Von Christoph Dernbach u. Gisela Gross

Berlin. Mehr als 40 Millionen Downloads verzeichnet die Corona-Warn-App des Bundes bereits. Knapp 1,3 Millionen Infizierte in Deutschland haben über die App ihre Kontaktpersonen gewarnt. Wenn sie sich rechtzeitig testen, soll das die Virus-Ausbreitung ausbremsen.

In der derzeitigen Omikron-Welle infizieren sich Tag für Tag Zehntausende und speisen ihr Testergebnis in die App ein. Viele Anwenderinnen und Anwender bekommen nun ständig die rote Kachel mit dem Warnhinweis "Erhöhtes Risiko" angezeigt. Auf dem Twitterkanal der App wurden Nutzer bereits aufgerufen, die Risikoermittlung im Testzentrum (wo sich viele potenzielle Infizierte aufhalten) auszuschalten: Das verhindere unnötige Warnungen an dem Tag, hieß es.

Folgt man den Empfehlungen der Bundesregierung, müssten Nutzer mit einer roten Warnmeldung sich beim Hausarzt beziehungsweise dem örtlichen Gesundheitsamt melden. "Diese entscheiden anhand möglicher Krankheitssymptome, wie verfahren wird." Bei einem Hinweis auf ein erhöhtes Risiko bestehe Anspruch auf einen kostenlosen Test (PCR-Test oder Antigentest) – auch für Geimpfte.

Aber auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ahnt, wie schwierig es ist, diese Empfehlung umzusetzen, weil Gesundheitsämter und PCR-Testzentren hoffnungslos überlastet sind. Er gibt sich mit einfacheren Maßnahmen zufrieden: Auch mit einem Schnell- oder Selbsttest könnte man dann das Pandemiegeschehen wesentlich entschleunigen", sagte er, "gerade wenn es sehr viele Warnungen gibt, die dann zu Testungen führen."

Der Minister stellt deshalb auch die App nicht infrage: "Die Corona-Warn-App tut jetzt ihren Dienst", sagte er.

Lobende Worte kommen auch vom Amtsarzt des Berliner Bezirks Neukölln, Nicolai Savaskan. Sein Bezirk hat derzeit mit fast 1600 die zweithöchste Inzidenz bundesweit. "Im Vergleich zum Beginn der Pandemie gehen die Leute viel kompetenter mit den Warnungen um", findet er. Man erlebe trotz der hohen Anwenderquote keinen Ansturm wegen der App-Warnungen.

Doch das "Rätselraten" nach einer Warnung mache die App kompliziert, findet die Infektiologin Jana Schroeder von der Stiftung Mathias-Spital: Wann genau mag ein Kontakt wohl stattgefunden haben? Hatte man eine Maske auf? Könnte die Warnung auch vom Nachbarn hinter der Wand kommen, zu dem kein direkter Kontakt bestand? Wenn die App Fehlalarm schlage – etwa weil sie Masken nicht berücksichtige – dann nütze sie auch weniger, meint Schroeder.

> Die allgemeinen Hinweise zur App beim RKI sind seit Dezember unverändert: Wer eine "rote Kachel" angezeigt bekommt, sollte sich nach Möglichkeit in eine freiwillige Quarantäne von zehn Tagen, mit abschließendem PCR-Test von fünf begeben. Nutzern ohne Symptome oder Risikofaktoren rät das RKI dazu, selbständig zum Testzentrum zu gehen. Nur wer Symptome spürt, die auf Covid-19 hindeuten, sollte den Hausarzt oder die Hotline 116117 kontaktieren.

Nach einer kürzlich aufgeploppten Warnung hat Schroeder beschlossen, in der Öffentlichkeit immer FFP2-Maske zu tragen.

Der Schritt zeigt: Auch das gefühlte Risiko verändert sich womöglich. Ein Sprecher der App-Betreiber verweist auf Auswertungen von 2021, wonach Begegnung mit einem nachweislich Infizierten zu einer Verhaltensänderung führe.

Der Epidemiologe Timo Ulrichs findet die App noch sinnvoll. Aber: "Wenn wir mehr und mehr in die Hochphase der Omikron-Welle gehen, stößt diese App an Grenzen", sagt er. Die Ausbreitung werde dann so dicht sein, dass wenige Möglichkeiten blieben, Ketten zu unterbrechen.

Seit ihrer Einführung ist die App kontinuierlich weiterentwickelt und erweitert worden: So zeigt sie auch aktuelle Corona-Kennzahlen an, kann Impf-, Test- und Genesenenzertifikate abspeichern und vorzeigen. Persönliche Treffen kann man in einem Kontakttagebuch hinterlegen und sich per QR-Code bei öffentlichen Veranstaltungen "einloggen".

Gekostet hat die App den Bund bislang etwa 130 Millionen Euro: 52,8 Millionen für die Entwicklung durch SAP und Telekom, 63,5 Millionen für Betrieb und Weiterentwicklungen sowie 14 Millionen Euro für Werbekampagnen.