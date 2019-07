Von Christina Horsten

New York. Sie wächst und wächst und wächst: Über Jahrzehnte stieg die Weltbevölkerung in schwindelerregendem Tempo an, düstere Prognosen erwarteten einen Kollaps. Inzwischen hat die UN aber Entwarnung gegeben: Um das Jahr 2100, so die jüngste Schätzung der Vereinten Nationen vom Juni, dürfte sie mit fast 11 Milliarden Menschen ihren Höhepunkt erreichen.

Bis 2050 werde die Zahl der Menschen auf der Erde zunächst von derzeit 7,7 Milliarden auf 9,7 Milliarden anwachsen, hieß es in dem Bericht. 2017 waren die UN noch von rund 11,2 Milliarden Menschen 2100 ausgegangen - doch diese Prognose wurde aufgrund sinkender Geburtsraten in immer mehr Ländern leicht nach unten korrigiert.

Mehr als die Hälfte des Bevölkerungswachstums bis 2050 werde in neun Ländern geschehen, heißt es in dem Bericht: Indien, Nigeria, Pakistan, Kongo, Äthiopien, Tansania, Indonesien, Ägypten und den USA. Die Bevölkerung in Afrika südlich der Sahara werde sich bis 2050 fast verdoppeln, in Nordamerika und Europa werde sie dagegen nur um rund zwei Prozent wachsen. Um 2027 werde Indien der Schätzung zufolge China als bevölkerungsreichstes Land überholen.

Die weltweite Durchschnittsgeburtenrate, die zwischen 1990 und 2019 bereits von 3,2 auf 2,5 gesunken ist, werde bis 2050 noch weiter sinken, auf statistische 2,2 Kinder pro Frau fallen. Die statistische Lebensdauer stieg zwischen 1990 und 2019 von 64,2 Jahren auf 72,6 - und werde bis 2050 auf 77,1 klettern. In den am schwächsten entwickelten Ländern der Erde liegt die Lebenserwartung allerdings immer noch rund sieben Jahre unter dem Durchschnitt, vor allem aufgrund von Krankheiten und Kriegen.

Der deutliche Rückgang der Geburtenraten hat mehrere Ursachen. Vor allem Aufklärung, wachsender Wohlstand und Emanzipation (und damit mehr berufstätige Frauen) führen dazu, dass weniger Kinder geboren werden. Wichtig ist allerdings auch der Zugang zu Verhütungsmitteln, der ebenfalls zugenommen hat. Inzwischen benutzt laut dem UN-Bevölkerungsfonds (UNFPA) mehr als die Hälfte aller verheirateten Frauen eine moderne Verhütungsmethode - das sind doppelt so viele wie noch Ende der 1960er Jahre. Allerdings stellt die Organisation auch große regionale Unterschiede fest: In den 51 von ihr untersuchten Ländern haben nur 57 Prozent der Frauen, die in einer Beziehung leben, Zugang zu Verhütungsmitteln. Je ärmer die Frauen sind, desto geringer ihre Chance, an die Mittel zu kommen.

Während die Bevölkerung weniger stark wächst, wir sie zugleich immer älter. 2050 wird jeder sechste Mensch auf der Erde älter als 65 sein, so die Prognose der Vereinten Nationen, derzeit ist es jeder elfte. In Nordamerika und Europa könnte 2050 sogar bereits jeder vierte Mensch älter als 65 sein. Die Zahl der Menschen über 80 wird sich laut Bericht zufolge bis 2050 etwa verdreifachen - von 143 Millionen derzeit auf 426 Millionen. Selbst die Zahl der Hundertjährigen hat sich seit der Jahrtausendwende vervierfacht. Derzeit liegt sie laut Statistischem Bundesamt bei 533.000 Menschen.

Vor allem in Lateinamerika und Asien nimmt Schätzungen zufolge der Anteil alter Menschen in Zukunft rasant zu. Dort werde er sich von derzeit neun Prozent bis 2050 mehr als verdoppeln, wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden mitteilte.