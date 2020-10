In Städten mit hohen Coronazahlen – wie hier in Offenbach – herrscht künftig auch im Freien Maskenpflicht. Foto: dpa

Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Zumindest gibt es eine Einigung. In Risikogebieten mit stark ansteigenden Neuinfektionen soll es künftig eine Sperrstunde und eine Obergrenze für private Feiern geben. Darauf verständigten sich Bund und Länder gestern bei ihrem Krisengipfel im Berliner Kanzleramt. Dort, wo 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gemeldet werden, sollen die Gaststätten und Restaurants um 23 Uhr schließen. Wo der Wert der Neuinfektionen bei 35 pro 100.000 liegt, treten zwei Regelungen in Kraft: Private Feiern werden generell auf maximal zehn Teilnehmer und zwei Hausstände begrenzt, und es soll eine "ergänzende Maskenpflicht" an Orten geben, an denen Menschen dichter zusammenkommen. Die Kanzlerin wollte mehr, konnte sich jedoch gegen die Mehrheit der Länder nicht durchsetzen.

Doch Angela Merkel lässt nicht locker. "Die Ansagen von uns sind nicht hart genug, um das Unheil von uns abzuwenden", sagte die CDU-Politikerin während der Sitzung in Berlin. Mit den nun festgelegten Maßnahmen würden Bund und Länder "in zwei Wochen eben wieder hier" sitzen. "Es reicht einfach nicht, was wir hier machen." Die Grundstimmung sei, dass sich jedes Land ein kleines Schlupfloch suche. "Das ist das, was mich bekümmert. Und die Liste der Gesundheitsämter, die es nicht schafft, wird immer länger." Kommt der Anstieg der Infektionszahlen unter den vorgenannten Maßnahmen nicht spätestens binnen 10 Tagen zum Stillstand, sind weitere gezielte Beschränkungsschritte unvermeidlich, um öffentliche Kontakte weitergehend zu reduzieren", heißt es in einem Beschlussentwurf des Kanzleramts, um den gestern stundenlang hart gerungen wurde. Zunächst seien dann wieder Kontaktbeschränkungen einzuführen. Außerdem soll es bereits bei 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern schärfere Regeln geben. Dazu gehören eine Ausweitung der Maskenpflicht und Sperrstunden in der Gastronomie sowie eine Obergrenze der Gäste bei Familienfeiern. Bars und Clubs sollen bei Erreichen dieses Grenzwertes geschlossen bleiben. Ab 50 Neuinfektionen, dem Wert für Risikogebiete, sollen die Länder weiter lokale Beschränkungen vornehmen, etwa Kontaktbeschränkungen.

Eindringlich warnte ein Wissenschaftler des Helmholtz-Instituts gestern Nachmittag die Runde vor einem Kontrollverlust und fordert Bund und Länder zum raschen und konsequenten Handeln auf. "Es ist nicht fünf vor zwölf, es ist zwölf Uhr", mahnte der Immunologe Professor Michael Meyer-Hermann, wie es aus Teilnehmerkreisen hieß. Deutschland stehe bereits an der Schwelle zu einem exponentiellen Anstieg der Neuinfektionen. Sein Vorschlag eines Ausreiseverbotes aus innerdeutschen Risikogebieten stieß bei mehreren Länderchefs auf Ablehnung. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte derweil den Start einer neuen Testverordnung für den heutigen Donnerstag an.

"In diesen Tagen entscheidet sich die Frage, ob wir in Deutschland die Kraft haben, den Anstieg der Infektionszahlen wieder zu stoppen", heißt es in dem Beschluss von Bund und Ländern. "Wir haben in der Hand, das Infektionsgeschehen in Deutschland positiv zu beeinflussen." Das setze aber große Entschlossenheit und den Willen der Gesellschaft voraus, so der Appell. "Die Aufgabe hat auch eine historische Dimension."

Dass sich Merkel bereits am Abend zuvor mit den Länderchefs der Union im Kanzleramt getroffen und eine gemeinsame Beschlussvorlage vereinbart hatte sorgt bei der SPD für Empörung. Erst kurz vor dem Gipfel habe man das Papier erhalten und keine Gelegenheit gehabt, sich vorzubereiten. Zwischenzeitlich hätten die SPD-Länderchefs sogar erwogen, die Sitzung zu unterbrechen, hieß es. Merkel hatte sich erst kurzfristig zu dem Treffen entschlossen. Doch die Begeisterung der Länderchefs hielt sich in Grenzen. Von "unnötigem Alarmismus" war da die Rede und von "Dramatisierung".

Angesichts des sprunghaften Anstiegs der Infektionszahlen schließt Merkel einen erneuten Lockdown offenbar nicht mehr aus. Die Spitzenverbände von Handel und Industrie reagierten alarmiert: Eine solche Maßnahme, hieß es, wäre das "Todesurteil" für die deutsche Wirtschaft.