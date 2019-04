Von Peter Riesbeck, RNZ Berlin

Berlin. Zehntausende gingen in Berlin und anderen europäischen Großstädten am Wochenende auf die Straße, um gegen steigende Mieten zu demonstrieren. Zugleich startete in der deutschen Hauptstadt die Unterschriftenaktion zum Volksbegehren "Deutsche Wohnen enteignen". Das Ziel: Die zehn Immobilienkonzerne mit mehr als 3000 Wohnungen in der Hauptstadt sollen in kommunales Eigentum überführt werden. "Deutsche Wohnen und andere Wohnungskonzerne versuchen seit Jahren, die Mieten in Berlin nach oben zu treiben. Und zwar systematisch", sagt Rouzbeh Taheri, Initiator des Volksbegehrens, unserer Berliner Redaktion. Unterstützung kommt auch von den Grünen.

Ko-Parteichef Robert Habeck hält Enteignungen für denkbar. "Das Grundgesetz sieht solche Enteignungen zum Allgemeinwohl ausdrücklich vor. Es wäre doch absurd, wenn wir das nur anwenden, um neue Autobahnen zu bauen, aber nicht, um gegen die grassierende Wohnungsnot vorzugehen", so Habeck.

Widerspruch kommt dagegen aus der SPD. Wohnen sei "keine Ware wie jede andere", so Carsten Schneider, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion. "Wir dürfen uns aber nicht zu irrationalen und kontraproduktiven Scheinlösungen, wie der Enteignung, verleiten lassen", sagte Schneider unserer Berliner Redaktion.

Auch Union und FDP lehnen Enteignungen ab. "Wohnen ist die neue soziale Frage, die kann man aber nicht sozialistisch beantworten", so CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. FDP-Chef Christian Lindner sprach von "uralten und schon gescheiterten sozialistischen Experimenten".

Volksbegehren-Initiator Taheri ist mit dem Auftakt zum Volksbegehren zufrieden. Er hält speziell dem Konzern Deutsche Wohnen, der in der Hauptstadt rund 110.000 Wohnungen besitzt, gezielte Mietpreissteigerungen vor. "Da werden Häuser gezielt vernachlässigt, um nach der Sanierung die Mieten raufzusetzen. Da werden sinnlose energetische Gebäudesanierungen durchgeführt, um die Kosten auf die Mieten draufzuschlagen", so Taheri.

Nach Angaben der Veranstalter zogen Zehntausende vom Berliner Alexanderplatz durch Kreuzberg nach Berlin-Treptow, wo eine Immobilienmesse stattfand. "Wohnen ist ein Grundrecht und kein Spekulationsobjekt", stand auf den Plakaten. Andere warnten vor Verdrängung aus der Innenstadt. "Miet me am Stadtrand", hieß es auf einem Plakat. Wieder andere waren weniger sachlich. "Mörderbande", hieß es da schlicht. "Die Deutsche Wohnen muss in öffentliche Hand", so Taheri.

Für ein Volksbegehren braucht Taheri 20.000 Stimmen. Dann können die Bewohner der Hauptstadt in einem Referendum über die Enteignung entscheiden. Insgesamt gibt es in Berlin zehn Unternehmen mit mehr als 3000 Wohneinheiten.

Der rot-rot-grüne Berliner Senat ist aber gespalten. Linkspartei und Grüne befürworten eine Enteignung großer Immobilienkonzerne. Die SPD zögert. Denn es geht auch um eigene Fehler auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Unter dem damaligen Finanzsenator Thilo Sarrazin (SPD) hatte die klamme Hauptstadt 2004 zunächst die kommunale Immobiliengesellschaft GSW übernommen, 2007 folgte die städtische Gehag. Fraktionsvorsitzender der SPD damals war der der heutige Regierende Bürgermeister Michael Müller. Er fürchtet vor allem Schadenersatzforderungen sowie negative Folgen für den Wirtschaftsstandort Berlin im Falle von Enteignungen.