Erkrankte und Angehörige demonstrieren weltweit jedes Jahr am 12. Mai, so wie hier 2019 in Berlin. Foto: privat

Von Michael Abschlag

Heidelberg. Man weiß nicht viel über diese Krankheit. Was sie auslöst, ist unklar. Was genau im Körper geschieht, ebenso. Wie verbreitet sie ist, kann nur geschätzt werden: ME/CFS gibt Medizinern immer noch Rätsel auf, in der Öffentlichkeit ist das Krankheitsbild kaum bekannt. Umso wichtiger ist für Betroffene wohl ein kleiner Erfolg: Eine Petition, die eine bessere Versorgung fordert, knackte zum gestrigen Stichtag die Marke von 50.000 Unterschriften – damit findet eine öffentliche Anhörung statt, und die Initiatoren können ihr Anliegen persönlich vor dem Petitionsausschuss des Bundestages vorstellen. Hintergründe:

Was ist ME/CFS? Bei der "Myalgischen Enzephalomyelitis (ME) / Chronic Fatigue Syndrom (CFS)" – kurz: ME/CFS – handelt es sich um eine schwere neuroimmunologische Krankheit. Das wichtigste Merkmal ist eine teils extreme Schwächung nach körperlicher Anstrengung. Schon kleine Belastungen wie Zähneputzen, Duschen oder Kochen können zu schweren Krankheitsbildern wie ausgeprägter Schwäche, Muskelschmerzen oder Grippesymptomen führen. Ein Einkauf im Supermarkt kann zu tagelanger Bettruhe zwingen. Hinzu können andere Symptome kommen, etwa Herzrasen, Schwindel, Schlafstörungen oder eine höhere Anfälligkeit für Infektionen.

Was bedeutet das für die Betroffenen? Die Folgen von ME/CFS sind oft gravierend. Einer Studie der Universität Aalborg zufolge ist die Lebensqualität oft niedriger als bei Multiple-Sklerose-, Schlaganfall- oder Lungenkrebspatienten. Ein Viertel aller Patienten kann das Haus nicht verlassen, 60 Prozent sind arbeitsunfähig.

Wie verbreitet ist die Krankheit? Das ist nicht bekannt. Schätzungen gehen davon aus, dass es in Deutschland bis zu 300.000 Betroffene gibt. Weltweit dürften es 15 bis 30 Millionen sein.

Wie entsteht die Krankheit? Auch das ist nicht bekannt, vermutlich gibt es mehrere Ursachen. Häufig scheint eine Infektion der Auslöser zu sein. Als möglicher Übeltäter gilt das Epstein-Barr-Virus, aber auch andere Herpesviren, Grippeviren, Coronaviren, Magen-Darm-Keime, Borrelien und Chlamydien. Denkbare Ursachen sind auch eine Autoimmunerkrankung oder eine schwere Störung des Energiestoffwechsels. Die Symptome entsprechend weitgehend denen von Long Covid, deshalb ist es denkbar, dass es sich um dieselbe Krankheit handelt.

Was fordert die Petition? Den Initiatoren geht es vor allem um die Aufnahme von ME/CFS in den Katalog von § 116b im V. Sozialgesetzbuch. Dort wird das Versorgungsangebot von Menschen mit seltenen Krankheiten geregelt. Damit könnte die Behandlung durch interdisziplinäre Ärzteteams erfolgen – was gerade bei komplexen Krankheiten wichtig ist.