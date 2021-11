In Israel haben die Impfungen für Kinder ab fünf in dieser Woche begonnen. Foto: AFP

Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Die Zulassung eines Corona-Impfstoffs für Fünf- bis Elfjährige ist beschlossen. Was es jetzt zu wissen gilt:

Wie geht es jetzt weiter? Formal hat die EU-Behörde EMA nur die Zulassung des Biontechs-Impfstoffs empfohlen. Sobald die Kommission dies tut, steht die Impfung prinzipiell allen ab fünf Jahren zur Verfügung. In Deutschland wird sich die Impfkommission wohl im Dezember dazu äußern, für wen der Einsatz wirklich ratsam ist. Vor Weihnachten soll die erste Lieferung des für Kinder dosierten Mittels ankommen.

Was sagen Kinderärzte? Die drei großen Fachverbände in Deutschland begrüßten die Zulassung. In einer Erklärung betonen sie aber, dass für Kinder die Gefahr eines schweren Covid-Verlaufs gering sei und sie zur Verbreitung weniger beitrügen als Erwachsene. Daher müsse "der Eigennutz für das Kind im Vordergrund stehen". Die Kinderärzte rechnen mit einer StiKo-Empfehlung zunächst nur für Kinder mit besonderen Risiken. Es sei "nicht verhältnismäßig", mit einer allgemeinen Kinderimpfung einen Lockdown abwenden zu wollen. "Die Impfung aller Erwachsener ist der Weg aus der Pandemie – auch aus Sicht der Kinder und Jugendlichen."

Was ist mit Herzmuskelentzündungen? Diese Nebenwirkung ("Myokarditis") tritt bei 1,3 von 100.000 Geimpften auf. Bei jungen Männern ist das Risiko zehnmal so hoch, bei Moderna höher als bei Biontech.

Was das für jüngere Kinder bedeutet, ist unklar. Bei nur 1300 Geimpften erlaubt die Zulassungsstudie hier keine Erkenntnis. Aber: Auch ohne Impfung tritt Myokarditis bei Jungen zwischen 16 und 19 Jahren gehäuft auf. Warum, ist unklar, erklärt Dr. Daniel Messroghli vom Deutschen Herzzentrum (DHZ) in Berlin. "Das kann grundlegend mit dem Immunsystem zu tun haben, dass männliche Jugendliche und junge Männer eher zu der Reaktion neigen." Seine Vermutung: "Wenn der Mechanismus ähnlich dem der gewöhnlichen Myokarditis ist, was durchaus sein könnte, dann wäre zu erwarten, dass bei den jüngeren Kindern nicht so viele Fälle auftreten wie bei den 16-19-Jährigen." Am DHZ startet derzeit eine auf zwei Jahre angelegte Studie "impfassoziierter" Myokarditis.

Wie gefährlich ist Myokarditis? Eine besonders schwere, aber sehr seltene Form kann das Herz so schwächen, dass die Pumpleistung leidet und eine Transplantation nötig wird. Das tritt aber vor allem im ersten und zweiten Lebensjahr auf, so Messroghli. Die zweite und größere altersmäßige Häufung, die bei jungen Männern, nimmt dagegen meist einen milden Verlauf: "Die Kinder werden meist stationär überwacht", berichtet Dr. Franziska Seidel, Ärztin am DHZ. Den meisten Betroffenen gehe es bald ganz ohne Medikamente wieder gut. Auch in jüngsten Studien zu Impf-Myokarditis hatten 90 Prozent der 63 dokumentierten Fälle einen milden Verlauf. Bei Kindern über zwölf hält es Messroghli für "absolut gesichert", dass Covid gefährlicher ist als mögliche Impffolgen. Zu jüngeren muss sich nun die Stiko äußern.

Was sind die Anzeichen? Eine Myokarditis kann sich durch plötzliche Brustschmerzen äußern, Herzrasen oder Luftnot. "Das kann ähnlich aussehen wie bei einem Herzinfarkt wobei die Schäden am Herzmuskel in der Regel letztlich gering bleiben", so Messroghli. Darauf solle man drei Wochen lang achten. "Wer das Risiko noch weiter minimieren will, sollte besonders in der ersten Woche nach der zweiten Impfung keinen schweren Sport machen."

Wie entscheiden Familien jetzt? Die Heidelberger Kindertherapeutin Barbara Pfeiffer rät dazu, die Empfehlung der Stiko abzuwarten. "Wer als Eltern Bedenken hat, sollte sich Zeit lassen und in Ruhe nachdenken", sagt sie. "Die Kinder führen derzeit nicht zu den großen Ausbrüchen in Seniorenheimen und sie machen auch nicht die Intensivstationen voll."

Andererseits: "Wenn es dazu beiträgt, Druck aus der Familie zu nehmen, dann sollte man es in Erwägung ziehen." Zum Beispiel, wenn die Furcht vor einer Infektion alles überlagere. Oder wenn Kinder sich davor sorgen, Angehörige anzustecken, die einer Risikogruppe angehören. Auch sollten skeptische Eltern akzeptieren, wenn ihre Kinder die Impfung wollen – ebenso im umgekehrten Fall. "Und man sollte nicht darüber urteilen, dass die Nachbarsfamilie ihre Kinder impfen lässt oder eben nicht."

Kann man denn bereits eine Impfung bekommen? Theoretisch ja. Der Impfstoff ist zugelassen. Einige wenige Praxen haben bereits in den vergangenen Wochen im sogenannten "Off-label"-Verfahren auch jüngere Kinder geimpft. Allerdings wird eine Lieferung mit dem speziell für Kinder dosierten Mittel erst Ende Dezember erwartet. Zwar ist es möglich, aus den herkömmlichen Fläschchen eine Kinderdosis mit nur 10 Mikrogramm Wirkstoff zu ziehen. Dazu muss aber entweder die Flüssigkeit auf ein Drittel verdünnt werden, was in den Fläschchen nicht möglich ist. Oder der impfende Arzt zieht statt drei Millilitern nur einen auf. Das sei aber technisch schwierig, betont Burkhard Rodeck, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Dabei könne "keiner garantieren, dass die entsprechende Impfstoffmenge tatsächlich beim Kind ankommt". Die Folge könnten also vermeintlich geimpfte Kinder sein, die gar keinen wirklichen Schutz erhalten. Die DGKJ empfiehlt daher, die Lieferung des Kinderimpfstoffs abzuwarten.