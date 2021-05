Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Alarm für die Parteien der schwarz-roten Regierungskoalition. Gut 130 Tage vor der Bundestagswahl herrscht unter den Wählerinnen und Wählern in Deutschland eine Wechselstimmung wie lange nicht mehr. Das besagt eine repräsentative Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung, die am Montag veröffentlicht wurde.

Danach wünschen sich mehr als 60 Prozent der Befragten einen Wechsel in der Regierung. Selbst gut ein Viertel der CDU/CSU-Anhänger ist dieser Meinung. Dagegen hält insgesamt nur jeder Achte das für keine gute Idee. Eine Herausforderung stellt das vor allem für die Regierenden von CDU, CSU und SPD dar. Dagegen können all die, die eine andere Linie befürworten, also insbesondere die Oppositionskräfte, die Studie als Rückenwind interpretieren. Allerdings sei vor zu einfachen Rückschlüssen gewarnt. Denn letztlich sind sich alle maßgeblichen politischen Kräfte, auch die der aktuellen Koalition, im Grunde in einem einig: Mit einem "Weiter so" kann es nach Überwindung der Corona-Pandemie und angesichts der Mega-Herausforderungen, wie Klimaschutz und Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft, in den nächsten Jahren nicht weitergehen. Und eine Fortsetzung der Koalition aus Union und SPD strebt ohnehin kaum einer an, auch nicht die Beteiligten.

"Die allgemeine politische Wechselstimmung in Deutschland ist auf einem Rekordniveau", lautet die zentrale Aussage der repräsentativen Umfrage. Noch nie seit der ersten Erhebung dieser Art Anfang der 90er Jahre sei diese Quote so hoch gewesen, sagte Robert Vehrkamp, Demokratie-Experte bei der Bertelsmann-Stiftung.

Die meisten Menschen im Lande – in der Umfrage sind es 61,5 Prozent der Befragten – wünschen sich einen Neuanfang. Mehr als zwei Drittel mahnen dabei eine inhaltlicher Veränderung in einer ganzen Reihe von Bereichen an – nur 14 Prozent tun das nicht. Wenig überraschend ist, dass bei mehr als der Hälfte der Bürgerinnen und Bürger – exakt 55,4 Prozent der Befragten – ein Kurswechsel in der Umwelt- und Klimapolitik oberste Dringlichkeit hat. Mit 54,9 nur knapp dahinter rangiert die Flüchtlings- und Integrationspolitik, gefolgt von Rente, Bildung und Corona-Bekämpfung. Hohen Änderungsbedarf sehen die Menschen darüber hinaus in den Feldern Wohnen, Gesundheit, soziale Sicherheit und Digitalisierung. Deutlich dahinter rangierten andere Handlungsgebiete, wie Haushalt und Finanzen, Innere Sicherheit, Verkehr, Europa und Außenpolitik.

Bemerkenswert ist darüber hinaus: Die Grundstimmung und die Prioritäten fallen unter den Wählerinnen und Wählern in Westdeutschland anders aus als in Ostdeutschland, und das zum Teil sehr deutlich. In den westdeutschen Ländern rangiert in der Liste der Politik-Felder, in denen ein Neustart erhofft und erwartet wird, der Umwelt- und Klimaschutz deutlich vor den Themen Rente, Flüchtlingspolitik und Integration, Wohnen, Bildung und Corona-Bekämpfung. Dagegen brennt den Menschen in Ostdeutschland am stärksten die Flüchtlingspolitik auf den Nägeln. Erst dahinter rangieren Änderungen in der Corona-Bekämpfung sowie in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Rente. Generell sehen die Menschen in Ostdeutschland einen Politikwechsel dringlicher als im Westen.

Unter ferner liefen rangieren im Osten wie im Westen die Europa-, die Außenpolitik sowie die Bereiche Verkehr und, etwas überraschend, auch Familie.

"Wer im anstehenden Wahlkampf die Menschen mit seinen Ideen und Programmen überzeugen will, muss sie überzeugen, für einen echten Politikwechsel zu stehen”, folgert Vehrkamp aus der Umfrage. "Die Zeichen stehen auf Wechsel, und zwar nicht nur auf einen Wechsel in der Regierung, sondern vor allem auf einen echten Politikwechsel", so das Fazit.

Und noch etwas ist bemerkenswert: Männer und Frauen sind sich durchaus nicht einig, was die Veränderungsnotwendigkeit in den einzelnen Handlungsbereichen angeht. Während für die Männer die Themen Flüchtlingspolitik/Integration, Wohnen und Rente die größte Dringlichkeit haben, sind es für die Frauen Klima- und Umweltschutz, Corona-Politik und Rente.