Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Kein Applaus, kein Jubel keine Delegierten, die sich am Ende begeistert erheben und die Redner feiern. Stattdessen steigen am Bildschirmrand Sonnenblumen und Herzsymbole wie Luftballons auf, die die Zuseher an den Bildschirmen daheim senden. Beifall von den 800 beim digitalen Bundesparteitag der Grünen einmal ganz anders. Es ist wie ein Fußballspiel ohne Fans.

Eigentlich wollte die Partei am Wochenende in Karlsruhe ihr neues Grundsatzprogramm beschließen, dort, wo sie sich vor 40 Jahren gegründet hatte. Doch die Corona-Pandemie machte auch diese Pläne zunichte. Stattdessen ein virtuelles Treffen im Netz, ein Parteitag irgendwo zwischen TV-Show und Kammerspiel. Die "Sendezentrale" in der Berliner Konzerthalle Tempodrom, wurde für die drei Tage in eine Art modernes Fernsehstudio verwandelt. Mal reden die Parteichefs auf der Bühne, mal melden sie sich vom schicken Sofa aus der Retro-Wohnzimmer-Kulisse. Die Delegierten werden aus dem Wohn- und Arbeitszimmern zugeschaltet, im Hintergrund der Gummibaum und die Bücherwand.

"2021 wird das Jahr, in dem wir über uns hinaus wachsen", sagt Parteichef Habeck und richtet den Blick auf die Bundestagswahl. "Optimistisch arbeiten wir an Lösungen. Und für diese Lösungen kämpfen wir um die Macht", formuliert Habeck das klare Ziel. Erstmals in der Geschichte strebe eine dritte Partei ernsthaft um die Führung dieses Landes, macht er deutlich, dass man diesmal bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr nicht auf Platz setzen will, sondern auf Sieg. Früher sei Macht für die Grünen "ein Igitt-Begriff" gewesen, erinnert der Grünenchef. Damit soll jetzt Schluss sein. Macht komme von machen, und das wollten die Grünen in Zukunft, vorzugsweise im Kanzleramt.

In den Umfragen steht die Partei aktuell bei 18 bis 20 Prozent und damit deutlich hinter der Union, die die Meinungsforscher bei 35 bis 37 Prozent sehen. Der Höhenflug von 2019 scheint gebremst zu sein, in der Corona-Krise ringen die Grünen wieder mit den Mühen der Ebene.

Die Grünen-Spitze will die Partei möglichst weit in die Mitte rücken, denn dort gewinnt man vor allem Wahlen. Vorbei sind die Zeiten, wo sie als Bürgerschreck galten. Jetzt kämpfen sie staatstragend statt revolutionär um die Rückkehr auf die Regierungsbank, träumen vom Kanzleramt und wollen die Union als führende politische Kraft ablösen. Da gilt es, auch die Stimmen der Freiwilligen Feuerwehr und der Unternehmensbosse zu gewinnen. Und das Programm richtet sich nicht nur an die eigene Basis, sondern soll "ein Angebot für Sie, für Dich, für uns alle" sein, wie es Parteichefin Annalena Baerbock formuliert.

Doch der Weg in Richtung Partei der Mitte und Volkspartei, ist umstritten. Nicht alle an der ur-grünen Basis wollen ihn so mitgehen. Die Klimaschutzziele sind manch einem zu weich, das Programm ohne Ecken und Kanten, die Vorstellungen der Parteispitze bei der Gentechnik gehen vielen zu weit. Doch am Ende setzen sich Baerbock und Robert Habeck mit ihrer Linie weitgehend durch. Der befürchtete Aufstand, etwa beim Klimaschutz bleibt aus, wird mit einem Kompromiss über Nacht vermieden. Die Partei macht sich das strengere 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens zu Eigen.

Im Mittelpunkt des virtuellen Treffens steht zwar die Verabschiedung des neuen 60 Seiten umfassenden Grundsatzprogramms, an dem mehr als zwei Jahre lang gearbeitet worden war. Doch steht auch die K-Frage im Raum, auch wenn sie offiziell auf dem Parteitag im Berliner Tempodrom und im Netz nicht gestellt wird. Sie oder er? Wer soll die Grünen als Kanzlerkandidatin oder -kandidat in den Bundestagswahlkampf führen? Die Frage stelle sich jetzt nicht, heißt es offiziell aus der Parteiführung, die eine Debatte darüber zur Unzeit vermeiden will. Darüber werde erst im Frühjahr entschieden. Das Rededuell beim Parteitag allerdings entscheidet Habeck für sich, kommt mit den ungewöhnlichen Bedingungen ohne Parteitagspublikum, allein auf der Bühne und vor der Kamera, besser zurecht als seine Co-Chefin. Der digitale Premieren-Parteitag zeigt jedenfalls die Geschlossenheit der Partei. Die Grabenkämpfe der Vergangenheit scheinen Geschichte zu sein.