Von Michael Abschlag

Heidelberg. Philipp Staab ist Professor für Soziologie der Zukunft der Arbeit an der Humboldt-Universität Berlin.

Herr Staab, was meinen Sie mit dem "digitalen Kapitalismus" unserer Zeit?

Mit dem Begriff meine ich eine spezifische Entwicklung, nämlich den Aufstieg einer sehr kleinen Zahl von sehr großen Internetunternehmen zu den wichtigsten Unternehmen der Welt. Es sind zwar nur wenige, aber das relativiert sich, wenn man sich ansieht, in welchem extremen Ausmaß diese Unternehmen immer größere Teile der Ökonomie ihrer Wirtschaftsweise unterstellen.

Unternehmen wie Google oder Apple sorgen für Wirtschaftswachstum und Beschäftigung. Wo ist das Problem?

Ein Problem sieht man schnell, wenn man sich die Struktur dieser Unternehmen ansieht. Der Kapitalismus, dem wir unseren Wohlstand verdanken, bestand zum großen Teil aus großen Unternehmen mit vielen Beschäftigten, mit einer spezifischen Art sozialer Verantwortung. VW hat etwa 600.000 Beschäftigte, der Google-Mutterkonzern Alphabet nur 80.000, obwohl es ein global agierender Konzern ist. Gleichzeitig hängen an Unternehmen wie Google riesige Teile des Arbeitsmarktes, die aber nicht im Zentrum organisiert sind, sondern in der Peripherie. Im Zentrum haben sie gut bezahlte Beschäftigungsverhältnisse, an der Peripherie das genaue Gegenteil.

Was ist diese Peripherie?

Denken Sie etwa an all die Leute, die in der App-Ökonomie tätig sind, etwa Programmierer. Deren Arbeit ist erstens abhängig vom Diktat der großen Internetunternehmen, die ein Drittel der App-Umsätze einstreichen. Zweitens findet ein Großteil dieser Arbeit im globalen Süden statt, auf den Philippinen, in Kenia oder Südafrika, mit entsprechend schlechter Bezahlung. Sie sehen die Peripherie auch in unseren Städten, in Form von Fahrradkurieren oder Paketboten - das, was man in der Soziologie "Dienstleistungsproletariat" nennt. Es ist eine neue soziale Klasse von Beschäftigten, deren Arbeit an der digitalen Ökonomie hängt. Für sie gibt es etwa keinen Zugang zum betrieblichen Arbeitsrecht und keine Mitbestimmung.

Was kann man gegen digitale Monopole tun?

Wir kommen aus einer Welt, in der konnte man ein Telefon nehmen und jeden Menschen anrufen, der auch ein Telefon hatte. Jetzt leben wir in einer Welt, in der Sie vielleicht WhatsApp haben oder Telegram und plötzlich nicht mehr jeden erreichen können, der ein Telefon hat - sondern nur noch denjenigen, der auch denselben Messenger benutzt. In Ländern, in denen Ihr Messenger-Dienst gesperrt ist, können Sie überhaupt niemanden erreichen. Also müssen alle etwa zu WhatsApp rennen, und schon haben Sie ein Monopol. Und das können Sie verhindern, wenn Sie die Unternehmen zwingen, die Kommunikation mit anderen Diensten zu ermöglichen. Ein anderer Aspekt ist die Dominanz von privatem Risikokapital. Das sind dieselben Strukturen, die für das Platzen der Dot-Com-Blase 2001 verantwortlich sind. Wenn Sie trotzdem wollen, dass es innovative Unternehmen gibt, die auch mal Geld verbrennen können, dann können Sie auch einen öffentlichen Risikokapitalbereich schaffen. Das gibt es ja teilweise schon, etwa mit der KfW-Bank. Wir brauchen eine Form von Aufsicht der öffentlichen Hand. In den USA finanzieren sich Forschung und Start-Ups im Frühstadium oft durch staatliche Förderung.

Vernichtet Industrie 4.0 Arbeitsplätze?

Ich glaube, dass wir mit dieser Frage das eigentliche Problem übersehen. Automatisierung gibt es seit mindestens 100 Jahren. Sie wird auch nicht so schnell voranschreiten, wie uns manche weismachen wollen. Das eigentlich neue ist nicht die Automatisierung der Arbeit, sondern ihre Kontrolle. Es gibt Phänomene wie das Scoring und Rating von Beschäftigten, also ihre Bewertung durch Algorithmen. Das ist das eigentliche Problem, und das haben wir jetzt schon.

