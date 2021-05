Von Harald Raab

Jerusalem. Zwei Völker sind in Geiselhaft ihrer Machteliten – und zusätzlich religiöser Verblendung: Palästinenser und Israelis. Statt für ein friedliches Zusammenleben und das wirtschaftliches Auskommen der ihnen anvertrauten, beziehungsweise ausgelieferten Menschen zu sorgen, drehen sie die Spirale der Gewalt zu immer neuen Eskalationen. Gestritten wird zum wiederholten Male mit Raketen und Bomben um das Land zwischen Mittelmeer und Jordan.

Die neue Dimension dabei ist: Die palästinensischen Terroristen haben noch nie so viele Raketen in so kurzer Zeit und in so einer Dichte auf Israel abgefeuert und dabei so viel Schaden anrichten können. Neu ist auch eine größere Reichweite der Geschosse und bessere Treffsicherheit. Auch wurde deutlich, dass Israels Wunderabwehrwaffe Iron Dome überfordert ist und nicht alle Raketen in der Luft unschädlich machen kann. Entsprechend härter und konsequenter ist die Reaktion der Israelis ausgefallen.

Ansonsten Konflikt-Business as usual – wie bei der letzten großen Auseinandersetzung 2014. Damals feuerten militante palästinensische Gruppen innerhalb von 50 Tagen 4562 Raketen und Mörsergranaten aus dem Gazastreifen auf Israel. Die israelischen Streitkräfte (IDF) nahmen unter der Bezeichnung "Option Protective Edge" 5262 palästinensische Ziele ins Visier. 70 Israelis wurden getötet. 1300 Palästinenser kamen ums Leben.

Gelernt hat man aus dem sinnlosen Schlagabtausch nichts. Keine der dem Konflikt zugrunde liegenden Ursachen wurden beseitigt. Vor allem: auf keiner der beiden Seiten zog man die Lehre daraus, dass Gewalt immer nur neue Gewalt gebiert. Die daraus resultierende Angst beider Völker blockiert dauerhafte Friedenslösungen und lässt Perspektiven für ein gewaltfreies Nebeneinander erst gar nicht aufkommen.

Eines ist klar: Weder eine israelische Regierung, erst recht keine rechte unter Benjamin Netanjahu, noch die palästinensischen Machthaber sind von sich aus in der Lage, dauerhaft Frieden zu schaffen. Es bedarf neuer Konzepte und vor allem Druck auf beide Seiten, um nach Jahrzehnten der Feindschaft Frieden zu schaffen. Bemühungen, die aktuelle kriegerische Auseinandersetzung nur einzudämmen und den Status quo wiederherzustellen, reichen nicht.

Den palästinensischen Führern im Gazastreifen, aber auch im Westjordanland muss unmissverständlich klargemacht werden, dass terroristische Gewalt keine Option ist. Wenn sie davon nicht lassen, muss ihnen jegliche finanzielle Unterstützung entzogen werden. Auch der Traum von einem Rückkehrrecht auf israelisches Staatsgebiet muss aufgegeben werden.

Israels rechtsnationalistischen Kräften darf nicht länger geduldet werden, den Siedlungsbau unvermindert fortzusetzen und arabische Einwohner Jerusalems aus ihren Wohnvierteln zu verdrängen. Auch hier hilft nur Entzug von wirtschaftlicher und politischer Unterstützung bei Fortsetzung der jetzigen Praxis.

Israels Nationalisten müssen zu der Einsicht gebracht werden, dass ihnen nur das Land völkerrechtlich gehört, das die UNO einem jüdischen Staat beim Teilungsbeschluss 1947 zugestanden hat. Ein Israel in historisch-biblischen Dimensionen wollte der ursprünglich liberale Zionismus auch gar nicht haben. Demnach ist Jerusalem (in seinem Ostteil) auch die Hauptstadt der Palästinenser. Die Vertreibung und Diskriminierung arabischer Bewohner muss aufhören.

Im Westjordanland heißt das: jüdische Siedlungen müssen zurückgebaut werden, damit die Palästinenser auf dem ihnen zustehenden Territorium einen funktionsfähigen, souveränen Staat errichten können – und nicht nur ein Siedlungsgebilde minderen Rechts von Israels Gnaden. Wenn das palästinensische Volk endlich einmal die Erfahrung macht, dass es auch ohne Gewalt sein Recht bekommt, wird es die terroristische Hamas im Gazastreifen und die kleptokratischen Machtcliquen der Fatah im Westjordanland selbst zum Teufel jagen.