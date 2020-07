Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Kein Feuerwerk, kein Konzert, keine rauschende Party – nur das Brandenburger Tor erstrahlte um Mitternacht in europäischem Blau und Schwarz-Rot-Gold. "Gemeinsam. Europa wieder stark machen", leuchteten der Slogan der EU-Ratspräsidentschaft und das Logo darauf. Ein Start, den man sich anders gewünscht hätte in Berlin. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie ist daran nicht zu denken. Deutschland übernimmt nach 2007 wieder den Staffelstab in der EU, und die Erwartungen der europäischen Partner an die Kanzlerin und Bundesregierung sind gewaltig. Es sei "fast ein Glücksfall, dass Deutschland die Präsidentschaft hat", erklärt Österreichs EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn.

Gelingt es Angela Merkel, die deutsche Präsidentschaft zu einem Erfolg zu führen, so wie vor 13 Jahren, als es am Ende selbst vom politischen Gegner jede Menge Lob für die Deutschen und die Ergebnisse gab? Es soll das große Finale werden, der krönende Abschluss ihrer Kanzlerschaft.

Noch einmal hat sie die ganz große Bühne für sich. Ein Jahr vor dem Ende ihrer Amtszeit schlüpft Merkel noch einmal in die Rolle der erfahrenen Krisenmanagerin, die für die Zukunft Europas kämpft. Die EU stehe vor der größten Herausforderung ihrer Geschichte, hatte die Kanzlerin erst vor wenigen Tagen in ihrer Regierungserklärung im Bundestag erklärt. Ein Finale ihrer Kanzlerschaft, wie es dramatischer kaum sein könnte. Wieder einmal geht es für Europa um nicht weniger als um seine Zukunft. Wieder einmal soll es Merkel richten, und in nächtlichen Brüsseler Verhandlungsrunden Allianzen und Kompromisse schmieden.

Bereits am Montag hatte sie mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gemeinsam die Agenda für das nächste Halbjahr abgestimmt. Deutschland und Frankreich wollen gemeinsam an einem Strang ziehen und möglichst noch im Juli einen Durchbruch im Streit um das 750-Milliarden-Euro-Wiederaufbauprogramm und den EU-Haushalt erreichen.

Doch Merkel dämpft erst einmal die Hoffnungen. "Ich muss Ihnen sagen, dass die Positionen noch weit auseinander liegen", erklärte die Kanzlerin im Bundestag. Die Regierungschefin im Kreuzverhör, und im Mittelpunkt der Befragung sollte auch hier die deutsche EU-Ratspräsidentschaft stehen. Schnelle wirtschaftliche Erholung, so das Ziel ihrer Präsidentschaft. Es gehe darum, eine zügige Einigung zu erreichen, damit die Konjunktur in der EU wieder ins Laufen komme. Doch die "Sparsamen Vier", Österreich, Dänemark, Schweden und die Niederlande stehen weiter auf der Bremse, wollen das Paket nicht mittragen. Driftet Europa ökonomisch weiter auseinander, droht der Union eine ernste Zerreißprobe. Deshalb hat es Merkel eilig, drückt aufs Tempo. Mit dem Aufbaufonds müsse ein zusätzliches Mittel zum europäischen Haushalt geschaffen werden, um sicherzustellen, dass Länder, die stärker von der Pandemie betroffen seien, nicht weiter abdriften, so die Kanzlerin gestern und bittet für ihre Präsidentschaft um die Unterstützung des Parlaments. Jetzt gehe es darum, Europa wieder stark zu machen.

Wenig optimistisch zeigt sich die Regierungschefin beim Brexit. "Die Fortschritte sind hier, um es zurückhaltend zu formulieren, sehr übersichtlich", so Merkel. Man werde sich weiter für eine Einigung einsetzen, doch gelte es vorzusorgen, falls ein Abkommen doch nicht zustande komme und auch Vorbereitungen für ein Scheitern der Verhandlungen zu treffen.

Wiederaufbaufonds, EU-Haushalt und Brexit – allein diese drei Großbaustellen wären mehr als genug für die kommenden sechs Monate. Doch die Agenda geht weit darüber hinaus. Weit oben auf der Tagesordnung steht der Klimaschutz und der "Green Deal" der Kommission. Bis 2050 soll in der EU Klimaneutralität erreicht werden. Auch soll die Digitalisierung vorangebracht werden. Goldener Herbst für die Kanzlerin oder ein stürmischer Abschied? Die Kanzlerin kämpft um ihr Vermächtnis.