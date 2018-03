Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Der Termin in Mainz ist ganz bewusst gewählt, die heutige Rede beim Besuch in Rheinland-Pfalz auch ein Stück Rückblick auf das erste Jahr im Amt. Letzte Etappe seiner Deutschlandtour durch die Republik mit Stationen in allen Bundesländern, Ende eines turbulenten Jahres. "Wir müssen wieder lernen, für die Demokratie zu streiten", hatte Frank-Walter Steinmeier am 19. März 2017 gefordert, als das Amt des Bundespräsidenten von Joachim Gauck übernommen hatte, und gemahnt, entschlossen für diese historischen Errungenschaften, für Einigkeit und Recht und Freiheit einzutreten, "mit Leben zu füllen und zu verteidigen, jeden Tag auf Neue".

Heute, genau ein Jahr später, wird er es wieder tun, aber auch vor allem eine Lanze für diejenigen brechen, die politische Verantwortung übernehmen. Es seien eben auch die gewählten Politikerinnen und Politiker, auf die es ankomme, so Steinmeier. "Wir brauchen auch Politikerinnen und Politiker, die regieren wollen und bereit sind, die dafür unvermeidlichen Kompromisse einzugehen, und wir brauchen sie in allen demokratischen Parteien", mahnt der Bundespräsident. Steinmeier sieht seine Rolle als Mutmacher und Anwalt der Demokratie.

Hatte er sich anfangs aus dem politischen Tagesgeschäft herausgehalten, zögerte er nicht in dem Moment, in dem es geboten war, sich einzuschalten und zu handeln. Als die Sondierungen für ein Jamaika-Regierungsbündnis gescheitert waren, trat der Präsident am 20. November des vergangenen Jahres im Schloss Bellevue vor die Kameras und schlüpfte in die Rolle des Krisenmanagers - mit Erfolg. "Wer sich in Wahlen um politische Verantwortung bewirbt, der darf sich nicht drücken, wenn man sie in den Händen hält", appellierte Steinmeier vor allem auch an seine eigene Partei, die SPD, sich der Verantwortung nicht zu entziehen.

Gut 20 Länder hat er inzwischen bereits als Staatsoberhaupt besucht. Doch will er nicht weiter den Außenminister nur auf einer anderen Ebene geben. Schließlich sind die Themenfelder deutlich größer und Gesprächspartner vielfältiger. Statt Washington heißt es heute eher Duisburg-Marxloh, steht jetzt der Besuch in einem Problemviertel auf dem Programm. Seite an Seite mit First Lady Elke Büdenbender gibt der Bürgerpräsidenten, der genau hinschaut, wo der Schuh drückt.

Sein GroKo-Krisenmanagement war sein Meisterstück, wird allseits gelobt und anerkannt. Doch, was kommt jetzt? Er habe neue, reizvolle Möglichkeiten entdeckt, die das Präsidentenamt bietet versichert Steinmeier. Er wusste um die hohen Erwartungen an ihn von Anfang an. Schließlich waren es große Fußstapfen, die sein Vorgänger Joachim Gauck hinterlassen hatte. Waren Steinmeiers Popularitätswerte bereits als Außenminister weit oben, sind sie jetzt noch einmal gestiegen, die Bürgerinnen und Bürger offenbar mit seiner Arbeit hochzufrieden. Zuhören wolle er vor allem, nicht nur selbst Reden halten, sondern den Blick von außen miteinbeziehen, Rat und Meinungen hören.

Doch gleich zu Beginn hatte der Neue im Schloss Bellevue klargemacht, dass er sich auch in seiner neuen Rolle einmischen wolle. Überparteilich werde er im neuen Amt zwar sein, aber nicht neutral, sondern parteiisch, wenn es um die Sache der Demokratie gehe und auch für Europa, versprach der erste Mann im Staate, und hat es bereits unter Beweis gestellt. Steinmeier will nicht nur den Grußonkel geben, sondern eigene Akzente setzen. Und die nächste Krise - in der Großen Koalition oder andernorts - kommt bestimmt.