterhält, die teilweise nicht mal kompatibel sind.

Die USA verlangen schon seit langem, dass die Europäer mehr für Verteidigung ausgeben sollten. Wo besteht denn der größte Nachholbedarf?

Mir geht es vor allem um die Einsatzfähigkeit. Die Bundeswehr hat grundsätzlich großartiges Personal und gute Ausrüstung. An der Einsatzfähigkeit einiger Einheiten muss noch gearbeitet werden. Aber das geschieht bereits. Was ich mir in Deutschland wirklich wünschen würde, ist eine Verbesserung der Infrastruktur. Deutschland ist ein wichtiges Transitland für nahezu alle Operationen der Nato. Ein Ausbau des Schienennetzes etwa würde hier sehr helfen, um Truppen und Material schneller verlagern zu können. Ausserdem würden davon ja auch alle Deutschen profitieren.

Wie sollte die Nato mit Russland umgehen?

Jeder im Westen würde sich wünschen, dass Russland in den Kreis der verantwortungsbewussten Nationen zurückkehrt. Es gibt viele Probleme, die wir nur gemeinsam lösen können, angefangen vom Klimawandel, über den Kampf gegen den islamistischen Terrorismus bis hin zu Konflikten wie in Syrien oder mit Nordkorea. Aber es ist leider eine Tatsache, dass Russland im Jahr 2008 Georgien angegriffen hat und sich dort immer noch nicht an das vereinbarte Friedensabkommen hält. Dann sind sie in die Ukraine eingedrungen und haben widerrechtlich die Krim annektiert. Von Russland unterstützte Freischärler halten immer noch die Donbass-Region besetzt. Deshalb ist es richtig, dass die EU Sanktionen gegen Russland erlassen hat.

Nutzen diese Sanktionen denn etwas?

Ja, das glaube ich schon. Wir müssen den Druck auf Russland aufrechterhalten. Wladimir Putin respektiert nur Stärke. Und solange die Nato und die EU gegen Moskau zusammenhalten, besteht eine Chance, Moskau zum Einlenken zu bewegen.

Versucht Putin, die Nato zu spalten?

Ja, ganz ohne Zweifel. Er versucht, die Allianzen der westlichen Staaten zu schwächen, sowohl die Nato als auch die EU. Denn wenn die Nato zusammenhält, ist sie Russland in allen Belangen überlegen.

Russland wirft der Nato vor, sich nach dem Ende des Kalten Krieges weiter nach Osten ausgedehnt zu haben, als versprochen. Trägt auch der Westen Schuld an der Konfrontation?

Die Nato hat nach dem Ende des Kalten Krieges in Europa so schnell abgerüstet, wie sie nur konnte. Vor dreieinhalb Jahren gab es etwa nicht einen einzigen amerikanischen Panzer mehr in Europa. Wir haben Russland als befreundete Nation betrachtet. Es gab keine Bedrohung für Moskau. Auf der anderen Seite gilt es zu fragen: Warum wollten so viele Länder des ehemaligen Warschauer Paktes möglichst schnell in die Nato? Weil sie nicht länger unter dem Druck Russlands stehen wollten. Zudem hat Russland mit seinen militärischen Aggressionen selbst die Umstände geändert, unter denen die Nato-Russland Grundakte 1997 geschlossen wurde.