Berlin. Charlotte Knobloch (87) ist Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern und war von 2006 bis 2010 Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland.

Frau Knobloch, Ihre Familie wurde von den Nationalsozialisten verfolgt, Ihre Großmutter im Konzentrationslager Theresienstadt ermordet. Sie selbst lebten als Kind im Versteck und konnten so überleben. Sie waren zwölf, als vor 75 Jahren das KZ Auschwitz von der Roten Armee befreit wurde. Welche Erinnerungen haben Sie daran?

Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das Lager Auschwitz-Birkenau, das größte der deutschen Vernichtungslager. Es gilt weltweit als Symbol für den Völkermord der Nazis, der Jahrestag wird international als Holocaust-Gedenktag begangen. 1940 entstand in der Nähe der Stadt Oswiecim das Stammlager (Auschwitz I), in dem zunächst vor allem politische Gefangene inhaftiert wurden. Drei Kilometer östlich bei Brzezinka (Birkenau) lag das Todeslager Auschwitz-Birkenau. Dort begann im Herbst 1942 der Massenmord in Gaskammern. Das Arbeitslager "Auschwitz III" gehörte zu einem Chemiewerk im nahen Monowice. Nach Schätzungen starben in Birkenau mindestens 1,1 Millionen Menschen. Die genaue Zahl der Opfer kann vermutlich nie ermittelt werden, da viele Menschen gleich nach der Ankunft in Birkenau ermordet wurden. Die Sowjetarmee fand etwa 7000 Überlebende vor. Die SS hatte Auschwitz mit den meisten Gefangenen verlassen. Tausende starben auf "Todesmärschen" nach Westen.

Das Wort Auschwitz kannte ich als Kind damals nicht. Aber ich kannte das Wort Dachau: Mein Vater ist immer wieder haarscharf einer Verhaftung und dem Konzentrationslager Dachau entgangen.

Als jüdische Menschen waren wir isoliert, durften uns nicht mehr bewegen, keine Öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, nicht einmal auf einer Parkbank sitzen. Wir waren Aussätzige. Mein Vater hat schließlich Menschen in Mittelfranken gefunden, die mich aufgenommen, versteckt und mir so das Leben gerettet haben. Sie haben sich in Gefahr gebracht und selbst ihr Leben riskiert. Wer Juden versteckt und geholfen hat, musste mit dem Schlimmsten rechnen. Es war eine schreckliche Zeit voller Angst. Mein einziger Kontakt zur Außenwelt war das Radio, der "Volksempfänger ". Als die Nachricht von der Landung der Amerikaner in der Normandie kam, habe ich gespürt, dass vielleicht der Frieden kommt. Die Amerikaner haben auch unser Dorf befreit und waren die Rettung. Als ich wieder zurück nach München kam, waren dort aber immer noch dieselben Menschen, die uns gedemütigt und gehasst hatten.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in seiner Rede beim World Holocaust Forum in Yad Vashem vor den bösen Geistern im neuen Gewand gewarnt. Wie erleben Sie diese Geister?

Es sind keine Geister. Sie sind schrecklich real. Es sind vor allem die Politiker der AfD, die den Antisemitismus gesät haben und weiter säen. Die Saat ist hervorragend aufgegangen. In unseren Parlamenten sitzen heute Menschen, die den Judenhass schüren und unsere Demokratie zerstören. Wenn die AfD weiterhin mit diesem Erfolg wie bisher gewählt wird, droht unserem Land eine schwere und unsichere Zukunft. Das ist eine Entwicklung, die uns Juden in Deutschland Angst macht und zutiefst beunruhigt. Viele haben begonnen, sich schon einmal umzuschauen, um Deutschland zu verlassen. Die AfD ist eine Ursache des neuen Judenhasses, zusammen mit Linksextremisten und Islamisten. Der Hass und die Diffamierung von Juden haben ein erschreckendes Ausmaß angenommen. Die Wählerinnen und Wähler der AfD haben einen falschen Weg eingeschlagen. Ich hoffe sehr, dass sie das erkennen und korrigieren werden.

Was muss im Kampf gegen Antisemitismus geschehen?

Wir brauchen dringend einen Aufschrei: Die Gesellschaft darf nicht länger schweigen, wenn Judenhass alltäglich wird. Da sind alle gefordert. Die Kirchen, die Gewerkschaften, jeder Einzelne. Es muss auch seitens der Politik überparteilich ein Zeichen gesetzt werden. Antisemitismus gehört ganz oben auf die Tagesordnung.

Rund 40 Prozent der Jugendlichen in Deutschland wissen nicht, was Auschwitz war …

Hier sind in erster Linie die Eltern gefordert, die aber oft selbst in der Schule kaum oder nur wenig entsprechenden Geschichtsunterricht hatten. Oft war das Dritte Reich mit einer Buchseite erledigt. Wenn nach Meinung von Experten jeder Vierte in Deutschland antisemitische Gedanken hat, muss auch in den Schulen viel mehr getan werden. Die Bildung ist der Schlüssel, um Judenhass wirksam zu bekämpfen. Schüler sollten nach Polen reisen und das Konzentrationslager Auschwitz besuchen. Das ist das Eindrucksvollste, was ein Mensch von dieser schrecklichen Vergangenheit sehen und erleben kann. Aber auch andere Gedenkstätten und Ausstellungen in Deutschland sind wichtig. Man muss mit den jungen Menschen auch diskutieren, sich auseinandersetzen und die Erinnerung wachhalten. Noch haben wir Zeitzeugen, die dazu einen wichtigen Beitrag leisten.

Sie haben Morddrohungen erhalten. Wie gehen Sie damit um?

Es gibt Morddrohungen am laufenden Band. Es gibt gar nicht so viele Bäume, wie man mich überall aufhängen will. Der Hass und die Hetze werden nicht weniger. Ich bekomme aber auch sehr viel positive Zuschriften und Zuspruch. Das gibt mir einen gewissen Halt. Es gibt Menschen, die uns unterstützen: Das macht Hoffnung.

Die Zahl antisemitischer Straftaten hat sich erhöht. Sind Juden in Deutschland nicht mehr sicher?

Es darf nicht sein, dass Menschen Angst haben müssen, wenn sie eine Kippa tragen oder einen Davidstern um den Hals. Der Antisemitismus, der in den Kriminalstatistiken dokumentiert wird, ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich bin regelrecht verzweifelt. Viele Juden in Deutschland machen sich gerade wegen der Kinder Sorgen und Gedanken, ob sie hier noch eine Zukunft haben. Sie packen vielleicht noch nicht die Koffer, aber sie schauen sich womöglich um. Das jüdische Leben hierzulande ist sehr intensiv bedroht, was in den vergangen Jahrzehnten nach dem Holocaust mühsam wieder aufgebaut worden war, wird heute wieder zerstört. Deutschland hat den Antisemitismus nicht erfunden, aber es hat ihn leider auch nicht besiegt. Heute ist er in ganz Europa auf dem Vormarsch.