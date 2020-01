Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Eigentlich hätte Annegret Kramp-Karrenbauer am Ende gerne eine Erfolgsmeldung präsentiert. Das CDU-Präsidium war sich im Grunde einig über eine Wahlrechtsreform. Die Parteispitze sei bereit, die Zahl der Wahlkreise zu verringern, um so zu verhindern, dass der Bundestag noch größer wird und völlig aus den Nähten platzt. Es müsse etwas geschehen, damit der Bundestag nicht noch größer wird, so die CDU-Spitzen, die den Zorn der Wähler fürchten, sollte das Problem nicht gelöst werden. "Nichtstun ist keine Option", warnt Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus.

Doch kaum machte die Nachricht am Samstagmorgen bei der Klausurtagung des CDU-Vorstands in Hamburg die Runde, grätschte auch schon die kleine Schwesterpartei dazwischen, gab es ein Veto der CSU. "Nicht mit uns", lautet die klare Ansage. Es bleibe bei der Zahl der Wahlkreise, so die Botschaft aus München. Gerade erst hat sich die CDU-Führung auf eine Reduzierung der Wahlkreise verständigt, stellen sich postwendend die Christsozialen quer. Die CSU bleibt hart, will einer Verringerung der Wahlkreise nicht zustimmen. Schon droht der nächste Konflikt zwischen den Unionsparteien.

Die CDU-Chefin muss einlenken. "Wir sind noch nicht in einer Situation, dass wir schon konkret eine Festlegung im Präsidium treffen können", sagt Kramp-Karrenbauer und rudert nach dem Treffen der Parteispitze im Maritimen Museum der Hansestadt zum Jahresauftakt um des lieben Friedens willen wieder zurück. Bloß nicht noch weiterer Streit. Schließlich knirscht es bereits an anderen Ecken. Und Kramp-Karrenbauer sitzt zwischen allen Stühlen.

In Hamburg wird Ende Februar gewählt, die CDU liegt abgeschlagen bei gut 15 Prozent hinter SPD und Grünen, die das Rennen um Platz Eins und den Ersten Bürgermeister unter sich ausmachen dürften. Der CDU-Chefin droht die nächste Wahlschlappe. Es könnte ein ungemütlicher Start für die Saarländerin werden. Vor gut einem Jahr war sie hier in der Hansestadt zur neuen CDU-Chefin und Nachfolgerin von Angela Merkel gewählt worden. Doch von der damaligen Euphorie ist heute nichts mehr zu spüren. Noch immer steht sie im Schatten der Kanzlerin, gelingt es ihr nicht, das eigene Profil zu schärfen. Die CDU hat unter Kramp-Karrenbauer in den Umfragen nicht zugelegt. Von einem AKK-Effekt ist nichts zu spüren. Bei den Sympathiewerten der Spitzenpolitiker liegt die Parteichefin weit hinten. Daran tragen aber auch Quertreiber in der eigenen Partei die Schuld.

Außenpolitik und Sacharbeit wie das Feilen an einem neuen Grundsatzprogramm sollten im Mittelpunkt der Klausur stehen. Doch wird das Treffen von den K-Fragen überlagert. CSU-Chef Söders Forderung nach einer Kabinettsumbildung und einer Entscheidung über die Kanzlerkandidatur noch vor der Sommerpause stößt beim CDU-Führungspersonal auf Kritik und Ablehnung. Keinen Bedarf für eine Personaldebatte sieht etwa Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der Kramp-Karrenbauer indirekt dafür kritisiert habe, dass sie den Vorschlag nicht einfach abtropfen lassen habe, wie Teilnehmer berichten. Noch deutlicher wird CDU-Vizechef Armin Laschet. Es könne nicht sein, dass der CSU-Chef CDU-Minister zur Disposition stelle, habe er beklagt.

Söder hatte eine "Erneuerung und Verjüngung" der Bundesregierung und eine rasche Kabinettsumbildung gefordert. Kramp-Karrenbauer ließ das zunächst unwidersprochen, nannte die Forderung des CSU-Chefs "eine Möglichkeit". In Hamburg stellte die CDU-Spitze jedoch klar: keine Personaldiskussion. Entscheidungen würden getroffen, "wenn wir die für notwendig halten" und die Zeit dafür gekommen sei, erklärte die Parteichefin. Und CDU-Vize Julia Klöckner sagt gegenüber unserer Berliner Redaktion klipp und klar zum Thema Kabinettsumbildung: "Alter ist doch keine Kategorie dafür, wie jemand einen Job macht." Geht es nach ihr, soll auf dem Bundesparteitag Anfang Dezember in Stuttgart über die Kanzlerkandidatur entschieden werden. Söder drängt, Merz stichelt und die CDU-Chefin bremst.

Hinter verschlossenen Türen warnte Kramp-Karrenbauer die Parteifreunde vor Selbstbeschäftigung. Die Bürgerinnen und Bürger würden Fragen zu Krieg und Frieden, ihrer Zukunft und ihren Arbeitsplätzen umtreiben, aber nicht zur Kanzlerkandidatur der Union. Die K-Frage interessiere vor allem Journalisten, habe die CDU-Chefin im Vorstand erklärt. Die CDU-Chefin will sich lieber mit der "Z-Frage" beschäftigen, "die Frage nach der Zukunft unseres Landes", bleibt aber auch bei Inhalten und Sachthemen im Vagen.

Zu Beginn des neuen Jahrzehnts komme es jetzt darauf an, "die Weichen richtig zu stellen". Es gehe nicht nur um Fragen der Tagespolitik, sondern darum, "mit welchem grundsätzlichen Geist, mit welcher Haltung wir herangehen". Wie das konkret gesehen soll, darauf bleibt die CDU auch in Hamburg Antworten schuldig.

Welche Rolle soll Friedrich Merz künftig in der Partei spielen, der sich jetzt als Mitglied eines Wahlkampfteams selbst empfohlen hatte? "Ich will, dass diese Partei wirklich Platz bietet für alle, die sich engagieren wollen", sagt Kramp-Karrenbauer und vermeidet eine klare Antwort, ob ihr Rivale Teil ihrer Personalplanung ist. Sie habe die Äußerungen von Friedrich Merz "zur Kenntnis genommen" und freue sich über dessen Bereitschaft, mitzuwirken. "Und mehr ist dazu nicht zu sagen", hakt AKK das Thema schnell ab.

Und wie hält es die CDU in Thüringen mit der Linkspartei? Das Thema habe bei der Klausur keine Rolle gespielt, versicherte Kramp-Karrenbauer und erinnerte an den Parteitagsbeschluss, nach dem es "keine Koalition oder ähnliche Zusammenarbeit" mit der Linkspartei wie mit der AfD geben dürfe. Das Vorpreschen von CSU-Chef Markus Söder, der drängende Ehrgeiz von Friedrich Merz und die Unsicherheit über den Kurs der neuen SPD-Spitze und den Bestand der Großen Koalition – jede Menge offener Zukunftsfragen für Kramp-Karrenbauer.