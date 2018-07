Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Der frühere Grünen-Chef Cem Özdemir (52, Foto: dpa) ist Bundestagsabgeordneter.

Herr Özdemir, wie bewerten Sie die Entscheidung von Mesut Özil, aus der Nationalmannschaft zurückzutreten?

Özils Fehler war, dass er das Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan überhaupt gemacht hat. Der Umgang damit hat es nun in der Sache nicht besser gemacht. Wer über Respekt redet, muss auch sehen, dass die Fotos mit Erdogan respektlos sind gegenüber den vielen Menschen in der Türkei, die gerade zu Unrecht in Erdogans Kerkern sitzen. Statt seine Popularität zu nutzen, sich für Demokraten einzusetzen, hat er einem autoritären Herrscher im Wahlkampf geholfen. Özils Erklärung überzeugt in diesem Punkt nicht.

Özil behauptet, dieses Foto sei nicht politisch gewesen …

Das Bild ist genauso politisch wie das Foto des Ex-Fußballnationalspielers Lothar Matthäus mit Wladimir Putin oder wie einige Auftritte des DFB gegenüber politischen Herrschern - ob in Russland oder danach in Katar. Wer Özil kritisiert, darf zum Versagen des Deutschen Fußball-Bundes oder gar zur Fifa nicht schweigen. Die Funktionäre sind mitverantwortlich für das desaströse Gesamtbild.

Wie bewerten Sie die Äußerung von Justizministerin Katarina Barley (SPD), die hier ein "Alarmzeichen" und Özil als Opfer von Rassismus sieht?

Özil hat gesagt, er sei ein Deutscher, wenn er gewinnt, aber ein Migrant, wenn er verliert. Das sollte uns alle sehr nachdenklich machen. Die berechtigte Kritik an den Erdogan-Fotos wurde zunehmend gekapert von rechts, also von denen, die mit dem Autokraten Erdogan mehr gemeinsam haben als sie zugeben wollen. Die haben versucht, Özil ganz generell die Zugehörigkeit zu Deutschland abzusprechen. Wir waren schon mal weiter in Deutschland. Vor vier Jahren wurden wir Fußballweltmeister mit einem Team, das die Vielfalt unserer Gesellschaft abgebildet hat. Diesmal war es das französische Nationalteam, das die innere Vielfalt symbolisiert. Das ist uns diesmal nicht gelungen.

Auch DFB-Präsident Reinhard Grindel steht in der Kritik. Was ist da aus Ihrer Sicht falsch gelaufen?

Von Anfang bis Ende alles. Der DFB hat nicht frühzeitig erkannt, welch massives Problem das Foto darstellt. Vor und während der WM hatte die DFB-Spitze kein Problem mit dem Schweigen von Özil - nach dem Scheitern plötzlich schon. Dabei war das Scheitern nicht die Schuld Özils allein. Zum Versagen haben viele Faktoren beigetragen: Die Spieler, die Aufstellung, die Spielphilosophie, die DFB-Spitze. Das ausschließlich bei Özil abzuladen, ist unanständig. Die DFB-Spitze sollte sich nun kritisch hinterfragen.

Sollte es personelle Konsequenzen in der DFB-Führung geben?

Mit dieser DFB-Spitze wird kein sportlicher Neuanfang mehr gelingen. Wir brauchen reinen Tisch beim DFB. Es muss gemeinsam nachgedacht werden, wie es dazu kommen konnte. Die größten Profiteure dieser Affäre sind die AfD und die Rechtspopulisten, die nicht wollen, dass Özil, Jerôme Boateng, Antonio Rüdiger, Leroy Sané und andere Fußballer mit Migrationshintergrund für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Ein anderer Profiteur ist Erdogan. Seine Zeitungen zitieren den Vorfall genüsslich. Es wäre fatal, wenn sich junge Deutsche mit migrantischem Hintergrund nun nicht mehr für unsere Nationalmannschaft entscheiden. Seit Jahren setze ich mich dafür ein, dass Menschen, die hier geboren sind, dieses Land als ihres und die deutsche Nationalmannschaft als ihre betrachten. Das ist nach diesem DFB-Desaster deutlich schwieriger geworden. Leidtragende sind die vielen Ehrenamtlichen im Sport, die sich um Jugendliche bemühen und die immense integrative Kraft des Sports nutzen.