Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) glaubt an eine Erholung ab Oktober. Doch nicht alle sind so optimistisch. Foto: dpa

Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. In der deutschen Wirtschaft geht es wieder aufwärts – oder doch noch nicht? Jedenfalls sind die Auftragsbücher der Industrie nach einem tiefen Absturz im April und Mai wieder um gut zehn Prozent gewachsen. Ein Hoffnungszeichen, mehr nicht. Denn die Erwartungen der Fachleute im Vorfeld hatten erheblich höher gelegen. Die Krise, darin sind sich die Ökonomen einig, ist beileibe noch nicht überwunden. Das machte gestern auch das Münchener Ifo-Institut mit einer neuen Umfrage deutlich. Rund ein Fünftel der hiesigen Firmen fürchtet demnach um ihr Überleben. Eine Pleitewelle droht.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist wenig zuversichtlich. "Ich mache mir schon Sorgen", gestand der CSU-Chef gestern. Die Zweifel, ob es der deutschen Wirtschaft gelingen kann, den erhofften Aufschwung aus dem Corona-Rezessionstal zu finden, werden größer. Grund ist die Abhängigkeit vieler Schlüsselbranchen von der Entwicklung in anderen Ländern, unter anderem den USA. Fakten zur Konjunktur:

Wachsende Skepsis

In den letzten Tagen haben die pessimistischen Stimmen in Politik und Wirtschaft zugenommen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) glaubt zwar, dass zumindest die Industrie ihren Tiefpunkt inzwischen durchschritten haben könnte. Spätestens im Oktober, rechnet er mit dem Einsetzen in der gesamten Wirtschaft und sinkenden Arbeitslosenzahlen. Wirtschaftsverbände und Ökonomen sind vorsichtiger. "Der Weg aus dem Tal wird eher länger als kürzer", warnte Martin Wansleben, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) jüngst nach einer Blitzumfrage seines Verbandes unter Firmen. Der DIHK rechnet mit einer Schrumpfung der deutschen Wirtschaft um fast zehn Prozent in diesem Jahr. Auch Marcel Fratzscher, Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts DIW, bezweifelt eine rasche Erholung. Nach seinem Dafürhalten wird es nicht schon 2022 zu einer Rückkehr der deutschen Wirtschaftsleistung auf das Vorkrisenniveau kommen, sondern eher erst in drei oder gar vier Jahren.

Auftragsbücher füllen sich wieder

In der deutschen Industrie geht es nach einem beispiellosen Einbruch der Aufträge immerhin wieder aufwärts. Einen Anstieg um 10,4 Prozent gegenüber dem Vormonat meldete das Statistische Bundesamt. Doch die Experten hatten sich schon auf ein Plus von über 15 Prozent eingestellt. Drastische Folgen hat die Krise auch auf die Unternehmenslandschaft. Rund ein Fünftel der hiesigen Firmen sieht für sich eine Existenzgefährdung, so ergab eine Umfrage des Ifo-Instituts. "In den kommenden Monaten könnte sich eine Insolvenzwelle anbahnen", so Ifo-Forscher Stefan Sauer.

Die Achillesferse Weltwirtschaft

Dass die traditionelle hohe Exportlastigkeit die deutsche Wirtschaft extrem abhängig macht von äußeren Einflüssen, davor hat der Internationale Währungsfonds das Land schon lange gewarnt. So beliefen sich die deutschen Ausfuhren im letzten Jahr nach amtlichen Zahlen auf 47 Prozent der Wirtschaftsleistung. Ex- und Importe in Summe erreichten sogar eine Quote von fast 90 Prozent. Das bedeutet: Die vor allem auf den heimischen Markt ausgerichteten Hilfen der Bundesregierung, wie die befristete Mehrwertsteuersenkung, können den Absturz der Wirtschaft nur begrenzt helfen.

Die Krise der Zulieferer

Söder sieht noch eine andere Baustelle: Die Zulieferer. Es reiche nicht, nur eine Lufthansa zu retten. Man müsse sich zudem um die daran hängenden Dienstleister und Lieferanten kümmern. Ähnliches gelte für den Autobereich. "Die großen Unternehmen sind stabil, aber wir brauchen auch Unterstützung für den gesamten Zuliefersektor, denn der wird in der zweiten Jahreshälfte massiv unter Druck kommen", sagte er. Nötig sei ein zielgerichtetes Krisenmanagement. FDP-Vize-Fraktionschef Michael Theurer warf Söder vor, falsche Hoffnungen zu wecken.