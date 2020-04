Von Annette Dönisch, RNZ Berlin

Berlin. Gerald Gaß ist Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG).

Herr Gaß, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will jetzt die Zahl der Intensivbetten für Corona-Patienten reduzieren. Ein sinnvoller Schritt?

Wir sind damit einverstanden. Es ist nicht ratsam, die Infektionslage jeden Tag grundlegend neu zu interpretieren. Die täglichen Zahlen unterliegen gewissen Schwankungen, die nicht zu einer Änderung der Maßnahmen führen müssen. Der Höhepunkt der Krankheitslast in der ersten Corona-Infektionswelle war in der Woche nach Ostern. In den Krankenhäusern waren maximal 2500 Beatmungsbetten mit Corona-Patienten belegt. Wir hatten gleichzeitig noch mehr als 10.000 Beatmungsbetten frei. Im Moment haben wir unter 2000 Beatmungspatienten mit einer Corona-Infektion. Die Situation hat sich entspannt. Wir hätten bei einer zweiten Infektionswelle noch großes Potenzial, Patienten aufzunehmen. Wir sollten deshalb jetzt aus dieser ersten Phase lernen. Es gilt, mindestens 2500 Intensivbetten freizuhalten. Wenn es aber einen deutlichen Anstieg der Infektionszahlen innerhalb einer zweiten Welle gäbe, müssten man neu beurteilen, ob noch mehr Betten frei bleiben sollten.

Die Kliniken drängen darauf, zum Regelbetrieb zurückzukehren. Ist es dafür nicht zu früh?

Wir müssen eine Balance zwischen Covid-Bereitschaft und der regulären Versorgung organisieren. Es gibt etwa 30 Prozent weniger Verdachtsfälle auf Herzinfarkt oder Schlaganfall in den Krankenhäusern. Die Neurologen und Kardiologen sagen, es gäbe weiterhin genauso viele Herzinfarkte und Schlaganfälle. Die Menschen würden sich mit Symptomen wie Problemen beim Sprechen oder leichten Lähmungserscheinungen am Arm zurückhalten und sich nicht trauen, die Notaufnahmen aufzusuchen. Die Patienten scheinen sich lieber weiter zu Hause aufzuhalten. Die Menschen mit solchen Symptomen sollten aber den Weg ins Krankenhaus suchen.

Spahn empfiehlt den Ländern, die Aufgaben der Krankenhäuser neu zu verteilen. Ein sinnvoller Vorschlag?

Nein. Minister Spahn empfiehlt etwa zu definieren, welche Krankenhäuser ausschließlich oder schwerpunktmäßig Corona-Patienten behandeln werden. Es soll Spezialkliniken geben, die planbare Operationen übernehmen. Das geht nicht. Die Krankenhäuser, die ihre Fachgebiete und Versorgungsaufträge haben, würden komplett durcheinander gewürfelt werden. Wir müssten die Medizintechnik, aber auch das Personal, für die jeweiligen Aufgaben zwischen den Kliniken hin- und herschieben. Das würde die Effizienz und die Qualität der Versorgung verschlechtern. Wir müssen in allen Krankenhäusern in der Lage sein, mit Corona-Patienten umzugehen. Es braucht keine Form von Spezialisierung und Konzentration über das funktionierende Maß hinaus. Die Lage ist beherrschbar, was die Infektionen und Behandlungen angeht.

Welche Lehren würden Sie bisher aus der Krise ziehen?

Die Krankenhäuser sind jetzt noch mal besser vorbereitet. Das war ein großer Testfall für die Pandemiepläne. Sie mussten nun angepasst werden. Im europäischen Vergleich können wir mit unserem Ergebnis zufrieden sein. Hätte man deutlich weniger Krankenhaus-Kapazitäten und damit auch Intensiv-Behandlungsmöglichkeiten, wären wir schneller an die Grenzen unserer Möglichkeiten gekommen.

Kommt es aktuell zu einer Überlastung in den Kliniken?

Die Versorgung mit der Schutzausrüstung hat sich im Vergleich zu vor vier bis sechs Wochen deutlich entspannt. Desinfektionsmittel sind ausreichend vorhanden, die Situation mit der Versorgung mit Masken ist besser geworden. Es gibt aber Meldungen, dass es bei OP-Material Probleme gibt, weil die Produktion mit anderen Schutzmaterialien zusammenhängt.