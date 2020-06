Von Rachel Boßmeyer

Acht Minuten und 46 Sekunden. So lange drückt ein Polizist dem Afroamerikaner George Floyd sein Knie in den Nacken, bis dieser sein Bewusstsein verliert und kurz darauf stirbt. Knapp zwei Wochen nach Floyds Tod bei einem brutalen Polizeieinsatz am 25. Mai schwiegen Tausende Menschen in Deutschland für genau diese Zeit - um so ein Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt zu setzen. In zahlreichen deutschen Städten kamen am Samstag insgesamt Zehntausende Menschen zu "Silent Demos", also stillen Protesten, zusammen.

Schon in den vergangenen Tagen waren in Deutschland immer wieder Menschen auf die Straße gegangen, wie zum Beispiel auch in London, Paris und Amsterdam. In den sozialen Medien beteiligten sich Tausende an der Aktion #Blackouttuesday, die Aufrufe zu Spenden und zum Teilen von Informationen reißen nicht ab. Das Video, das Floyds grausamen Tod festhält, spiele dabei eine besondere Rolle, sagt Protestforscher Dieter Rucht vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung der Deutschen Presse-Agentur.

Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland ist "etwas überrascht", dass jetzt so viele Menschen auf die Straße gehen. Immerhin thematisierten betroffene Communities systemischen Rassismus in den USA wie auch in Deutschland schon seit Jahrzehnten. "Offensichtlich ist es so, dass uns nicht zugehört worden ist." Della und Rucht sind sich einig, dass der starke Zulauf bei den Protesten auch mit dem US-amerikanischen Präsidenten zu tun hat. Rucht spricht vom "Trumpfaktor" durch das Staatsoberhaupt, das die Gesellschaft spalte und sich selbst teils rassistisch äußere.

Hinzu kommen laut Della eine rassistische Einwanderungspolitik, die überproportionale Anzahl Schwarzer Menschen in den Gefängnissen, die aktuelle Arbeitslosenproblematik, die vor allem marginalisierte Gruppen betreffe, und nicht zuletzt die Corona-Krise, die unter eben diesen Gruppen eine besonders hohe Todesrate forderte. "Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen in der Gesellschaft insgesamt von der Politik, die aktuell gefahren wird in den USA, natürlich auch mal salopp gesagt, die Schnauze voll haben", mutmaßt Della.

Warum sich etwa nicht so viele Menschen nach dem Tod von Oury Jalloh, einem Asylbewerber aus Sierra Leone, der vor 15 Jahren in seiner Zelle in Dessau verbrannte, solidarisch gezeigt haben? Ja es gebe kein Video, meint Della. Und: "Ich glaube tatsächlich, dass wir es immer noch damit zu tun haben, dass viele Menschen das nicht als wirkliches Problem, als ein systemisches Problem wahrnehmen. Dass die Gesellschaft, die Strukturen, die Institutionen ein massives Problem haben, dass es eben keine Einzelfälle sind, dass es nicht selbstverschuldet ist."

Das Rassismusverständnis in Deutschland sei außerordentlich eng gefasst, sagt er. "Das heißt, es wird davon ausgegangen, dass Rassismus nur dann so zu benennen ist, wenn eine Intention vorliegt, also wenn Leute sozusagen bekennende Rassisten sind." Der NSU, die Anschläge in Halle und Hanau fallen unter diese Kategorie, doch Rassismus in Deutschland sei sehr viel weiter verbreitet und tiefer verankert.

"Unsere Gesellschaft ist von Rassismen strukturiert", sagt Saraya Gomis, Vize-Chefin des Rassismuspräventionsvereins Each One Teach One (EOTO). "Indirekte institutionelle Diskriminierung kann stattfinden, ohne dass einzelne Personen diskriminieren." Dabei gehe es auch um Maßnahmen, die eigentlich für alle gleich seien, aber bestimmte Menschen besonders treffen würden. Ein Beispiel sind verdachtsunabhängige Kontrollen der Polizei, die auf das intuitive Erkennen von Gefahr und Kriminalität setzen. Hier werfen Verbände den Beamten häufig Racial Profiling vor, also unter anderem Schwarze Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe häufiger zu kontrollieren.

Gomis und Della fordern, im Kampf gegen Diskriminierung zuerst die Strukturen in den Blick zu nehmen. "Wenn wir nicht anfangen, uns auf einer strukturellen Ebene mit Rassismen und Diskriminierung zu beschäftigen, können wir auch noch hundert Jahre die gleichen Diskussionen führen", sagt Gomis. Eine reine Repräsentationspolitik oder Sensibilisierungsmaßnahmen werden die Probleme in den Strukturen oder institutionellen Vorgängen nicht lösen. Dafür fordert EOTO auch ein Antidiskriminierungsgesetz in allen Bundesländern und auf Bundesebene, wie es Berlin vor wenigen Tagen verabschiedet hat.

Ob die derzeitige breite Mobilisierung zu einer Veränderung führen wird, wird sich zeigen. Erst einmal müsse sie anhalten, sagt Della. Vielleicht führten die Proteste ja auch dazu, dass Menschen darüber nachdächten, was Rassismus mit ihnen persönlich zu tun habe. Gomis merkt zudem an, dass der Fokus der Demonstrationen nicht nur auf der aktuellen Gewalt liegen dürfe: Man könne nicht über Anti-Schwarzen Rassismus sprechen und dabei nicht über die "Afrika-Politik, über die Lager in Deutschland, über Asylpolitik, über das Sterben im Mittelmeer." Der Blick müsse weiter werden.