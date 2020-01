Von Sören S. Sgries

Stuttgart. Nein, die Facharbeiter im Land hätten ganz sicher kein Interesse an einem neuen "Arbeiterführer", hatte FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg gerade noch gespottet. Die wollten selbst über ihr Leben bestimmen, nicht irgendwem hinterherlaufen. Gezielt hatte sie damit auf SPD-Chef Norbert Walter-Borjans. Doch jetzt das: Noch keine Stunde ist verstrichen, da ruft Parteichef Christian Lindner höchstpersönlich donnernd in den Saal: "Wir gehen vor die Werktore!" Und die versammelten Liberalen jubeln.

Die FDP als "neue Arbeiter- und Bauernpartei"? Das ist das Etikett, mit dem die Liberalen schon in den Tagen vor dem traditionellen Dreikönigstreffen medial geschmückt wurden. Lindner spielt damit. Nie habe er gedacht, dass er mal Vorsitzender einer solchen Partei sein werde, scherzt er in der Stuttgarter Staatsoper. Sei die FDP ja auch nicht. "So wenig, wie wir eine Partei der Apotheker und Unternehmer sind." Nein, als Partei der politischen Mitte versteht man sich – und deshalb seien auch "politisch Heimatlose", so Lindner, willkommen. Diejenigen, die sich bei den Rechtspopulisten verrannt haben. Aber eben auch – und daher rührt die "Arbeiterpartei"-Erzählung, die der Chef-Liberale mit diversen Interviewäußerungen selbst befeuerte – für enttäuschte SPD-Wähler.

Es ist ein ungewöhnliches Werben. Aber dringend notwendig. Lindner und seine FDP stehen an einem schwierigen Punkt. Als er, der heute seinen 41. Geburtstag feiert, 2013 die Führung der am Boden liegenden Partei übernahm – im Bundestag saßen damals erstmals keine Liberalen –, lautete das Ziel Wiederaufbau. Das gelang bravourös. Wahltag 2017: auf Anhieb 10,7 Prozent. Doch als er dann die Regierungsbeteiligung ausschlug ("Besser nicht regieren, als falsch regieren"), nahmen ihm das viele Anhänger krumm. Dabei war die Entscheidung durchaus begründet. Mit den Grünen harmonierte die FDP nicht. Der Union war nicht einmal mit sich selbst im Reinen. Und die junge FDP-Fraktion – unerfahrene Abgeordnete, neue Mitarbeiter – wäre wohl ziemlich überfordert gewesen im jamaikanischen Regierungsgeschäft.

Das alles gilt inzwischen nicht mehr. Die Union sollte sich bloß nicht von der SPD "zu einer törichten Schuldenpolitik erpressen lassen", mahnt Lindner. "Es gibt im Parlament Alternativen", lockt er. Eine Minderheitsregierung. Neuwahlen. "Alles besser als der Status quo!" Nur: Einen Automatismus zur Regierungspartei FDP, den gibt es nicht mehr. Wenn die Große Koalition zerbricht, wenn Neuwahlen kommen, könnten – so der aktuelle Umfragestand – CDU, CSU und Grüne ganz gut ohne einen weiteren Partner koalieren. Die FDP: abgehängt im Spiel der Macht.

Also wirbt Lindner. Will auffallen. Will Wähler erreichen, die bisher kaum einen Gedanken daran verschwendeten, ihr Kreuz bei der FDP zu machen. Und so bekommt auch nicht Partei-Neuling Matthias Müller – als Ex-Porsche- und Ex-VW-Manager durchaus ein "Vorzeige-Promi", aber eben erwartbar – die meiste Aufmerksamkeit, sondern der 70-jährige Florian Gerster: Der frühere Landesminister in Rheinland-Pfalz und spätere Chef der "Bundesagentur für Arbeit" hat zum Jahreswechsel sein SPD- gegen ein FDP-Parteibuch getauscht.

Inhaltlich positioniert sich Lindner als Visionär. "Bleiben wir frei. Denken wir groß", lautet das Motto, das über der Bühne prangt. Im Bild: das Weltall, zahllose Sterne. Ab und an saust eine Sternschnuppe durch die Szenerie.

Lindner gibt sich demonstrativ gelangweilt vom Klein-Klein, das er in Berlin zugange sieht. Man streitet über Tempolimits? Über günstigere Bahntickets? "Denken wir doch einmal groß in Europa", ruft er – und fordert eine Hochgeschwindigkeits-Bahntrasse von Warschau über Berlin und Paris nach Madrid. Die Länder fetzen sich über einen nationalen Bildungsrat? Ein komplettes zweites Bildungssystem für lebenslanges Lernen müsse her, so Lindner. Ärger über Funklöcher? Am Ende des Jahrzehnts dürfe "Funkloch" nicht einmal mehr zum aktiven Wortschatz junger Menschen gehören – so wie "Bandsalat" heute. Die Energieversorgung? Gigantische Solarparks in Südeuropa, in denen Wasserstoff, synthetischer Kraftstoff produziert werde, das sei die Zukunft.

Untätigkeit, Kleinmütigkeit, Ängstlichkeit hingegen, das sei die Vergangenheit. Davon müsse man weg. Dieses Jahrzehnt biete "alle Chancen, es besser zu machen", macht Lindner Mut.

Ob das klappt? Am Vortag, beim Parteitag der baden-württembergischen Liberalen in Fellbach, war es Landeschef Michael Theurer gewesen, der die Seinen auf die "liberale Grundeinstellung eines zukunftsgewandten Optimismus" eingeschworen hatte. Nur um später zu erleben, wie gerade bei den zentralen Themen Auto und Umweltschutz heftig um die Richtung der Partei gerungen wurde.

"Unser Gegner als Liberale ist nicht Greta Thunberg", mahnte Valentin Abel, Vorsitzender der Jungen Liberalen, zwischendurch besorgt. Um eine Auto-Broschüre der Landtagsfraktion um Hans-Ulrich Rülke ("Die Batteriemobilität ist ein Irrweg! Zukunft tanken mit Wasserstoff") drohten regelrechte Grabenkämpfe auszubrechen.

Der optimistische Grundton – er ist, gerade als Oppositionspartei, nicht immer leicht zu treffen. Hauptsache, er ist bis zum 30. April gefunden. Dann nämlich will Lindner seine Liberalen vor den Werktoren sehen.