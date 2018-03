Von Can Merey

Istanbul. Am 14. Februar letzten Jahres stellte sich Deniz Yücel in Istanbul freiwillig der Polizei. Niemand rechnete damals damit, dass der "Welt"-Korrespondent ein Jahr später noch immer ohne Anklage in Untersuchungshaft sitzen würde. Das Datum markiert aber nicht nur den Tag, an dem der deutsch-türkische Journalist seine Freiheit verlor, sondern auch den Beginn einer schweren Krise zwischen Deutschland und der Türkei.

Nach der Freilassung eines Deutschen letzte Woche zählt das Auswärtige Amt noch sechs Bundesbürger, die aus politischen Gründen in der Türkei inhaftiert sind. Die Zahl dieser Gefangenen - Sigmar Gabriel nannte sie einmal "Geiseln" - war im Sommer noch deutlich höher, mehrere wurden seitdem freigelassen. Zu den bekanntesten Fällen gehört Menschenrechtler Peter Steudtner, der Ende Oktober nach Vermittlung durch Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder aus der U-Haft entlassen wurde.

Ebenfalls im Oktober hatte die Bundesregierung nach einem "Spiegel"-Bericht eine Vorgenehmigung für die Modernisierung von 120 türkischen M60-Kampfpanzern aus US-Produktion erteilt, die zum Schutz vor Minen und Sprengfallen nachgerüstet werden sollen. Im Juli - zum Höhepunkt der Krise mit Ankara - hatte die Bundesregierung verkündet, es kämen "alle Anträge für Rüstungsexporte auf den Prüfstand". Ob die Vorgenehmigung und die Freilassung Steudtners nur zufällig auf denselben Monat fielen, ist nicht bekannt.

Kein Geheimnis ist, dass Ankara auch eine Nachrüstung der deutschen "Leopard"-Panzer in der türkischen Armee wünscht. Gabriel hatte dafür Verständnis geäußert. Er sehe "keine richtige Argumentation", warum man dem Nato-Partner das verweigern sollte, sagte Gabriel - und verwies darauf, dass türkische Soldaten im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) starben, weil ihre Panzer nicht geschützt waren.

Das Problem: Inzwischen hat die türkische Armee eine Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG im nordsyrischen Afrin begonnen, und zwar unter Einsatz deutscher "Leopard 2". Kritiker halten den Einmarsch für völkerrechtswidrig.

Deniz Yücel hat deutlich gemacht, dass er nicht im Gegenzug für ein Rüstungsgeschäft oder durch andere Tauschhandel freikommen möchte. "Für schmutzige Deals stehe ich nicht zur Verfügung", betonte der 44-Jährige letzten Monat. Gabriel reagierte verschnupft und sagte: "Es gibt doch gar keinen Anlass dafür."

"Solche Deals machen wir nicht", sagte auch der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu in der ARD. "Wie könnte ich garantieren, dass das Gericht irgendein bestimmtes Urteil fällt?" Die Justiz, darauf verweist Ankara immer wieder, sei unabhängig. Yücel, versicherte Cavusoglu vor deutschen Journalisten, sei "kein politisch motivierter Fall."

Politisiert ist der Fall allerdings spätestens, seit sich Erdogan im März dazu äußerte - und Yücel als einen "Vertreter der PKK", also einer Terrorgruppe, und als "deutschen Agenten" bezeichnete. Einen Monat später sagte Erdogan zu einer möglichen Überstellung Yücels an Deutschland: "Auf keinen Fall, solange ich in diesem Amt bin, niemals."

Welche Aussichten hat Yücel dann, freizukommen? Möglich wäre ein Freispruch am Ende eines Verfahrens - oder eine Haftstrafe, die mit der U-Haft abgegolten wäre. Für einen Prozessbeginn müsste aber erst einmal eine Anklageschrift vorliegen, die die Staatsanwaltschaft noch immer nicht verfasst hat.

Solange Yücel ohne Anklage hinter Gittern sitzt, wird Berlin den Streit mit der Türkei kaum beilegen können. Nicht nur hat die Krise deutsche Investoren verunsichert. Solange sie anhält, kann die Türkei auch kaum damit rechnen, dass Deutschland einer Modernisierung der EU-Zollunion oder einer Visaliberalisierung zustimmt - Forderungen, die aus Sicht Ankaras wichtig sind.

Erdogan setzt bereits darauf, dass mit der künftigen Bundesregierung "eine neue Seite" in den Beziehungen aufgeschlagen wird. Sein Sprecher Ibrahim Kalin sagt: "Wir erwarten, dass die Koalition, die neu gebildet wird, einen Beitrag dazu leistet."